innobis unterstützt die Wirtschafts- und Strukturbank Hessen beim SAP-Customizing und der Pflege beim Schriftverkehr

Zusammenarbeit bis 2028 vereinbart

Hamburg, den 28. April 2026 – Die innobis AG und die Wirtschafts- und Strukturbank Hessen (WIBank) schließen einen neuen Rahmenvertrag bis 2028. In diesem Zusammenhang unterstützt innobis als einer von zwei Dienstleistern die WIBank bei der Betreuung des SAP ABAKUS Kernbanksystems in den Bereichen SAP-Customizing und Schriftverkehr. Bereits seit drei Jahrzehnten arbeitet innobis als IT- und SAP-Dienstleister für die WIBank und deren Vorgängerinstitute.

Die Vorhaben im Detail

Die Aufgaben, die innobis im ABAKUS (Aktuelles Förderbanken Antrags- und Kundensystem) übernehmen wird, betreffen unter anderem das Einrichten neuer und die Pflege bestehender Förderprogramme sowie des damit verbundenen Schriftverkehrs. Zudem stehen beim Customizing der ABAKUS-Workflow und der fachliche ABAKUS im Fokus.

Jörg Petersen, Vorstand der innobis AG, sagt: „Als einer der Gewinner aus der europaweiten Ausschreibung hervorzugehen, freut uns sehr. Die WIBank kann bei den anstehenden Aufgaben im Rahmen des Customizings und des Schriftverkehrs vollumfänglich von unserer Expertise als langjähriger Systemdienstleister einer Förderbankenkooperation profitieren.“

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Jörg Petersen, Vorstand der innobis AG

Die Wirtschafts- und Strukturbank Hessen

Die WIBank ist die Förderbank des Landes Hessen und Teil der Landesbank Hessen Thüringen. Sie engagiert sich in der Infrastruktur-, Wirtschafts-, Sozial- und Wohnraumförderung. Mit Finanzierung, Beratung und weitreichenden Austausch- und Netzwerkangeboten, auch für den Auf- und Ausbau von Innovationsökosystemen, unterstützt die WIBank in Hessen einen breiten Kundenkreis, vom Wohnungsbauunternehmen über Kommunen und Landwirte, bis zu mittelständischen Unternehmen und Start-ups. Sämtliche Aktivitäten der WIBank sind zudem auf die nachhaltige Entwicklung der Bank und des Landes Hessen ausgerichtet.

www.wibank.de

Die innobis AG

Als IT- und SAP-Dienstleister begleitet innobis Banken, Behörden und weitere Organisation aus dem Public Sector in die digitale Zukunft. Dabei steht das Unternehmen seit 35 Jahren für innovative Lösungen und ein starkes Team. Als klassisches SAP-Beratungshaus für Banken gestartet, ist innobis heute ein breit aufgestellter Digitalisierungspartner mit mehr als 70 Mitarbeitenden. Das Dienstleistungsportfolio reicht vom Application Management über die Softwareentwicklung und das Software Testing bis hin zu SAP S/4HANA Transformationsprojekten. Seit 2020 gehören zudem der innobis eAntrag und eDesigner zum Portfolio, zwei Software-Lösungen für digitale Antrags- und Fachverfahren inkl. Formularmanagement. www.innobis.de

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