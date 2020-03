Seife und Desinfektionsmittel von Sevie.at

Naturkosmetik frisch zugestellt

Vor allem in kritischen Zeiten ist es wichtig, besonders auf sich achten. Neben gesunder Ernährung kann sich jeder auch mit nachhaltiger Kosmetik verwöhnen. Mit innovativen Bio-Produkten von Sevie.at freut sich nicht nur die Haut, sondern auch die Umwelt. Alle Produkte werden frisch versendet, die Bestellung erfolgt einfach von zuhause, Pflegeprodukte für Gesicht, Körper und Haare sind für Frau und Mann erhältlich.

Bis Ostern gibt es Bio-Seifen zur gründlichen Handwäsche GRATIS zur Online-Bestellung dazu*. NEU im Web-Sortiment der Wiener Manufaktur: Desinfektionsmittel für die so wichtige Hygiene.

(*Gratis Seife zu einer Online-Bestellung ab EUR 100,-, Lieferung nach BRD ab EUR 50,- gratis.)

Hohe Rohstoff-Qualität – 100%Wirkung

Am Standort in Wien produziert Sevie Kosmetik – und Tierpflegeprodukte komplett “clean”, d.h. alle, möglichst regionalen, Rohstoffe bzw. Inhaltsstoffe sind nachverfolgbar und 100% aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus biologischem Anbau. Diese sind zu 100% vegan und pflanzlichen Ursprungs in geprüfter Qualität, auf Tierversuche wird verzichtet. Darunter sind auch biologische Öle aus Erst- und Kaltpressungen im Einsatz. Düfte, die in künstlicher Form Hautirritationen hervorrufen können, sind hier bewusst ausschließlich biologische, naturreine, ätherische Öle. Fast alle Produkte sind alkoholfrei, die 0% Philosophie erstreckt sich auch auf Gentechnik, Silikone, Parabene, Paraffin, Aluminium, Microplastik, Palmöl, also alles Stoffe, von denen man die genaue Wirkung auf den menschlichen Organismus nicht kennt oder die einen eher “alt” als frisch aussehen lassen. Produziert wird für 100% Wirkung ohne umweltschädlich zu sein.

Glas: inert, re- und upcyclebar

Um Tonnen von umweltschädlichen Verpackungskunststoffen zu vermeiden, setzt das Wiener Unternehmen immer wenn möglich Glasbehälter zum Abfüllen der Produktpalette ein. Glas reagiert nicht mit anderen Elementen, es ist optimal für die Naturprodukte wie Aloe Vera, etc., die in ihrer Qualität nicht beeinträchtigt werden und dadurch auch haltbarer sind. Glas kann gut gereinigt bis zu 30 Mal wieder verwendet werden.

Als Umweltbeitrag werden zwei Euro Pfand für jedes Glasgebinde eingehoben, das bei Rückgabe bei Sevie oder seinen Partner retourniert wird oder für Baumpflanzungen gespendet werden kann.

Testprodukte auf Anfrage

Nachhaltige Kosmetikprodukte aus Wien

“Naturkosmetikhersteller” gibt es viele. Sevie natural skincare, 2012 als Familienunternehmen gegründet, steht nicht nur hinter diesem Gedanken, sondern lebt BIO und Umweltschutz auf allen Ebenen. Frische, wirkungsvolle Naturprodukte für Frau und Mann entstehen durch sorgsame Verarbeitung in Wien, mit Recycling-Verpackung und CO2-neutralem Versand nach ganz Europa. Auch Hundepflege ist im Sortiment.

Der Nachhaltigkeit trägt Sevie mit einem Mehrweg-Pfandsystem auf Glasgebinde Rechnung. Mehr als nur ein wenig “Grün”: die Manufaktur hat beim Treeday Index bei Kosmetikherstellern in der EU mit 97 Punkten den höchsten Wert erreicht und für JEDES verkaufte Produkt pflanzt Sevie drei Bäume.

Kontakt

Sevie natural skincare

Mario Mirnig

Hohlweggasse 44

1030 Wien

+436764042600

shop@sevie.at

http://www.sevie.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.