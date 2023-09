Hotel Investments AG erweitert Service um Hotelberatung für Off Market Hotelimmobilien-Transaktionen auf dem Hotelmarkt

Die Hotel Investments AG, ein renommiertes Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und -management, startet ihre strategische Erweiterung im Bereich Hotelberatung für Off Market Hotelimmobilien-Transaktionen in Deutschland, Österreich & Schweiz

Die Hotel Investments AG, ein renommiertes Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und -management, startet ihre strategische Erweiterung im Bereich Hotelberatung für Off Market Hotelimmobilien-Transaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit einem starken Fokus auf den deutschen, österreichischen und schweizerischen Hotelmarkt, eröffnet das neue Serviceangebot der Hotel Investments AG für Hoteleigentümer, Bauträger und Projektentwickler neue Möglichkeiten.

+++ Hotelberatung für diskrete Off Market Hotelimmobilien-Transaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz +++

Die Hotel Investments AG hat einen ausgezeichneten Ruf in der Hotellerie erworben, indem sie mit ihren Hotelinvestoren-Partnern und Hotelbetreibern erfolgreich in Hotelimmobilien investiert und diese betreibt.

Mit der Einführung der Hotelberatung für Off Market Transaktionen setzt die Hotel Investments AG ihren Expansionskurs fort und bietet ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen an. Das Team der Hotel Investments AG verfügt über umfangreiche Erfahrung und Expertise im Hotelsektor. Diese Fachkenntnisse werden auch genutzt, um Hoteleigentümern, die ihr Hotel diskret verkaufen möchten, oder Immobilieneigentümern, Bauträgern und Projektentwicklern, die eine Hotelimmobilie diskret verpachten möchten, zu helfen. Die Hotelberatung für Off Market Transaktionen bietet eine maßgeschneiderte Herangehensweise an die einzigartigen Anforderungen jeder Hotelimmobilien-Transaktion.

„Unser Serviceangebot im Bereich Hotelberatung für Off Market Hotelimmobilien-Transaktionen ist eine natürliche Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen“, erklärt Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG. „Wir kennen die Anforderungen und Bedürfnisse der Hotelbranche und unterstützen unsere Partner dabei, die besten Entscheidungen für ihre Hotelexpansion zu treffen. Die Transaktionen erfolgen stets vertraulich und mit höchster Professionalität, um die Interessen aller Beteiligten zu schützen.“

Die Hotel Investments AG zählt mit ihren Partnern zu den renommierten Hotelinvestoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das Schweizer Unternehmen agiert als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei stehen der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Hotelinvestoren-Partner im Fokus der Aktivitäten.

Die Hotel Investments AG sucht für den Eigenbestand, den angeschlossenen Hotelfonds, ihre Hotelinvestoren-Partner und Hotelbetreiber weitere betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern.

Angebote von Hoteleigentümern können dafür an die Hotel Investments AG gesendet werden.

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

