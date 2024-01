ImmomioCon geht im April in die zweite Runde

Die Hamburger Immomio GmbH lädt die Wohnungswirtschaft am 16. und 17.April 2024 zur ImmomioCon 2024 nach Hamburg ein. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, mit über 200 Teilnehmern, geht das Veranstaltungsformat 2024 in die zweite Runde. Das Motto: 360° WoWi. Denn um die Wohnungswirtschaft mit seiner Vielzahl von Akteuren und breitgefächerten Anforderungen zu verstehen, lohnt es sich einen umfassenden 360° Blick einzunehmen.

Das zweitägige Tagungsprogramm wird von spannenden Expertentalks, interaktiven Workshops und Best Practice-Beiträgen sowie vor allem dem persönlichen Austausch untereinander geprägt. Das Hammerbrooklyn in Hamburg bildet hierfür mit dem Digital Pavillon einen würdigen Rahmen. „Mit über 200 Teilnehmern und namhaften Speakern war die Erstausgabe der ImmomioCon ein voller Erfolg. Wir waren überwältigt vom positiven Feedback und hoffen, dass unser Event der Wohnungswirtschaft noch lange positiv in Erinnerung bleiben wird und wollen dieses Jahr mit der ImmomioCon 2024 daran anknüpfen“, erklärt Nicolas Jacobi, Geschäftsführer der Immomio GmbH.

Persönlicher Austausch steht an erster Stelle

Die ImmomioCon startet am 16. April um 12:30 Uhr. Im Fokus des ersten Veranstaltungstags stehen Expertentalks im Talkrunden- und Interviewformat und der persönliche Austausch. Letzterer wird bei der Abendveranstaltung auf dem Panoramadeck des Hamburger Emporio Towers wortwörtlich auf das nächste Level gehoben. „Wie im vergangenen Jahr steht der Austausch untereinander, auf persönlicher Ebene an erster Stelle. So schaffen wir einen echten Mehrwert – von der Branche für die Branche“, so Jacobi. Am zweiten Veranstaltungstag dürfen sich die Teilnehmer auf Ausblicke zur Immomio Produktstrategie, Best Practice-Beiträge, Workshops und eine einstündige Keynote freuen.

Das Event steht nicht nur Immomio-Kunden, sondern der ganzen Branche offen. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Interessierte unter: www.immomiocon.de

Immomio ist Deutschlands größtes PropTech-Unternehmen in der Wohnungswirtschaft und mit seiner 360° Plattform Marktführer für digitale Vermarktung, Interessentenmanagement und Mieterapps. Mit über 2 Mio. verwalteten Mieteinheiten und über 3,8 Mio. Wohnungsbewerbungen pro Jahr ist Immomio Treiber der Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft.

