Hypnose Alkohol | Dr. phil. Elmar Basse | Hypnose Hamburg

Schluss mit Alkohol durch Hypnose bei Dr. phil. Elmar Basse in der Praxis für Hypnose Hamburg

Energetische Tiefenhypnose in der Praxis für Hypnose Hamburg bei Dr. phil. Elmar Basse ist eine bewährte Methode, sich vom Alkohol zu befreien. Hypnosetherapie gegen Alkohol, wie der Hypnosetherapeut Elmar Basse sie anwendet, unterscheidet sich fundamental von der Methode Willenskraft. „Jeder Mensch ist zu beglückwünschen“, sagt Elmar Basse, Hypnosetherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie, „der es mit bewussten Kräften, mit Einsicht, Willen und Verstand, dazu bringt, sich vom Alkohol zu befreien.“ Allerdings ist der Weg der Alkoholentwöhnung mit den bewussten Kräften des Menschen laut Elmar Basse oft sehr aufwendig. Das allein wäre vielleicht noch nicht so schlimm. Schließlich ist der Gewinn, den man aus einer geglückten Alkoholentwöhnung erzielen kann, kaum in Worten zu beschreiben. Der Preis der Methode Willenskraft ist laut dem Hypnosetherapeuten Elmar Basse jedoch für nicht wenige betroffene Menschen, dass sie nun nahezu ihr Leben lang gegen den Alkohol ankämpfen müssen. Soweit es gelingt, ist es natürlich bewundernswert, führt aber recht häufig dazu, dass man permanent unter Spannung zu stehen droht: Der Alkohol wird eine Art Feind, so erklärt es der Hypnosetherapeut Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg, und zwar ein Feind, vor dem man ständig auf der Lauer liegen muss, damit er nicht unversehens in das Leben eindringen wird.

Hypnose, insbesondere energetische Tiefenhypnose, die Elmar Basse in seiner Praxis entwickelt hat und als Heilhypnose bei Menschen anwendet, die vom Alkoholtrinken betroffen sind, ist ein Heilverfahren, das nicht nur beim Thema Alkohol zur Anwendung kommen kann, sondern auch bei vielen anderen Anliegen, zum Beispiel dem Rauchen, der Gewichtsreduktion, der Bewältigung von Angst und Panik, der Spielsucht und anderem mehr.

Bei all diesen verschiedenen Anliegen geht es laut dem Hypnosetherapeuten Elmar Basse darum, etwas loszulassen, was einen Menschen bislang gefesselt hat. Psyche und Körper haben sich daran gewöhnt, auf eine bestimmte Art zu empfinden, zu denken und zu handeln, aber gerade dies wird mit der Zeit leidvoll und schwer erträglich, doch die Umkehr fällt oft schwer. Denn zu sehr ist das Problemhandeln und Problemerleben mit dem betroffenen Menschen schon verbunden, als dass man sich einfach lossagen könnte. Der Weg des Kampfes durch den Einsatz von Willenskraft führt jedoch nicht selten zu einer ständigen Spannungsbereitschaft und permanenten Herausforderung der Willenskraft.

Mit energetischer Tiefenhypnose, die der Hypnosetherapeut Elmar Basse seit vielen Jahren in seiner Praxis für Hypnose Hamburg anbietet, kann ein neuer Weg beschritten werden, um sich dauerhaft zu befreien.

Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. phil. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet der Heilpraktiker für Psychotherapie Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

