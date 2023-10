Inanna Beauty: Gekrönt als „Bestes Schönheitssalon-Projekt des Jahres 2023“

Nürnberg, 6. Oktober 2023 – Der Inanna Beauty Schönheitssalon in der Charlottenstraße 19 in Berlin Mitte wurde von der angesehenen Hautpflegemarke Biologique Recherche auf dem Jahreskongress in Nürnberg im Novotel Hotel Centre Ville mit dem prestigeträchtigen Preis „Bestes Schönheitssalon-Projekt des Jahres 2023“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht unser unermüdliches Engagement für Spitzenleistungen in der Schönheitsindustrie und unser Bestreben, unserer geschätzten Kundschaft unvergleichliche Erlebnisse zu bieten.

In diesem Jahr war die Auszeichnung besonders hart umkämpft, da mehrere herausragende Salons um den begehrten Titel konkurrierten. Biologique Recherche, eine Marke, die für ihr Engagement für Innovation und Qualität bekannt ist, zeichnete Inanna Beauty für ihre einzigartige Kombination aus modernsten Techniken, luxuriösem Ambiente und einem unermüdlichen Einsatz für die Zufriedenheit ihrer Kunden aus.

„Unsere Produkte sind unbestreitbar von hoher Qualität und Raffinesse, aber die wahre Essenz ihrer Wirksamkeit liegt nicht allein in den Inhaltsstoffen oder Formeln. Es sind die geschickten Hände, die sorgfältigen Techniken und die aufrichtige Sorgfalt des Teams von Inanna, das diese Produkte bei seinen Kunden anwendet, die ihre wahre Magie entfalten.“, sagte Dr. Philippe Allouche, Leiter der Forschung und Kreation bei Biologique Recherche.

Seit seiner Gründung im Jahr 2022 hat Inanna Beauty den Goldstandard für Schönheitsbehandlungen, innovative Techniken und Kundenbetreuung gesetzt. Durch die nahtlose Verschmelzung traditioneller Methoden mit den neuesten Trends hat der Salon seine Position an der Spitze der Schönheitsbranche behauptet.

Kunden loben den Salon häufig als ganzheitliches Hautkompetenzzentrum in Berlin, das unübertroffene Hautanalysen und personalisierte Behandlungen für das Gesicht und den ganzen Körper anbietet, sowie die warme, einladende und von Luxus umhüllte Atmosphäre, die ihn auszeichnet. Die Auszeichnung „Bestes Schönheitssalon-Projekt des Jahres 2023“ ist ein Beweis für die durchweg positiven Rückmeldungen und Empfehlungen.

Die Geschäftsführerin, Frau Anna Baret Gulueva, sagte: „Gemeinsam haben wir mehr als nur Projekte oder Produkte geschaffen; wir haben Träume und Zukünfte aufgebaut. Für mein Team, unsere Partner und unsere geschätzten Kunden ist diese Auszeichnung ein Beweis für unsere gemeinsame Leidenschaft und unser Engagement. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen.“

Wenn Sie weitere Informationen über Inanna Beauty wünschen oder einen Termin vereinbaren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter inanna.beauty oder rufen Sie uns unter 0800 0808 800 an.

Über Biologique Recherche:

Biologique Recherche ist eine der weltweit führenden Hautpflegemarken, die für ihre maßgeschneiderten, wirksamen und luxuriösen Produkte bekannt ist. Mit ihrem Ruf, der auf Innovation beruht, ist sie zum Synonym für unvergleichliche Qualität im Bereich der Schönheitspflege geworden.

Der Schönheitssalon Inanna bietet eine Reihe von hochmodernen Behandlungen und innovativen Technologien. Von hochmodernen Lasertherapien und nicht-chirurgischen Gesichtsbehandlungen bis hin zu bahnbrechenden Haut- und Haarbehandlungen – das Repertoire des Studios steht an der Spitze des wissenschaftlichen Fortschritts.

