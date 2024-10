Hund bringt Freude – nicht selten aber auch Sorgen und Ärger

Knapp zehn Millionen Menschen leben mit einem Hund / Hundehalter-Haftlicht für alle Fälle / Schutz bei Krankheit oder Operation / Auswahl von drei Tarifen – individuell anpassbar /

Düsseldorf, im Oktober 2024. Am 10. Oktober wurde mit dem Welthundetag der „beste Freund des Menschen“ gefeiert, der für die meisten ein Familienmitglied ist. Für die vielen Millionen Hundehalter in Deutschland war das nicht nur ein Anlass, ihre treuen Vierbeiner besonders zu verwöhnen, sondern auch über die finanzielle Absicherung in Schaden- oder Krankheitsfällen nachzudenken. Eine Hundeversicherung bietet nicht nur umfassenden Schutz für den Hund, sondern auch Entlastung und Sicherheit.

Ein Hund bringt Freude, Liebe und manchmal auch ein bisschen charmantes Chaos in unser Leben. Doch genau wie wir Menschen können auch Hunde unerwartet krank werden, Unfälle haben oder unabsichtlich Schaden verursachen. Ob es der Rottweiler ist, der im Eifer des Gefechts das Gartentor durchbricht, oder der neugierige Terrier, der beim Nachbarn in den Teich fällt – solche Vorfälle können schnell übel ausgehen und teuer werden. Viele Hundepensionen oder -Tagesstätten nehmen Tiere ohne Hundehalter-Haftpflicht gar nicht mehr auf.

Hier kommt die Hundeversicherung der Sparkassen DirektVersicherung ins Spiel. Sie schützt Hundehalter vor der finanziellen Belastung durch solche Ereignisse und sorgt dafür, dass Sie die Zeit mit Ihrem Vierbeiner unbeschwert genießen können. Ganz gleich, ob es sich um eine aufwendige Behandlung, eine notwendige Operation oder um Haftpflichtschäden handelt, die Ihr Hund verursacht – mit der Hundeversicherung der Sparkassen DirektVersicherung sind Sie auf der sicheren Seite.

Drei Tarife für vier Pfoten

Die Hundeversicherung der Sparkassen DirektVersicherung bietet umfassenden Schutz zu fairen Konditionen. Ob große oder kleine Rassen, Welpe oder Seniorhund – jeder findet eine individuell passende Versicherungslösung, die auf den Hund und die eigene Lebenssituation abgestimmt ist. Mit der Hundehalter-Haftpflichtversicherung ab 6,43 Euro im Monat sind Versicherte vor finanziellen Folgen von Personen-, Sach- und Vermögensschäden abgesichert, die durch den Hund verursacht werden. Die Hunde-Krankenversicherung regelt alles, was für die Gesundheit des Tieres wichtig und wesentlich ist. Die Versicherungsleistungen beinhalten je nach Tarif Operationen sowie stationäre und ambulante Behandlungen. Dazu zählen auch Untersuchungen, Diagnosen und Therapien. Die Hunde-OP-Versicherung deckt alles ab, was mit unvermeidlichen Operationen und Eingriffen zusammenhängt. Die drei Produktbausteine sind individuell anpassbar und in den Leistungsstufen „basis, premium und premium plus“ erhältlich. So sorgen Sie dafür, dass Ihr treuer Gefährte immer gut geschützt ist.

Natürlich bietet die Sparkassen DirektVersicherung nicht nur einen Rundum-Schutz für Hunde, sondern auch für Katzen und Pferde. Weitere Informationen zu den Tierversicherungen finden Sie unter https://www.sparkassen-direkt.de/tiere-freizeit/

Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist als Pionier der Direktversicherer seit über 25 Jahren am Markt. Ihr Motto ist das 3-S-Konzept: 1) Sparpreise, 2) Service und 3) Sicherheit. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? 1) Die günstigen Preise werden regelmäßig von unabhängigen Instituten bestätigt. 2) Freundliche, kompetente Mitarbeiter/innen beantworten alle Anfragen persönlich. Die Zufriedenheits-Quote der Versicherten liegt Jahr für Jahr bei nahezu 100 %. 3) Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur Sparkassen-Organisation, der größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe – und steht somit auf einer sicheren, vertrauenswürdigen Basis.

