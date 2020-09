ehotel® in der Top Ten der besten Dienstleister 2020

Die internationale Leadership Plattform für Business und Informationstechnologien CIO Bulletin dient nicht nur als hervorragende Informationsquelle für Unternehmer, sie fördert auch den Austausch von Entscheidungsträgern untereinander. Fritz Zerweck, CEO von ehotel® sagt dazu: “Von derart professionellen Beobachtern der Unternehmerlandschaft als einer der besten Dienstleister 2020 geehrt zu werden, ist für ehotel® eine besondere Auszeichnung. Gerade weil bei der Hotelbuchungsplattform nicht die IT im Fokus steht, sondern immer der Mensch: alle Services und Programmierungen dienen am Ende dazu, die Arbeit der Geschäftsreisenden, Buchhalter und Unternehmer zu erleichtern.”

Um die Hotelsuche nach firmeninternen Vorgaben oder für größere Kontingente zu ermöglichen, hat ehotel® die einzigartige META-SEARCH-Technologie entwickelt, die dem Hotelbuchungsportal enorme Kundenzufriedenheit garantiert. Gleichermaßen verantwortlich für den Erfolg von ehotel® ist das integrierte Bezahl- und Abrechnungssystem, mit dem selbst aufwendige Kongresse übersichtlich abgerechnet werden können. Dass dieser vollumfängliche Ansatz auch eine international anerkannte Größe wie CIO Bulletin überzeugt, zeigt, dass es keiner lauten Werbung bedarf, um anerkannt zu werden – Transparenz und Fairness zahlen sich auf Dauer aus.

Die Weiterentwicklung der einmaligen Technologien ist für ehotel® nur konsequent. “Wir freuen uns sehr, über die Auszeichnung, denn gerade als Online-Buchungsportal ist es wichtig, sein Business immer up to date zu halten”, erklärt Fritz Zerweck, CEO von ehotel®, “und wir bei ehotel® haben darüber hinaus den Anspruch, Pioniere in unserer Branche zu bleiben, um unseren Kunden zu jeder Zeit das Beste bieten zu können.”

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet. www.ehotel.de

