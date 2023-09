INFOSERVE ist jetzt „Odoo Ready-Partner“

IT-Systemhaus unterstützt Unternehmen bei Implementierung, Integration und Customizing von Business-Lösungen auf Basis der Open Source-Plattform Odoo.

Saarbrücken, 14. September 2023 – Im Zuge der Digitalisierung spielt die Anbindung verschiedener Datenquellen und das automatisierte Zusammenwirken unterschiedlicher Informationssysteme eine immer wichtigere Rolle. Als Odoo Ready-Partner bietet INFOSERVE seinen Kunden die bestmögliche Unterstützung bei der Integration verschiedener Systeme auf Basis der Business-Plattform Odoo und hilft ihnen so, ihre Digitalisierung voranzutreiben.

Eine der größten Business-Herausforderungen liegt heutzutage darin, dass die Unternehmen eine Vielzahl und Vielfalt einzelner Software-Lösungen haben, die jede für sich zwar funktionieren, die aber gar nicht oder unzureichend miteinander verbunden sind. Das hat zur Folge, dass es weder einen umfassenden Geschäftsüberblick gibt noch ein Zugriff auf die gewünschte Detailinformation in Echtzeit möglich ist. Diesen Bedarf deckt die Open Source-Plattform Odoo ab. Sie integriert Daten und Abläufe aller relevanten Geschäftsbereiche, so dass sich Geschäftsprozesse vollständig abbilden, automatisieren bzw. digitalisieren lassen.

Odoo ist eine Suite voll integrierter und einfach zu bedienender Open Source-Business Apps, mit der sich alle Bedürfnisse moderner Unternehmen abdecken lassen – von ERP und CRM über E-Commerce, Buchhaltung und Lager bis hin zu einem agilen Projektmanagement. Als Odoo-Partner hilft INFOSERVE seinen Kunden ganz konkret und praxisnah bei Auswahl, Customizing, Betrieb und Betreuung der richtigen Odoo-Apps.

Dr. Stefan Leinenbach, Geschäftsführer INFOSERVE GmbH: „Die einfache Erfassung, der effiziente Austausch und die zeitnahe Analyse von Daten gewinnen tagtäglich an Bedeutung. Wer sein Business heute und in Zukunft erfolgreich gestalten will, kommt nicht umhin, sich um ein geeignetes Werkzeug für diesen automatisierten, digitalen Datenaustausch zu kümmern. Mit unserem Odoo-Serviceangebot möchten wir genau diesen Bedarf abdecken und die Unternehmen während ihres Digitalisierungsprozesses begleiten.“

Mehr Informationen unter: www.infoserve.de/odoo

INFOSERVE GmbH – Ihr professionelles Systemhaus für agile Software-Entwicklung und sicheren IT-Betrieb – mit eigenem Rechenzentrum und eigener Cloud. 1995 als saarländischer IT-Dienstleister gestartet, hat sich INFOSERVE GmbH zum überregionalen und innovativen IT-Systemhaus für sichere Cloud- und intelligente Web-Services entwickelt. Dabei verstehen wir uns als kompetenter Managed Services-Experte und Full Stack-IT-Dienstleister. Auf Basis unserer eigenen modernen Hochleistungsrechenzentren in Saarbrücken realisieren wir zusammen mit ausgewählten Technologiepartnern und ganz viel eigenem Know-how maßgeschneiderte IT-Projekte aus einer Hand und betreuen diese dauerhaft.

Firmenkontakt

Infoserve GmbH

Carolin Stoll

Am Felsbrunnen 15

66119 Saarbrücken

0681880080



http://www.infoserve.de

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222



http://www.schmidtkom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.