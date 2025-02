Ingenieur-Unternehmen cigus unter neuer Leitung

Ulm, 5. Februar 2025 – Das Ingenieur-Unternehmen cigus GmbH mit Sitz in Ulm sowie Technischen Büros in Aalen und Königsbronn steht unter neuer Leitung. Nach 24 Jahren zieht sich Firmengründer Joachim Lang (65) aus dem operativen Geschäft zurück und übergibt die Geschäftsführung an Jens Feuerlein. Der 41-Jährige ist seit 2022 im Unternehmen tätig, zunächst als Leiter für den Bereich Supply-Chain-Management und seit zwei Jahren als stellvertretender Geschäftsführer.

Joachim Lang gründete 1994 ein erstes Unternehmen, das sich zu einem der damals größten deutschen Ingenieur-Dienstleister entwickelte. Im Jahr 2001 folgte die Gründung der cigus GmbH, die sich auf Unternehmensberatung, Interim-Management und Personalentwicklung für Technologie-Branchen spezialisierte. Das Unternehmen betreut Firmen unter anderem in den Anwendungsgebieten der Halbleitertechnik, Anlagenbau, Mechatronik und Optik. Seit Mai 2023 ist Lang außerdem Lehrbeauftragter an der Hochschule Landshut. Dem Unternehmen bleibt er als Gesellschafter und Berater verbunden.

Jens Feuerlein studierte Maschinenbau in München und absolvierte ein Master-Studium in International Management. Vor seinem Wechsel zu cigus sammelte er über 13 Jahre lang Erfahrung als Offizier bei der Bundeswehr, unter anderem als stellvertretender Fachbereichsleiter für Ausbildung und Organisation sowie als Leiter des Bundeswehrdepots in Setzingen. Bei cigus verantwortete er zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer die Zusammenarbeit im KI Innovation Circle der Hochschule Neu-Ulm.

Mit der Nachfolge-Regelung haben der bisherige und der neue Geschäftsführer eine „klare gemeinsame Strategie erarbeitet, damit das Unternehmen langfristig weiter erfolgreich agieren kann“, wie beide betonen.

Die cigus GmbH berät mit rund 90 hochqualifizierten Mitarbeitenden namhafte Technologieunternehmen vor allem in Süddeutschland, aber auch bundesweit. Zu den Kunden zählen viele Branchenführer und Hidden Champions. Anfang Januar war cigus zum fünften Mal in Folge als einer der deutschlandweit besten Arbeitgeber in seiner Branche ausgezeichnet worden.

Die cigus GmbH wurde 2001 gegründet und vermittelt deutschlandweit Ingenieure als hochqualifizierte Berater und Entwickler vor allem an Betriebe in den Branchen Optik, Elektronik, Mechatronik, Nutzfahrzeuge und Maschinenbau. Die Fachleute sind in der Entwicklung von Produkten und Prozessen tätig, ebenso in der Technischen Dokumentation und Risikoanalyse (CE-Kennzeichnung). Bei Bedarf übernehmen sie projektbezogen oder zeitlich befristet Interim-Management-Aufgaben in Industrie-Unternehmen. cigus ist Mitglied im Cluster Nutzfahrzeuge (CNS).

