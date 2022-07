HP stellt neues Produktportfolio mit virtueller Präsentation vor

Interaktion im Metaverse statt Slideshow

Kaiserslautern, 08.07.2022 – Powerpoint war gestern, heute sind Interaktive Präsentationen im Metaverse der Trend. Das Technologieunternehmen HP hat sein Produktportfolio HP Presence auf diese Weise vorgestellt und setzt bei der Art von Präsentationen so neue Maßstäbe.

Produktvorstellungen sind üblicherweise entweder aufwändig, weil Mitarbeiter und Kunden anreisen und alle neuen Produkte an den Ort der Veranstaltung gebracht werden müssen. Oder sie sind wenig greifbar, weil die Produkte in Slideshows gezeigt werden. HP merzt beide Schwierigkeiten nun mit einer neuen, interaktiven Art der Präsentationen aus: Das neue Produktportfolio “HP Presence” stellte der PC- und Druckerhersteller in seinem Ingram Micro Verse vor, einer virtuellen 3D-Welt.

Bei der Vorstellung von HP Presence wurden die Produkte zunächst allen Teilnehmern gezeigt, die als Avatare Teil der virtuellen Welt wurden. Anschließend lernten sie die neuen Geräte in Kleingruppen näher kennen. Als Avatar konnten sie die Produkte sozusagen in die Hand nehmen und die Konfigurationsmöglichkeiten selbst ausprobieren. Höhepunkt der Veranstaltung: Eine Challenge unter allen Teilnehmern, wer zuerst einen virtuellen Konferenzraum mit der neuen Hardware optimal ausstatten kann.

Eigene 3D-Umgebung mit Cross-Reality-Plattform erschaffen

Erschaffen hat HP das Ingram Micro Verse mit der Cross-Reality-Plattform Zreality Grids, einer auf Virtual, Augmented und Mixed Reality spezialisierten Lösung für Metaverse-Projekte. Für das Ingram Micro Verse wurde zunächst eine virtuelle 3D-Umgebung erschaffen, die anschließend mit spezifischen Inhalten gefüllt wurde.

Der große Vorteil dieser innovativen Art der Produktvorstellungen: Anreisen und Logistik entfallen. Die Produkte sind Teil der virtuellen Welt und können jederzeit ergänzt oder ausgetauscht werden. Mitarbeiter oder auch Kunden, die die neuen Geräte kennenlernen sollen, können sich mit jedem internetfähigen Endgerät einklicken – die Teilnahme ist per Browser möglich. Die Hürden sind sowohl für die Erstellung solcher Metaverse-Präsentationen als auch für die Teilnahme gering.

Die Zreality GmbH wurde 2015 in Kaiserslautern gegründet und hat seitdem bereits mehr als 100 Projekte in den Bereichen Virtual, Augmented und Mixed Reality umgesetzt. Das Unternehmen ist auf B2B-Lösungen für Metaverse-Projekte spezialisiert und hat eine einfach zu nutzende und sichere Cross-Reality-Plattform – Zreality Grids – entwickelt. Die Plattform ist eine All-in-One-Lösung, in der sich Menschen als Avatare in einer immersiven, hochrealistischen 3D-Umgebungen treffen, weiterbilden oder zusammen arbeiten können. Die Software ist cloudbasiert, Inhalte lassen sich in Realtime-3D managen und web-basiert auf nahezu jedem Endgerät nutzen. Kunden wie BASF, ZDF, Porsche, General Dynamics, Opel oder Hilti setzen auf die Entwicklungskompetenzen des Teams aus Kaiserslautern.

