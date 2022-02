Ihr persönlicher Finanzplan mit dem internationalem Top-Experten R. B. Pieper

In wirtschaftlichen Krisenzeiten und sich täglich ändernder Nachrichten ist der Wunsch, das eigene Geld und Vermögen abzusichern und gut anzulegen, groß. Geldanlagemöglichkeiten gibt es viele, doch welches Wissen und Kenntnisse haben die Menschen? Wer kann von sich selbst behaupten, genau zu wissen, welche Anlageformen die richtigen sind? Fakt ist: Wer sein Geld sicher und gewinnbringend anlegen will, muss wissen, wie das Spiel funktioniert. Er benötigt einen Plan! Da es mühsam und aufwendig ist, Informationen und kompetentes Finanzwissen zu finden, hat der internationale Finanzmarktexperte, Rolf B. Pieper Wissen und Expertise in der IEM Internationale Expertenmanufaktur vereint.

Grundsätzlich benötigt das Ziel, Vermögen aufzubauen und zu sichern, ein Konzept. Mit bewährten Strategien lassen sich Vermögensziele wesentlich schneller und sicherer erreichen. Die Anlagebranche und die zunehmende Werbung versprechen verlockende Gewinne. Diese Versprechen können jedoch selten gehalten werden, da die Märkte aktuell großen Schwankungen unterworfen sind, die Inflation um sich greift und sich Regulierungen permanent ändern. Schnell werden aus den erhofften Gewinnen Verluste und das Geld ist weg. Rolf B. Pieper, Chefstratege der Internationalen Expertenmanufaktur IEM, empfiehlt, sich nicht auf undurchsichtige Angebote einzulassen, die schwer zu verstehen sind und zudem stichhaltige Informationen fehlen. In Krisenzeiten fällt der Fokus schnell auf Sachwerte. Sie bieten Sicherheit und Stabilität, gerade dann, wenn die klassischen Geldanlageformen, wie beispielsweise Lebensversicherung, Tagesgeld oder Sparbuch, ausgedient haben. Das Geld auf der Bank ist durch die Inflation einem starken Kaufkraftverlust unterworfen. Sachwerte können hier eine solide Lösung mit physischem Besitz bieten. Der IEM Safe Basket – das Metallwertdepot im Fürstentum Liechtenstein – hat sich dabei für Menschen in 34 Ländern sowohl für kleine Beträge als auch für große Vermögen bewährt.

Wahre Werte mit physischem Besitz sind die Basis für eine Expertenstrategie. Dabei ist die Erstberatung ausschlaggebend. Hier werden die Weichen für die Zielsetzung und die Erstellung eines strategischen Plans gestellt. Jede Strategie muss die individuelle finanzielle Situation des Anlegers berücksichtigen, damit sie erfolgreich umgesetzt werden kann.

Wer Geld anlegt, ist einem gewissen Spannungsfeld unterworfen: Risiko, Rendite und oft mangelndes Finanzwissen machen es schwierig die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die meisten Anleger haben keinen Zugang zu professioneller Beratung. Für Top-Finanzexperte, Rolf B. Pieper, ist es ein Anliegen, dass jeder Mensch die Möglichkeit erhält, sein Vermögen aufzubauen und zu sichern – und Wohlstand zu bewahren. Im Optimalfall wird damit schon im Kindesalter begonnen, da der Faktor Zeit bei der Geldanlage von wesentlicher Bedeutung ist.

Mehr Informationen gibt es auf der Webseite der Internationalen Expertenmanufaktur IEM https://iem-experten.de/

Die Internationale Expertenmanufaktur IEM folgt der Strategie der wahren Werte. Sachwerte sind unsere DNA. Konzepte sind unsere Lösungen. Information und Wissen rund um das Thema Geld- und Vermögensanlage.

