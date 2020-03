HOME-OFFICE MIT HUND – Den Hund zum Kollegen machen trotz geschlossener Hundeschulen

Gratis Online-Hundetraining und Corona-Fibel auf mydog365.de

Oldenburg, im März 2020: Aktuell bleiben wir Zuhause und verlassen trotz strahlender Sonne die eigenen vier Wände nur, wenn es nötig ist. Während wir Zweibeiner diese Situation mehr oder weniger gut verstehen, sind unsere vierbeinigen Gefährten sichtlich irritiert. Kürzere Gassirunden und kein Stöckchenwerfen mehr – stattdessen Geknurre und Gebelle während der Video-Konferenz mit dem Chef. Die Unausgeglichenheit und Verwirrung des Hundes können schnell zu ungewünschtem Verhalten führen, welches wir nur schwer wieder aus ihm herausbekommen. Um dem entgegen zu wirken und dem Vierbeiner auch in diesen Tagen genug Beschäftigung zu verschaffen, bietet mydog365, die größte Online-Akademie für Hundetraining, jetzt täglich und kostenlos eine Live-Trainingsstunde sowie die Aufgabe des Tages an. Darüber hinaus können sich Hundehalter auf mydog365.de eine Corona-Fibel gratis herunterladen.

Hund und Mensch stehen aktuell vor einer nie dagewesenen Herausforderung, die es in den nächsten Wochen zu meistern gilt. Der Alltag findet größtenteils drinnen statt, Arbeit und Familie müssen noch flexibler verknüpft werden und die Aktivitätenplanung für Mensch und Hund ist deutlich eingeschränkt. Auch die Hundeschule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Das Positive: Noch nie hatten wir so viel Gelegenheit, unserem Tier auch zwischendurch Tricks und Verhaltensweisen beizubringen. Die Mensch-Hund-Beziehung lässt sich jetzt noch intensiver ausbauen, weil die gegenseitige Kommunikation verbessert werden kann. Zudem lassen sich neue Situationen gemeinsam mit dem Hund üben und perfektionieren. Wichtige Tipps vom Hundetrainer können helfen, dass der Vierbeiner zum neuen Lieblings-Kollegen wird und sich das Home-Office entspannter gestaltet.

Wenn der Hundetrainer ins virtuelle Wohnzimmer kommt

Zur Unterstützung des Hundetrainings und der allgemeinen Stimmung zwischen Mensch und Tier in dieser außergewöhnlichen Situation, macht mydog365 einen Teil des Trainingsangebots nun täglich kostenfrei zugänglich. In Live-Streams werden an jedem Wochentag ab 19 Uhr wertvolle Lektionen für Hund und Halter vermittelt, bei denen jeder vom Wohnzimmer aus mitüben kann. Dafür ist noch nicht einmal ein Login erforderlich. Einfach per Website, YouTube oder Facebook einklicken und zuschauen. Darüber hinaus bekommen Besucher von my-dog365.de ab heute täglich eine Auslastungsidee für ihren Hund als Tagesaufgabe in Videoform (z.B. “Zeitung lesen”, “Hütchenspiel” oder “Wohnzimmer-Agility”). Die Trainings und Sessions werden von den namhaften und zertifizierten Hundetrainern Jörg Ziemer und Kristina Ziemer-Falke geführt. Beide stehen per YouTube und Facebook-Chat für Fragen, insbesondere auch während der Live-Trainingsstunden, zur Verfügung.

“Die Kombination aus Beschäftigungsaufgaben und wichtigen Verhaltenstrainings ist der Schlüssel für einen Hund, der auch temporär mit weniger Auslauf ausgeglichen sein kann”, erklärt Eike Adler, Geschäftsführer und Gründer von mydog365. “Wenn der Hund vom Menschen nur monotone oder gar keine Beschäftigung bekommt, tendiert er dazu, sich selbst eine Beschäftigung zu suchen. Die resultiert dann oft in einem zerfressenen Teppich oder aufgekauten Schuhen.”

Die Themen der dieswöchigen Live-Trainingsstunden auf einen Blick:

Dienstag, 24.03.2020: Den Hund auf die Decke schicken

Mittwoch, 25.03.2020: Sitz unter jeglicher Ablenkung

Donnerstag, 26.03.2020: Hunde-Entertainment im Home-Office

Freitag, 27.03.2020: Einüben von kleinen Tricks Zuhause / im Garten

Weitere Themen werden demnächst bekanntgegeben.

Die Corona-Fibel zum Gratis-Download

Gemeinsam mit Hundetrainern und Tierärzten hat mydog365 außerdem die wichtigsten Infos und Verhaltensempfehlungen zum Thema “Coronavirus für Hundehalter” in der Corona-Fibel zusammengefasst. Interessenten können sich die Fibel – im Anschluss an eine kostenlose Registrierung mit Namen und E-Mail-Adresse – in der Online-Bibliothek der mydog365-Akademie gratis als E-Book herunterladen.

mydog365.de, bekannt aus “Höhle der Löwen”, ist eine Online-Hundetrainings-Akademie, die seit 2015 Videokurse zu den Themen Hundeerziehung, Hundesport, Auslastung und Gesundheit anbietet. Das digitale Trainingspaket kostet im Abonnement 37 Euro monatlich.

Firmenkontakt

mydog365 GmbH

Eike Adler

Gerhard-Stalling-Str. 47a

26135 Oldenburg

+49-441-361156-92

info@mydog365.com

http://www.mydog365.de/

Pressekontakt

Faktor 3 AG

Jule Leiermann

Kattunbleiche 35

22041 Hamburg

040-679446-0

J.Leiermann@faktor3.de

https://www.faktor3.de/

Bildquelle: @mydog365