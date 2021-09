Hornetsecurity startet marktweit einzigen All-in-One Security- und Backup-Service für Microsoft 365

Für Microsoft 365 ist ein zusätzlicher Schutz der E-Mail-Kommunikation sowie sämtlicher Daten unerlässlich, weil Microsofts integrierte E-Mail-Filter Gefahren durchlassen und es keine vollumfänglichen Backup- und Wiederherstellungsoptionen gibt. Hornetsecuritys neuester, marktweit einzigartiger Security Service setzt genau da an: 365 Total Protection Enterprise Backup deckt alle Aspekte der E-Mail- und Daten-Sicherheit für Microsoft 365 in Einem ab.

Zu den Features des ganzheitlichen Cloud-Security-Bundles gehören mehrstufige Filtersysteme und KI-basierte Analysemechanismen zum Schutz vor Spam, Malware und Advanced Persistent Threats. Hinzu kommen E-Mail-Verschlüsselung und Archivierung. Der Continuity Service hält den E-Mail-Verkehr wirksam bei Systemausfällen aufrecht und rechtskonforme Signaturen und Disclaimer lassen sich einfach und schnell unternehmensweit erstellen. Außerdem ermöglicht 365 Total Protection Enterprise Backup das automatische Sichern und Wiederherstellen aller Daten in Microsoft-365-Postfächern, Teams, SharePoint, OneDrive und auf Windows-basierten Endpoints, wie zum Beispiel Laptops oder Windows-Workstations.

Dieses Feature ist ein wichtiger Baustein für ganzheitliche Microsoft Cloud Sicherheit, weil es nicht nur durch Ransomware, sondern auch durch Bedienungsfehler immer wieder zu Datenverlust kommt – so hat z.B. KPMG im letzten Jahr versehentlich die Teams-Chats von 145.000 Mitarbeitern unwiederbringlich gelöscht. Häufig wird davon ausgegangen, dass Microsoft für sämtliche Daten umfangreiche Backups erstellt – dies ist allerdings nicht der Fall.

Wie alle Hornetsecurity Services ist auch 365 Total Protection Enterprise Backup in nur wenigen Minuten eingerichtet und lässt sich besonders benutzerfreundlich verwalten. “Mit 365 Total Protection Enterprise Backup haben wir ein umfassendes Cloud-Security-Bundle geschaffen, das alles beinhaltet, was zum Schutz von E-Mails und Daten in Microsoft 365 benötigt wird. Die Lösung bietet unseren Kunden nicht nur umfassende Sicherheit, sondern auch eine große Entlastung für IT-Administratoren, denn alle Features können zentral, von einer intuitiven Oberfläche aus gesteuert und verwaltet werden. Wir möchten es unseren Kunden ersparen, sich in einem Dschungel voller Security-Tools zurechtfinden zu müssen und zeigen, wie einfach und zuverlässig die E-Mail- und Datensicherheit sein kann”, so Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity.

365 Total Protection Enterprise Backup ist ab sofort verfügbar. Weitere umfangreiche Informationen zu allen Features finden Interessenten auf http://www.hornetsecurity.com/de/services/365-total-protection-enterprise-backup/

Hornetsecurity ist ein führender E-Mail-Cloud-Security- und Backup-Provider, der Unternehmen und Organisationen jeglicher Größe weltweit absichert. Das preisgekrönte Produktportfolio deckt alle wichtigen Bereiche der E-Mail-Sicherheit ab: darunter Spam- und Virenfilter, Schutz vor Phishing und Ransomware, sowie rechtssichere Archivierung und Verschlüsselung. Hinzu kommen Backup, Replikation und Wiederherstellung von E-Mails, Endpoints und virtuellen Maschinen. Das Flaggschiffprodukt ist die marktweit umfangreichste Cloud-Sicherheitslösung für Microsoft 365. Mit über 350 Mitarbeitern an 10 Standorten verfügt das Unternehmen mit Hauptsitz in Hannover über ein internationales Netzwerk von mehr als 5.000 Channel-Partnern und MSPs sowie über 11 redundante, gesicherte Rechenzentren. Die Premium-Services nutzen mehr als 50.000 Kunden, darunter Swisscom, Telefónica, KONICA MINOLTA, LVM Versicherung, DEKRA und CLAAS. Weitere Informationen: www.hornetsecurity.com

