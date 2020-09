iDTRONICs Industrielle Nylon Tags: RFID Sleeve Tags

Robuste RFID Tag Lösung für die Teileverfolgung und Operative Wartung

Unsere RFID Sleeve Tags zeichnen sich durch ihr robustes PA6 Nylon Gehäuse aus. Das Material hat eine hohe Beständigkeit gegen aggressive Flüssigkeiten und hohe Wasseransammlungen. Dies macht es optimal einsetzbar in industriellen Umgebungen. Das RFID Sleeve Tag wurde speziell für die Anbringung an Kunststoffrohren, Kabeln oder zylinderförmige Behältnisse entwickelt. Durch die zwei vorgebohrten Löcher lassen sich die Tags mittels einer Drahtschlaufe oder eines Kabelbinders anbringen.

KOMPAKTES UND SCHLANKES DESIGN

Das RFID Sleeve Tag besticht durch ein schlankes und flaches Design mit einer Höhe von 0.9 mm. Die Abmessungen des RFID Tags sind kompakt gehalten bei einer Größe von 27 20.5 mm. Das RFID Tag ist damit vielseitig einsetzbar für Anwendungen in Industrie 4.0 Umgebungen. Standardmäßig sind die RFID Sleeve Tags in den Farben Blau oder Gelb erhältlich. Auf Anfrage sind die RFID Tags auch in den Farben: Schwarz, Rot oder Grün lieferbar.

UNTERSTÜTZT EINE VIELZAHL AN TRANSPONDERN UND TAGS

Die RFID Sleeve Tags sind in den RFID Frequenzbereichen UHF, HF und LF verfügbar. Die RFID UHF Variante unterstützt den Standard EPC Global Gen2 and ISO/IEC 18000-6C mit dem IC Typ Higgs® 3. Die RFID HF Version unterstützt den Standard ISO 14443 A und ISO 15693. Er erfasst Transponder mit den Chiptypen: NXP MIFARE® Ultralight, DESFire, Classic, I-Code SLI und NTAG. Die RFID LF Variante unterstützt den Standard ISO 11784/85 und die IC Typen: EM4200, NXP Hitag 1, 2, S256 und S2048. Die exakte Lesereichweite hängt ab von der gewählten RFID Frequenz und dem Chiptyp.

OPTIMALE PERFORMANCE DANK IP-SCHUTZ

Das RFID Sleeve Tag ist dank der IP68 Schutzklasse bestens geschützt gegen Spritzwasser und Staubansammlungen. Das PA6 Nylon-Gehäuse bietet eine zuverlässige Leistung und Lesestabilität in schwierigen Umgebungen. Chemikalien, aggressiven Flüssigkeiten und schwankenden Temperaturen hält es von -40 °C bis zu +85 °C problemlos stand.

ANWENDUNGSBEISPIELE

Operative Instandhaltung

Die betriebliche Wartung von Geräten ist ein kontinuierlicher Prozess innerhalb eines Zeitraums. Das Ziel ist die Sicherstellung der vollen Funktionsfähigkeit der Geräte. Die RFID Sleeve Tags eignen sich für die Kennzeichnung von Wartungsgeräten, wie Feuerlöscher, Maschinen oder Klimageräte im Betrieb.

Teileverfolgung

Die RFID Sleeve Tags eignen sich für schwierige Anwendungen innerhalb der Teileverfolgung. Kunststoffrohre im produzierenden Gewerbe können mit dem RFID Sleeve Tag gekennzeichnet werden. Durch die Anbringung per Kabelbinder oder Drahtschlaufe ist das RFID Tag wiederverwendbar.

iDTRONICs LEISTUNGSMERKMALE

Die RFID Sleeve Tags sind mit zahlreichen Personalisierungsoptionen verfügbar. Optional bieten wir eine Laser-Gravur mit Ihrem Namen oder Logo an. Wir codieren Ihre RFID Tags per Standard-, NDEF oder Krypto-Kodierung. Auf Wunsch liefern wir die RFID Sleeve Tags mit einer Excel-Tabelle mit allen Codierungsdetails aus. Die RFID Tags können vorsortiert in der Verpackung geliefert werden.

Weitere Informationen: https://idtronic-rfid.com/wp-content/uploads/2019/12/iDTRONIC_Sleeve-Tags.pdf

iDTRONIC Professional RFID ist einer der führenden Hersteller und Entwickler hochwertiger RFID Hardware Produkte für den RFID Markt. Produkte von iDTRONIC garantieren eine schnelle und sichere Identifikation beweglicher und unbeweglicher Güter.

Angeboten werden Geräte für alle gängigen RFID Standards und die Frequenzen UHF:865 – 928 MHz, HF | NFC | DESFire | LEGIC:13.56MHz oder LF:125 und 134.2kHz.

Das Produktportfolio passt perfekt zu den Bedürfnissen von System-Integratoren innerhalb von IoT und Industrie 4.0 Umgebungen:

– Industrie (Produktion, Supply Chain, Lagermanagement)

– Medizintechnik (Medizinische Geräte, Krankenhäuser, Labore)

– Mobile RFID Lösungen (RFID Handhelds)

– IoT Umgebungen in Unternehmen oder Handel

– Anspruchsvolle Umgebungen (Bergbau, Offshore, Baustellen)

iDTRONIC Professional RFID bietet:

– Industrielle RFID Systeme bestehend aus RFID Lese- und Schreibgeräten sowie RFID Antennen

– RFID Handheld Computer mit integrierten RFID und Barcode Scannern

– Embedded RFID OEM Module und Leser

– RFID Reader und Datensammler

– Spezielle RFID Tags

Dank eines starken, technischen Teams für Entwicklung und Unterstützung, sind wir in der Lage hochwertige RFID Hardware Produkte -Geräte zu entwickeln und anzubieten, welche unseren Kunden folgendes garantieren:

– Hohe-Leistungsfähigkeit

– Zuverlässige Qualität

– Schnelle Produkteinführungszeit

– Exzellenter Wert

– Innovatives Design

– Kundenspezifische Anpassungen

Wir sind in Ludwigshafen ansässig, nahe des internationalen Frankfurter Flughafens. Damit sind wir leicht auch für unsere internationalen Kunden erreichbar.

Firmenkontakt

iDTRONIC GmbH

Patrick Kochendörfer

Ludwig-Reichling-Straße 4

67059 Ludwigshafen

+49 621 6690094-21

pk@idtronic.de

https://www.idtronic-rfid.com

Pressekontakt

iDTRONIC GmbH

Maria Mahler

Ludwig-Reichling-Straße 4

67059 Ludwigshafen

+49 621 6690094-11

maria.mahler@idtronic.de

https://www.idtronic-rfid.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.