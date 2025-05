Identität durch das Zwiebelprinzip

Selbstwirksamkeit durch Identität in Zeiten globaler Krisen

Alexander Erdwein aus Köln fesselte am 14. Mai 2025 das Publikum des International Speaker Slam in Wiesbaden mit seiner inspirierenden Rede über persönliche Entwicklung und Selbstwirksamkeit. Vor 220 Teilnehmern aus 23 Nationen präsentierte Erdwein sein „Zwiebelprinzip“, eine Coachingmethode, die bereits vielen Menschen geholfen hat, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Der International Speaker Slam, der auf zwei Bühnen stattfand und komplett ausgebucht war, erlebte eine herausragende Leistung von Erdwein. Seine Rede, die im Finale des Wettbewerbs für Furore sorgte, unterstrich die Bedeutung der Selbstreflexion und des tieferen Verständnisses der eigenen Identität.

Erdwein, der in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg aufwuchs, teilte seine persönliche Geschichte und zeigte auf, wie seine eigenen Erfahrungen ihn zu dem Speaker, Trainer und Coach gemacht haben, der er heute ist. Er betonte, dass Identität weit mehr ist als das, was in unserem Ausweis steht. „Identität ist mehr als das, was in unserem Ausweis steht“, sagte Erdwein während seiner Performance. „Es geht darum, wer wir wirklich sind, was uns antreibt und wie wir unsere Stärken nutzen können, um unser Leben und das der anderen positiv zu beeinflussen.“

Sein „Zwiebelprinzip“ zielt darauf ab, Schicht für Schicht die eigenen Glaubenssätze und Verhaltensmuster zu analysieren und so zu einem tieferen Verständnis der eigenen Persönlichkeit zu gelangen. Er argumentierte, dass ein besseres Kennenlernen von uns selbst zu mehr Freiheit und Selbstwirksamkeit führt – ein entscheidender Faktor, um in Zeiten globaler Krisen, Unsicherheit und Veränderungsdruck resilient und handlungsfähig zu bleiben.

Der Speaker Slam in Wiesbaden, der einen neuen Rekord an Teilnehmern verzeichnete, bot Erdwein eine ideale Plattform, um seine Botschaft einem internationalen Publikum zu vermitteln. Seine Performance wurde mit großem Beifall aufgenommen und trug maßgeblich zum Erfolg des Events bei. Erdwein plant, seine Arbeit durch weitere Vorträge, Seminare und Coachings fortzusetzen und noch mehr Menschen auf ihrem Weg zur persönlichen Entwicklung zu unterstützen.

Impulsvorträge, Workshops und Coachings im Business und persönlichen Bereich. Persönliche Entwicklung am Arbeitsplatz muss kein Gegensatz sein. Durch gezielte Methoden zu mehr Identität von einzelnen und somit zu mehr Teamgeist und Zusammenhalt in der Gruppe. Egal, ob durch Impulsvorträge, in praxisnahen Workshops oder durch 1-zu-1-Coachings: ich verhelfe zu mehr Freiheit und Selbstwirksamkeit durch das eigens entwickelte Zwiebelprinzip.

