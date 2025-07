Extreme bringt erste vollständig integrierte KI Networking Plattform auf den Markt

Jetzt allgemein verfügbar: Extreme Platform ONE steigert die Produktivität und Performance von IT-Teams erheblich – 265 Unternehmen reduzieren ihren Arbeitsaufwand von Stunden auf Minuten

Morrisville, N.C./FRANKFURT, 16. Juli 2025 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), kündigt die allgemeine Verfügbarkeit von Extreme Platform ONE™ an – der ersten Lösung, die dialogorientierte, multimodale und agentenbasierte KI vollständig in Netzwerke integriert. Damit erhalten Unternehmen die Möglichkeit zu umfassender Netzwerkvisualisierung über das gesamte Unternehmen hinweg, können den manuellen Aufwand um bis zu 90% senken und die Zeit zur Problemlösung (Time to Resolution, TTR) um bis zu 98% verkürzen. Zudem profitieren sie von einem besonders einfachen Lizenzmodell. Mehr als 265 Unternehmen haben die Lösung bereits als Early Adopter im Einsatz.

„Extreme läutet eine neue Ära im Networking ein, in der Komplexität nicht länger der Preis für Fortschritt ist. Extreme Platform ONE übernimmt alltägliche, repetitive Aufgaben, die Netzwerkteams seit Langem belasten, und unterstützt dabei, schneller und intelligenter zu agieren. Extreme ist der erste Anbieter, der speziell für Netzwerke entwickelte KI-Agenten bereitstellt – sie lernen, passen sich an und handeln mit klarer Intention. Es ist, als hätte man einen integrierten Netzwerkingenieur an seiner Seite – immer aktiv, immer optimierend – der dem IT-Team Zeit verschafft, um sich auf innovativere und geschäftskritische Aufgaben zu konzentrieren.“

Ed Meyercord, President & CEO, Extreme Networks

Da IT-Umgebungen zunehmend komplexer werden, benötigen Unternehmen einfachere und intelligentere Möglichkeiten zur Verwaltung ihrer Netzwerke. Extreme Platform ONE bietet erhebliche Vorteile, darunter:

KI-gestützte Einblicke und Automatisierung: Kunden haben die volle Transparenz, während sich das Netzwerk in Echtzeit an Bandbreitenspitzen und Sicherheitsbedrohungen anpasst. Netzwerkadministratoren können Leitplanken für Richtlinien, Risiken und Freigaben definieren, während KI-Agenten autonom agieren, um Leistung und Zuverlässigkeit zu optimieren.

End-to-End-Netzwerktransparenz: Mithilfe von Echtzeitdaten zu Netzwerktopologie und Lifecycle können Kunden ihre Compliance verbessern, das Onboarding vereinfachen und vorausschauend planen – etwa bei Hardware-Erneuerungen, Erweiterungen oder der Koordination von Support. Extreme Platform ONE ersetzt fragmentierte Netzwerkeinblicke durch eine vollständige Übersicht an einem zentralen Ort.

Einheitliches Dashboard: Die Lösung konsolidiert Lizenz-, Vertrags- und Asset-Management in einer einzigen, intuitiven Plattform und bietet Echtzeit-Transparenz über Nutzung, Verlängerungen, Support-Abdeckung und Gerätebestand – standort- und produktübergreifend.

„Mit Extreme Platform ONE heben wir nicht nur den Standard – wir setzen einen völlig neuen Maßstab für Exzellenz und Einfachheit im Networking. Extreme ist der erste Anbieter, der KI vollständig in das gesamte Netzwerk integriert – mit vollständiger Transparenz, Kontrolle und Governance. Unsere KI ist nicht auf die Lösung aufgesetzt, sondern von Anfang an integriert. So verwandeln wir Stunden an Aufwand in Minuten und helfen Kunden, Betriebsabläufe zu vereinfachen, die Performance zu steigern und schneller Mehrwert zu schaffen.“

Nabil Bukhari, Chief Product and Technology Officer, Extreme Networks

Kundenstimmen:

„Extreme Platform ONE verschafft uns einen klaren Überblick über unser komplexes Netzwerk. Dank der integrierten KI kann unser Team sich auf Aufgaben mit höchster Priorität fokussieren. Die KI-Agenten erkennen Unregelmäßigkeiten direkt – schneller und zuverlässiger als es manuell möglich wäre. Es fühlt sich an wie Magie.“

Andrew Smith, Head of Digital Service Delivery, West Suffolk NHS Foundation Trust. Die Organisation migrierte in nur 47 Minuten auf Extreme Platform ONE.

„Extreme Platform ONE wird für unsere Organisation ein echter Wendepunkt sein. Wir setzen seit Jahren auf Extreme Fabric und können die Automatisierung nun auf ein neues Niveau heben – über all unsere Krankenhausstandorte hinweg. Die umfassende Transparenz im gesamten Netzwerk und die Möglichkeit, KI gezielt einzusetzen, ermöglichen es uns, nicht nur unsere internen Abläufe, sondern auch die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten zu verbessern.“

Davy Suffeleers, IT Domain Architect Network & UC, Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), ein großer Klinikverbund in Belgien.

„Extreme Platform ONE wird uns volle Transparenz über unser gesamtes Netzwerk verschaffen. Die integrierte KI funktioniert wie ein virtuelles Teammitglied. Ein Großteil unserer Arbeit besteht aus dem Troubleshooting. Deshalb ist es ein großer Vorteil für mein Team, über ein zentrales Dashboard alles zu überblicken, Probleme sofort zu erkennen und zu beheben, bevor sie den Unterricht stören können.“

Michelle Okoro, Executive Director of Network & Support Services, Aldine ISD.

Die Meinung der Branchenanalysten:

„Extreme Platform ONE ist hinsichtlich der Vollständigkeit und Ausgereiftheit der KI für Netzwerke marktführend. Extreme Network Fabric erhält Fünf-Sterne-Bewertungen für seine Einfachheit und Ausfallsicherheit.“

Enterprise Strategy Group, Extreme Connect: Fabric Switching and AI, Juni 2025, Jim Frey.

„Platform ONE markiert einen bedeutenden Fortschritt für Unternehmensnetzwerke. Die Lösung vereint Funktionen, vereinfacht das Netzwerkmanagement und steigert die betriebliche Effizienz.“

IDC Link, Extreme Connect 2025: Navigating the Future of Enterprise Networking with AI-Powered Platform ONE, May 29, 2025, Len Padilla, Brandon Butler, Mark Leary, Rohit Mehra, Bruno Teyton.

Verfügbarkeit:

Extreme Platform ONE ist ab sofort allgemein verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

