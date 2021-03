Hotels mit Historie

Ob ehemaliges Casino, Kloster oder Kurhaus – in diesen Hotels ist der Geschichtsunterricht inklusive

München, 17. März 2021. Ein Kloster aus dem 18. Jahrhundert inmitten von Weinbergen, ein imposanter Jugendstilbau mit Geschichte an der Ostseepromenade oder ein Kurhaus mit über 100 Jahren Familientradition in den Hügeln des Nahetals. KPRN stellt Hotels vor, in denen es sich nicht nur hervorragend nächtigen lässt, sondern in denen man auch an jeder Ecke Geschichte atmet.

Vom Casino zum Grand Hotel – ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Schon von weitem strahlt das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde, in erster Reihe direkt an der Travemünder Strandpromenade gelegen, den mondänen Charme eines Grand Hotels aus. Das 1913/14 von den Architekten Willy Glogner und Paul Vermehren im Jugendstil errichtete Gebäude diente zunächst als Kurhaus und Konzertsaal und wurde in beiden Weltkriegen zwischenzeitlich als Lazarett genutzt. 1949 begann der Spielbetrieb als Casino und wurde bis 2012 fortgeführt. In dieser Zeit war das historische Gebäude mit seinem prachtvollen Ballsaal und dem legendären Nachtclub Belle Epoque Treffpunkt zahlreicher illustrer Gäste von Josephine Baker, Marlene Dietrich über Curd Jürgens bis Aristoteles Onassis. 2015 übernahm die Atlantic-Hotelgruppe den Betrieb und modernisierte das Haus sorgsam mit Rücksicht auf die historische Bausubstanz und lange Geschichte. Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde verfügt seitdem über 73 Zimmer und Suiten, jedes individuell und mit viel Charme und Liebe zum Detail eingerichtet. Im imposanten Ballsaal lässt es sich auch heute noch unter dem prächtigen Kronleuchter und mit Blick auf die Ostsee stilvoll feiern. Manch einer mag sich dabei wie in einem Roman von Thomas Mann fühlen im damals mondänen Seebad Travemünde, wohin die High Society zur Sommerfrische pilgerte und das auch heute noch mit unzähligen Freizeit- und Kulturmöglichkeiten aufwartet.

Über 100 Jahre Wellness-Tradition – BollAnts – Spa im Park

Die Geschichte des BollAnts – Spa im Park im rheinland-pfälzischen Bad Sobernheim reicht zurück in das Jahr 1907, als Andres Dhonau das “Kurhaus Dhonau” gemeinsam mit dem Erfinder der heute etablierten Felke-Therapie Pastor Emanuel Felke gründete, nachdem dieser ihn zuvor von einer Krankheit heilen konnte. Die “wundersame Heilung”, dokumentierte Dhonau, “weckte eine innere Stimme in mir, die mich unaufhörlich mahnte, durch den Aufbau einer Felke-Heilstätte ein Werk zu beginnen, das dem hohen Ideal der Heilung kranker Menschen dienen sollte.” Kurzum verkaufte Dhonau seine gerade erst erfolgreich aufgebaute Metzgerei und gründete 1907 mit Pastor Felke seine erste Wirkungsstätte an der Nahe. Der Felke-Gründungsbetrieb war geboren, und der Erfolg des Familienbetriebs setzte sich über ein Jahrhundert lang fort. Heute gilt das “BollAnts” als eines der besten Wellnesshotels Deutschlands und setzt weiterhin auf bewährte Traditionen – fortgeführt und weiterentwickelt unter der medizinischen Leitung von Dr. Axel Bolland, einem Urenkel von Andres Dhonau. Eingebettet in die sanfte Fluss- und Weinlandschaft des Nahetals ist das Haus mit seinem renommierten Spa und der mehrfach ausgezeichneten Küche ein idealer Rückzugsort für Erholungssuchende und Genießer – teilweise bereits in dritter Generation.

Tapas in der alten Ölmühle – Son Brull Hotel & Spa

Geschichte atmet man im Son Brull Hotel & Spa im Norden Mallorcas an jeder Ecke des ehrwürdigen Gemäuers. Eingebettet in die Ausläufer der Serra de Tramuntana, wurde das prächtige Anwesen ursprünglich im 12. Jahrhundert während der arabischen Herrschaft Mallorcas als “Alqueria” (arabisches Bauernhaus) erbaut, bevor es im 18. Jahrhundert ein Jesuitenkloster beherbergte. Im Jahr 2003 wurde das ehemalige Kloster von der Suau-Familie liebevoll restauriert und in eines der besten Boutique-Hotels Mallorcas verwandelt, während das einzigartige architektonische Erbe erhalten blieb. Die lange Geschichte des sorgsam restaurierten Anwesens ist allgegenwärtig durch die alte Substanz der Mauern, Balken und Böden und zeigt sich besonders stimmungsvoll in der ehemaligen Ölmühle, die heute als Tapas- und Cocktailbar fungiert. Auch hier wie überall im Hotel sind die Übergänge von Alt und Neu fließend, passen sich moderne Elemente und Designklassiker der jahrhundertealten Bausubstanz an. 23 Zimmer und Suiten befinden sich im ursprünglichen Teil des Anwesens. 2019 neu hinzugekommen sind die vier abseits gelegenen großzügigen Villa Suiten – harmonisch in die Landschaft gebettete Flachbauten in einem modernen Mix aus lokalem Stein kombiniert mit Stahl, Holz und Glas. Durch große Fensterfronten wird der Blick auf die malerische Umgebung mit ihren sanften Weinbergen und knorrigen Olivenbäumen freigegeben – ein gelungenes Beispiel für Architektur, die Tradition und moderne Formen gekonnt vereint.

