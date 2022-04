Hundedecke für die Reise – wenig Gewicht & haarfrei

Eine Reise mit dem Hund als Beifahrer oder in den Urlaub zu fahren, ist für viele Hundebesitzer längst zum Alltag geworden. Nicht nur während des Fellwechsels finden sich an den Sitzen im Auto zahlreiche Hundehaare. Mit der Hundedecke Jack der DoggyBed Manufaktur treffen Hundebesitzer auf die optimale Autoschondecke. Was diese Decke so besonders macht, verrät der nachfolgende Ratgeber.

Die schmutzabweisende Hundedecke für unterwegs ist vielseitig einsetzbar

Der aus Deutschland stammenden DoggyBed Manufaktur ist es mit dem Modell Jack gelungen eine Hundedecke für unterwegs auf den Markt zu bringen, die nicht nur bei den Vierbeinern Gefallen findet. Die Autoschondecke lässt sich platzsparend zusammenrollen und somit auf dem Weg zum Fahrzeug leicht transportieren. Die Decke weist nur eine sehr geringe Höhe auf und ist dennoch angenehm weich.

Ältere Hunde, die schon unter Gelenkbeschwerden leiden, können somit ebenfalls die Fahrt im Auto genießen. Die Reisedecke hält die Sitze sauber, sodass die Hunde auch nach einem Ausflug im Wald mit verschmutzten Pfoten wieder im Fahrzeug Platz nehmen dürfen. Die Hundedecke für Unterwegs ist ebenfalls ideal für die Mitnahme von Hunden in gemieteten Fahrzeugen. Haare und Schmutz werden abgewiesen, sodass die Kaution nicht für die Reinigung des Fahrzeugs genutzt wird.

Nanopartikel machen bei dieser Autoschondecke den Unterschied aus

Auf die Frage wie es der DoggyBed Hundedecke für unterwegs gelingt sowohl schmutzabweisend als auch haarabweisend zu sein, gibt es eine einfache Antwort: Nanopartikel. Die Struktur verhindert, dass Hundehaare oder Verschmutzungen bis in den Kern der Reisedecke Jack vordringen. Bei vergleichbaren Autoschondecken verfangen sich die Haare oft wie kleine Nadeln in einem Nadelkissen und sind nur sehr mühsam wieder zu entfernen. In der hier vorgestellten Decke verfangen sich weder kurze noch lange Hundehaare. Nach der Fahrt lässt sich die Decke flexibel entfernen und vor der nächsten Fahrt schnell ausschütteln.

Die Größenauswahl erlaubt es allen Hunderassen bequem zu verreisen

Als Antihaar Hund Reisezubehör empfiehlt sich die Jack Hundedecke für unterwegs ebenfalls aufgrund der vorhandenen Größenauswahl. Mit den erhältlichen Maßen von unter anderem:

– 42 x 42 cm

– 64 x 64cm

– 104 x 64 cm

– 140 x 100 cm

– 130 x 150 cm

kann ein Chihuahua zum Shoppen oder Reisen ebenso bequem im Auto mitfahren als ein Golden Retriever oder andere größere Hunderassen. Die Möglichkeit das Hundekissen flexibel zusammenzurollen besteht bei allen Größen. Unterwegs bieten sich die Decken auch als Hundebetten an. In der Wohnung von Familie und Freunden oder im Hotel übernachtet der Hund ebenso bequem wie im eigenen Zuhause.

Die Hundedecke “Made in Germany” ist auch leicht zu reinigen

Erfahrene Hersteller von Hundebetten und Decken wie die DoggyBed Manufaktur wissen, dass sich Verschmutzungen auf den Oberflächen nie ganz vermeiden lassen. Das Modell Jack ist zu diesem Zweck ebenfalls leicht zu reinigen. Die bereits erwähnten Nanopartikel verhindern das Eindringen der Verschmutzungen in die Füllung. Bereits niedrigen Temperaturen von 30° Celsius reichen somit aus, um Flecken während eines Waschgangs vollständig zu entfernen. Spezielle Reinigungsmittel müssen hierfür nicht verwendet werden. Hunde mit empfindlicher Haut kommen somit nicht mit chemischen Reinigungsmitteln in Kontakt.

Die Antihaar Reisedecke steht in verschiedenen Farben zur Auswahl

Dass es sich um eine Hundedecke für unterwegs handelt, die waschbar ist, stellt nur einen der Vorteile dieses Angebots dar. Nicht weniger vorteilhaft ist auch die vorhandene Farbauswahl. Die Käufer haben hier die Auswahl zwischen Farbtönen wie:

– Grau

– Braun

– Beige oder

– Coffee.

Die Farbe passend zur Innengestaltung des Fahrzeugs auszuwählen gestaltet somit kein Problem. Für die Nutzung als Hundebett ist es nützlich sich für eine Farbe zu entscheiden, die sich klar vom Boden abhebt. Dadurch wird die Decke auch für Besucher nicht zu einer Stolperfalle. Jetzt Ihre Hundedecke online kaufen!

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundedecken. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf – auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.

Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.

Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

Kontakt

DoggyBed & CatBed

Uwe Holler

Schützenstr. 32-34

44534 Lünen

02306-206743

02306-979311

info@doggybed.de

https://www.doggybed.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.