Immobilienmakler Deutschland 2026: Listenchampion erweitert Datenbank auf über 3.500 Maklerunternehmen

Knapp 400 neue Makler zum Jahresstart hinzugefügt – umfassende Abdeckung von Wohn-, Gewerbe- und Investmentmaklern

München, Januar 2026 – Listenchampion hat das Neujahrsupdate 2026 seiner Datenbank „Immobilienmakler Deutschland“ veröffentlicht. Die erweiterte Liste umfasst nun 3.564 Maklerunternehmen und bietet damit die umfangreichste Übersicht über den deutschen Maklermarkt.

Das 2026-Update bringt einen signifikanten Zuwachs: 396 neue Maklerunternehmen wurden im Januar in die Datenbank aufgenommen. Im Laufe des Jahres 2025 wurden zudem über 3.100 bestehende Einträge überprüft und mehr als 800 Datensätze aktualisiert – darunter 203 Änderungen bei Geschäftsführungen und 123 aktualisierte E-Mail-Adressen.

Die Datenbank bildet den deutschen Maklermarkt flächendeckend ab. Hamburg führt mit 409 Maklerunternehmen, gefolgt von Berlin (313), München (188), Köln (100), Frankfurt (87), Düsseldorf (77) und Stuttgart (64). Insgesamt sind über 1.200 Makler in den Top-7-Städten ansässig. Die regionale Verteilung nach Bundesländern zeigt Bayern (570), Nordrhein-Westfalen (516) und Hamburg (412) an der Spitze.

Die Datenbank ermöglicht eine gezielte Filterung nach Maklerschwerpunkten:

Wohnimmobilienmakler: 3.402 Unternehmen

Gewerbemakler: 1.940 Unternehmen

Anlageimmobilien- und Investmentmakler: 1.282 Unternehmen

Top-Makler (nach Transaktionsvolumen und Marktpräsenz): 265 Unternehmen

Rund 1.800 Makler sind sowohl im Wohn- als auch im Gewerbesegment aktiv, während 152 Unternehmen sich ausschließlich auf Gewerbeimmobilien spezialisiert haben.

Jeder Eintrag enthält verifizierte Kontaktinformationen für die professionelle Geschäftsanbahnung:

– Unternehmensname und vollständige Anschrift

– E-Mail-Adresse und Telefonnummer

– Geschäftsführung mit korrekter Anrede

– Regionaler Tätigkeitsschwerpunkt

– Segmentierung nach Immobilientyp

„Der Maklermarkt ist trotz der Marktkonsolidierung dynamisch geblieben. Mit fast 400 neuen Einträgen zum Jahresstart dokumentieren wir das anhaltende Wachstum der Branche und bieten Dienstleistern, Projektentwicklern und PropTechs eine aktuelle Grundlage für ihre Vertriebsaktivitäten“, erklärt das Team von Listenchampion.

