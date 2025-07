Individuelle Antriebstechnik

ACHSTRON Motion Control GmbH – Innovative Antriebslösungen für präzise Bewegungssteuerung seit über 30 Jahren

Die ACHSTRON Motion Control GmbH ist ein erfahrener Spezialist im Bereich der Antriebstechnik, der seit mehr als drei Jahrzehnten maßgeschneiderte Lösungen für Industrie und Automation anbietet. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf langlebige, zuverlässige und qualitativ hochwertige Produkte, die individuell auf die Anforderungen seiner Kunden abgestimmt sind.

Individuelle Antriebssysteme für vielfältige Anwendungen

Das Portfolio umfasst eine breite Palette an Antriebskomponenten, darunter kompakte Bausatzmotoren, Direktantriebe, Servomotoren, Linearmotoren sowie Torque-Motoren. Besonders hervorzuheben sind die modular aufgebauten Bausatzmotoren, die als bürstenlose Servomotoren ohne Gehäuse, Welle und Lager konzipiert sind. Diese lassen sich platzsparend in verschiedenste Systeme integrieren und können durch kundenspezifische Wicklungen sowie Magnetauswahl optimal auf die jeweiligen Bewegungsprofile abgestimmt werden.

Fortschrittliche Steuerungstechnologien für präzise Bewegungsführung

Das Unternehmen bietet hochentwickelte digitale Motion Controller, die mehrere Achsen gleichzeitig steuern, Bewegungen koordinieren und eine präzise Positionsregelung ermöglichen. Dank moderner RISC-Prozessoren sind vielfältige Bewegungsmodi wie Interpolation, PVT und Eventhandling realisierbar. Die Steuerungssysteme sind flexibel programmierbar und unterstützen Schnittstellen wie Ethernet, EtherCAT, USB oder RS-232, um eine nahtlose Integration in bestehende Anlagen zu gewährleisten.

Hochleistungs-Aktuatoren und Luftlager für reibungslose Bewegung

Voice Coil Aktuatoren zeichnen sich durch ihre hohe Kraftentwicklung auf kleinem Raum aus und eignen sich ideal für schnelle, präzise Bewegungen. Das Luftlager ersetzt herkömmliche mechanische Lager und sorgt durch nahezu reibungsfreie Bewegung für eine deutlich längere Lebensdauer sowie eine gesteigerte Dynamik im Antriebssystem.

Präzise Positionsmessung mit hochwertigen Encodern

Optische und magnetische Drehgeber von ACHSTRON sind besonders platzsparend gestaltet und eignen sich für enge Einbauräume. Mit SSI- oder BiSS-C-Ausgängen liefern sie schnelle, genaue Positionsdaten – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Qualität, Planungssicherheit und individuelle Beratung

Das Unternehmen arbeitet nach den strengen Standards der ISO 9001:2015 und garantiert somit höchste Produktqualität. Für größere Projekte ab 50 Stück bietet ACHSTRON eine Laufzeit von bis zu 12 Monaten, was die Projektplanung erheblich erleichtert. Das erfahrene Team aus Ingenieuren steht Kunden beratend zur Seite, um die optimale Lösung zu entwickeln – selbstverständlich kostenlos und unverbindlich.

Kontakt

ACHSTRON Motion Control GmbH

Berner Feld 42

78628 Rottweil, Deutschland

Telefon: +49 741 174 29-0

E-Mail: mail@achstron.de

Mit innovativen Produkten und umfassendem Service setzt ACHSTRON seit über drei Jahrzehnten Maßstäbe in der Antriebstechnik. Vertrauen Sie auf unsere Expertise für Ihre individuellen Projekte!

Firmenkontakt

ACHSTRON Motion Control GmbH

Matthias van Spankeren

Berner Feld 42

78628 Rottweil

0741 174290



http://www.achstron.de

Pressekontakt

Josef Vetter

Josef Vetter

Am Kirchplatz 2

73479 Ellwangem

07965 802876



http://www.josefvetter.de