Country-Stars auf der Ballermann Ranch

Bei den diesjährigen Dreharbeiten zur Aufzeichnung der Weihnachtssendung von GUT AIDERBICHL geben erstmals Stars der deutschen Countrymusic-Szene den geretteten Tieren ihre Stimme. Ausstrahlung der tierischen Country-Weihnacht an den Weihnachtstagen

Sie gilt als die Queen der deutschsprachigen Countrymusic-Szene, Linda Feller. Und sie kommt am 02. November zur Aufzeichnung der Weihnachtssendung „Country Weihnacht auf Gut Aiderbichl“ in den Landkreis Diepholz nach Blockwinkel auf die Ballermann Ranch. Linda Feller gilt nicht umsonst als die deutsche „Queen of Country“. Im Laufe ihrer 35jährigen Karriere ist sie mit u.a. gemeinsam mit Superstar Dolly Parton aufgetreten und hat in Nashville sogar ein Duett mit dem Weltstar aufgenommen.

„Es ist für uns eine große Ehre, so große Stars wie Linda Feller und Michael Hirte bei uns auf der Ranch begrüßen zu dürfen“, freut sich Ballermann-Rancher Andre Engelhardt, dessen Herz ohnehin seit frühester Jugend für die Country-Music schlägt. „Und das Beste ist“, so Engelhardt weiter, „dass auch weitere, große Stars bereit sind, für Tiere in Not einzutreten und den auf Gut Aiderbichl lebenden Tieren eine bedeutende Stimme zu geben.“ So wird die aus dem Fernsehen einem großen Publikum bekannte Band Rhinestones, das Tochter-Vater-Duo Celin & Ray, Countrystar Maverick sowie der Pferdenarr und Sonnyboy der Countrywelt Joshville, die Country-Weihnacht auf Gut Aiderbichl sowohl musikalisch wie auch mit Tiergeschichten zu einem Highlight der Weihnachtsshows im deutschen Free-TV machen. Überhaupt, mit der „Country Weihnacht auf Gut Aiderbichl“ wird es nach langer Zeit erstmals wieder eine echte Country-Sendung im deutschen Fernsehen geben. Moderiert wird die Weihnachtsshow erneut von der Gastgeberin Annette Engelhardt und dem beliebten Showmaster und TV-Tausendsassa Jan Kunath.

Und damit auch der Rahmen für eine solch große Fernsehshow stimmt, wird das Bühnenset auf der Ballermann Ranch ganz im Westernstyle aufgebaut und dekoriert. Unterstützt werden Annette u. Andre Engelhardt dabei wieder von ihren Freunden und Nachbarn aus Blockwinkel, die mit Planwagen und handwerklichem Geschick den „Wilden Westen“ in das Sulinger Land holen. „Ohne unsere Freunde und Nachbarn und dem Team von Gut Aiderbichl aus Österreich, wäre ein solches Projekt nicht zu stemmen“, bestätigt Andre Engelhardt. und bedankt sich bereits vorab bei Ansgar Feldmann, Johann Labbus, Torsten Hürland, Helmut und Heinrich Meins, Wilhelm Cordes, Bgm. Karl-Heinz Schwenn sowie Pastor Dr. Martin Trimpe nebst den Aiderbichlern aus Salzburg.

Die wahren Stars der tierischen Country-Weihnacht aber sind – wie immer – die Pferde, Esel und kleinen Ponys, die mit, bei und zwischen den Auftritten und Interviews der Künstler wohl alle Blicke auf sich ziehen und – ebenfalls wie immer – für allerlei Turbulenzen sorgen werden.

Die genauen Sendetermine werden nach Abschluß der Dreharbeiten, ca. Mitte November, bekannt gegeben. Auf jeden Fall aber – und das steht fest – wird die Sendung am Heiligen Abend, wieder für alle frei im Fernsehen zu sehen sein, versprechen die Engelhardts.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

