Hyland kündigt Enterprise Context Engine und Enterprise Agent Mesh an

Die Funktionen ermöglichen Agentic AI im Unternehmen, transformieren geschäftskritische Abläufe und Entscheidungsprozesse

Berlin/Las Vegas, 28. August 2025 – Hyland, Entwickler der Content Innovation CloudTM und seit Jahrzehnten vertrauenswürdiger Anbieter von geschäftskritischem Enterprise Content Management, kündigt heute mit der Hyland Enterprise Context Engine und dem Hyland Enterprise Agent Mesh ein neues Kapitel seiner KI-Strategie an. Die beiden Technologien basieren auf der Hyland Content Innovation Cloud und erweitern bestehende Workflows, Prozesse, Inhalte und Anwendungen durch Intelligenz und Automatisierung.

Die Hyland Enterprise Context Engine ermöglicht erstmals eine einheitliche, dynamische Sicht auf Unternehmensabläufe. Sie verbindet nahtlos Inhalte, Prozesse, Menschen und Anwendungen miteinander und bildet so eine „laufende Dokumentation“ der Unternehmensaktivitäten. Daten aus Systemen wie Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) und Electronic Health Records (EHR) werden kontinuierlich integriert und aktualisiert.

Auf dieser Grundlage bildet das Hyland Enterprise Agent Mesh ein Multi-Agent-Netzwerk spezialisierter KI-Agenten, die auf Branchen wie Banken und Versicherungen, öffentliche Verwaltung, Hochschul- und Gesundheitswesen spezialisiert sind. Hyland Enterprise Agent Mesh ermöglicht intelligente Automatisierung und datenbasierte Entscheidungen in komplexen, branchenspezifischen Prozessen.

Beide Lösungen schützen das bestehende unternehmensweite Erfahrungswissen, skalieren und optimieren es durch menschliches Feedback, wodurch eine engere Zusammenarbeit von Mensch und KI ermöglicht wird.

„In den vergangenen zwölf Monaten haben wir innovative Cloud- und KI-Lösungen bereitgestellt, mit denen unsere Kunden neue Wertschöpfungspotenziale aus ihren Inhalten, Daten und Prozessen erschließen können. Mit der Hyland Enterprise Context Engine und dem Hyland Enterprise Agent Mesh bauen wir diesen Ansatz weiter aus“, sagt Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Diese Innovationen ermöglichen unternehmensweite Intelligenz und Automatisierung. Sie ermöglichen es Unternehmen und Organisationen, Routinetätigkeiten vollständig zu automatisieren und ihren Mitarbeitenden Freiräume für wertschöpfendere Aufgaben zu schaffen.“

Vertrauen als Basis

Im Unterschied zu KI-Plattformen für Endanwender basieren die Lösungen von Hyland auf jahrzehntelanger Erfahrung im geschäftskritischen Bereich des Content-Managements. Dieses fundierte Fachwissen sowie das Vertrauen der Hyland-Kunden sind die Grundlage der agentenbasierten Vision.

„Unternehmen sollten bei der Einführung von KI nicht gezwungen werden, sich komplett neu aufzustellen“, erklärt Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland. „Mit der Enterprise Context Engine und dem Enterprise Agent Mesh erweitern wir bestehende Inhalte und Workflows mit Intelligenz und Automatisierung. So können bessere Entscheidungen getroffen und wertvollere Ergebnisse erzielt werden, ohne dass Teams ersetzt werden, sondern indem sie gezielt unterstützt werden.“

Weitere Informationen zu Hylands Plattform und Lösungen finden Sie unter Hyland.com

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Firmenkontakt

Hyland

. .

— —

— —

…



http://www.hyland.com/de

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications GmbH

Helena Schaeffer/ Eva Hildebrandt

Prinzregentenstraße 89

81675 München

089 417761-0



http://www.lucyturpin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.