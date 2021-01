Immobilien in Reutlingen – Heimat entdecken: Heute die Kaiserpassage

Architektur und Städtebau in Reutlingen

Meine Heimatstadt Reutlingen verfügt über eine große architektonische Vielfalt, von historisch bedeutsam bis modernistisch ausgeprägt. Neben den Klassikern Marienkirche, Rathaus, Spendhaus, den Stadttoren mit Teilen der alten Stadtmauer, um nur ein paar wenige zu nennen, gibt es durchaus ein paar Highlights, die durch ihre Lage, Architektur oder Geschichte interessant sind. Hierbei möchte ich überwiegend auf Gebäude eingehen, die nicht im täglichen Auge des Betrachters auffallen.

Die Kaiserpassage

Es liegt zugegebenermaßen recht nahe, dass ich mich in der ersten Folge über spezielle Immobilien mit der Kaiserpassage befasse. Wir haben seit Erstbezug unseren Unternehmenssitz hier, meine Eltern leben seit 2003 in Ihrem Alterssitz und ich habe ebenfalls 7 Jahre meine erste eigene Wohnung hier mitten in der Stadt gehabt. Mein Vater war Initiator des Projekts und hat durch einen der ersten privaten städtebaulichen Wettbewerbe in Reutlingen mit dem Architekturbüro Brunnert, Osterwalder und Vielmo ein prämiertes Architekturprojekt geschaffen. Durch einen Nutzungsmix aus Hotel, Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleistungen und Ärzten gepaart mit Wohnen wurde ein urbanes Zentrum mitten in der Stadt. Auf einem 8.323 m² großen Grundstück zwischen Garten- und Kaiserstraße wurde das Wohn- und Geschäftsgebäude mit eigener Adresse, zwei Tiefgaragenebenen, 10 Hauseingängen und bis zu 6 Geschossen erstellt, aufgeteilt in 98 Einheiten und über 300 Stellplätzen in der Tiefgarage. Obwohl, oder auch vielleicht gerade deshalb, dies eine recht große Eigentümergemeinschaft ist, verlaufen die Eigentümerversammlungen regelmäßig in Rekordzeit ab.

Gestern und Heute

Die Kaiserpassage ist mittlerweile fast 40 Jahre alt, auch wenn man ihr dies mit ihrer zeitlosen Architektur kaum ansieht. Mittlerweile ist sie in Reutlingen als sehr gute Adresse etabliert. Die Bewohner und Nutzer leben und arbeiten überwiegend im Eigentum – auch im gewerblichen Bereich, was für das Ensemble spricht. Aber ja, auch die Kaiserpassage hat einen Wandel hinter sich. Besonders die Ladenlokale im Erdgeschoss waren durch einige Mieterwechsel und auch Leerstand geprägt. Klassische Ankermieter – außer einer Bäckerei und einer Apotheke – waren nicht vorhanden. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Reutlinger sich mit dem Komplex zwischen Garten- und Kaiserstraße anfreunden konnten. Heute sind vor allem die Wohnungen mit ihren teils ungewöhnlichen, aber durchdachten Grundrissen gefragt; leider kommen selten Objekte auf den Markt. Etablierte Ärzte, Anwälte, Dienstleistungsunternehmen und Gastronomiebetriebe mit ihren Außenbereichen rund um den Kronenbrunnen haben ihren Sitz in der Kaiserpassage und sorgen für eine gute Frequenz. Von der Passage uneinsehbar ist die vielfältige Dachlandschaft: Terrassen und Balkone mit herrlichen Aussichten, Dachgärten mit viel Grün und Wiese und einer erstaunlichen Ruhe mitten in der Stadt. Gerne können Sie einen Eindruck hiervon in unserem Video zu 50 Jahren Landgraf Immobilien sehen: https://youtu.be/b5Emgvhlct8

5 Tipps zur Kaiserpassage

1. An den Eingängen von der Kaiserstraße, der Gartenstraße und beim Brunnen stehen Wegeweiser – Sie finden uns in der Kaiserpassage 3

2. Sehen Sie sich einmal die Fensterlandschaft beim Hotel an – Architektur pur

3. Machen Sie sich auf die Suche nach Kunst am Bau, u.a. finden Sie eine Skulptur des berühmten Künstler Otto Herbert Hajek

4. In den Sommermonaten lohnt sich das Plätschern des Brunnenwassers zu beobachten

5. Wenn Sie in der Tiefgarage parken: merken Sie sich die Stellplatznummer und welchen Aufgang Sie genommen haben

Wenn Sie die Kaiserpassage einmal von innen sehen wollen: sehr gerne bin ich für Sie da. Telefon 07121-310024

Wenn Sie jemanden kennen, der mehr über die Kaiserpassage und ihre Geschichte wissen möchte, so senden Sie ihm den Beitrag doch einfach zu.

