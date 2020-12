Rückenmassage bei Kittys Thai Massage in Stuttgart

Eine Rückenmassage bei Kittys Thai Massage kann Schmerzen lindern und Verspannungen lösen

STUTTGART. Jeder Mensch kennt Rückenschmerzen und die damit einher gehenden Verspannungen und Schmerzen. Vor allem in den westlichen Industrienationen arbeiten die Menschen oftmals sitzend vor dem Computer. Wenig Sport und eine falsche Ernährung können beim Krankheitsbild Rückenschmerzen zudem wie ein Katalysator wirken. Auch aktive berufliche Tätigkeiten, die verbunden sind mit Fehlhaltungen oder dem Tragen von schweren Gegenständen, können Rückenschmerzen verursachen.

Abhilfe schaffen kann die traditionelle Thai Massage. Bei Kittys Thai-Massage in Stuttgart finden Rückenschmerz geplagte Menschen die passende, wohltuende Behandlung. Die stets an den individuellen Anforderungen angepasste traditionelle Massage Technik von Kittys Thai Massage beinhaltet passive Streck- und Dehnbewegungen die die Rückenmuskulatur entspannen und so wohltuende Erleichterung verschaffen. Schon nach wenigen Behandlungen können Kunden einen beruhigenden und gleichzeitig erfrischenden Unterschied feststellen.

Traditionelle Thai Massage in Stuttgart auf Grundlage von Yoga und ayurvedischer Lehre

Die traditionelle Thai Massage in Stuttgart baut auf Yoga und der ayurvedischen Lehre. Sie eignet sich besonders für die Rückenmassage. Ein erster Schritt – das Ertasten der betroffenen Stellen, beispielsweise des Lendenwirbelbereichs. So kann die Massage individuell angepasst werden. Die spezielle Behandlung berücksichtigt die Energielinien des menschlichen Organismus. Verspannungen im Rücken werden beispielsweise mit einem gekonnten Drücken des Handballens gelöst. Eine Rückenmassage bei Kittys Thai Massage ist am effektivsten, wenn sie auf komfortablen Bodenmatten stattfindet. Grundsätzlich gilt es jedoch, massive und chronische Rückenschmerzen von einem Arzt abzuklären.

Rückenmassagen als nachhaltigen Effekt für Körper und Seele

Die Rückenmassage von Kittys Thai Massage hat nicht nur einen sofortigen Effekt. Wer sich regelmäßig für die wohltuende Thai Massage Zeit nimmt, kann auch nachhaltig gegen Rückenschmerzen vorbeugen. Außerdem kann die Verbindung zu Yoga Energieblockaden lösen und ist so nicht nur für den Körper belebend. Körper und Geist sind in der traditionellen Thai Massage als eine Einheit betrachtet und belegt hiermit, dass Verspannungen auch psychische Ursprünge haben können.

Loslassen und abtauchen in die Welt des Wohlfühlens – dafür steht Kitty’s Thaimassage in Stuttgart. Qualifizierte und zertifizierte Masseurinnen durch die “Thai Traditional Medical Service Society” bieten Ihnen Thai Massagen, Öl Massagen, Rückenmassagen, Anti Migräne Massagen, Fußmassagen und Paarmassagen an. In Verbindung aus Aktivierung, Dehnung und Akupressur entsteht und fließt neue Energie.

