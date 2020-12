Huck Spielgeräte stellt neues Spielgerät vor: Eine Schlange für Kinder

Die neue Balancierschlange von Huck sorgt für mehr Abwechslung und Spielspaß auf dem Spielplatz

Auf dem Spielplatz ist immer viel los – da wird geklettert, gerutscht und geschaukelt. Gerade sind die Kinder noch auf der Rutsche heruntergerutscht und schon geht es weiter zur Schaukel. Da sei es umso wichtiger, dass viel Abwechslung geboten wird. Balancieren ist da eine tolle Ergänzung, denn es trainiert den Gleichgewichtssinn, die Koordination aber auch die Konzentration. Bisher waren die Möglichkeiten zum Balancieren allerdings oft meist auf einen einfachen Balken beschränkt. Das wird den meisten Kindern aber schnell langweilig. Doch das ändert sich jetzt mit der neuen Balancierschlange von Huck.

Der Seilspielgerätehersteller HUCK hat das fantasievolle Balanciergerät neu entwickelt. Die Balancierschlange lässt keine Langeweile beim Balancieren mehr aufkommen. Sie hat Kurven, Höhen und Tiefen. Da wird der Gleichgewichtssinn ordentlich herausgefordert und mit ihren freundlichen Gesichtern laden die Schlangen zum fröhlichen Spielspaß ein. Neben dem Balancieren können die Kinder auch unter den Schlangen hindurchkrabbeln, sich darauflegen oder auf daraufsetzen.

Die Schlangen sind in den Farbvarianten grün, blau, schwarz oder beige erhältlich. Dank ihrer Flexibilität lassen sie sich hervorragend zwischen den bestehenden Spielgeräten platzieren. Je nach vorhandenem Gelände und Fläche können sie als Linie, in L- oder in U-Form platziert werden. Sie passen sich ideal an die vorhandenen Gegebenheiten an und kommen daher noch in der kleinsten Ecke eines Spielplatzes unter.

Mit der neuen Balancierschlange des Spielgeräteherstellers HUCK ist das möglich. Auf der Schlange, die aus einem festen, dicken Seil besteht, können Kinder aller Altersklassen balancieren. Sie sind bestens geeignet für Kinder ab drei Jahren, selbstverständlich TÜV-zertifiziert und entsprechen den höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards.

Für weitere Informationen zu unserer Balancierschlange können Sie sich telefonisch unter 06443 83110 oder auf der HUCK-Website informieren: www.huck-seiltechnik.de

HUCK – Der kompetente Partner für Ihre Ideen

Seit mehr als 50 Jahren arbeitet das Unternehmen an Netz- und Seilprodukten für unterschiedlichste Branchen. Ob im Sport, am Bau, in der Industrie oder im Spiel- und Freizeitsektor: Der Seiltechnik-Hersteller bietet garantierte Qualität, die wartungsfrei und langlebig ist. Dabei ergibt sich die gute Haltbarkeit der Geräte aus den hohen Qualitätsanforderungen. Alle Produkte sind montagefreundlich und erfüllen die europäischen Sicherheitsvorschriften und TÜV-Vorgaben.

