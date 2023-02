Innovationen „Made in Germany“ für den modernen Verpackungsdruck

Der bei Darmstadt ansässige Kennzeichnungs- und Codespezialist REA Elektronik stellt auf der Interpack 2023 ein erweitertes Produktportfolio mit zahlreichen Neuheiten vor

Mühltal, 7. Februar 2023 – Die REA Elektronik GmbH entwickelt und fertigt eines der leistungsfähigsten und hochwertigsten Produktprogramme weltweit für die Verpackungs- und Produkt-Direktbedruckung. Auch auf dem Gebiet der optischen Messtechnologie für maschinenlesbare Codes und kundenspezifische Label-Applikatoren hat sich das Unternehmen national und international einen exzellenten Ruf erarbeitet und wächst in beeindruckendem Tempo. Auf der Interpack 2023 präsentiert der Spezialist aus Südhessen seine Neuentwicklungen und gibt auf dem bislang größten Messestand Einblicke in die Leistungsstärke seines Industrie 4.0-fähigen Portfolios – gemäß dem Motto „Print – Apply – Verify“ (Drucken – Etikettieren – Prüfen).

REA JET UP – Schneller. Höher. Weiter. Innovativer. Besser

Mit dem REA JET UP stellt REA ein komplett neuentwickeltes Direktdrucksystem auf Piezo-Basis und damit eine interessante Alternative zum geklebten Label vor. UP steht für „Universal Print“. Das ist bereits ein Hinweis darauf, dass dieses System deutlich mehr kann als frühere Vertreter dieser Gattung, die ausschließlich auf offenporigen Oberflächen wie Papier, Kartonage und Holz funktioniert haben. Für den Direktdruck hochaufgelöster Inhalte auf glatten Oberflächen, etwa auf gestrichenen und lackierten Flächen, hat REA gezielt innovative Tintenrezepturen mit hoher Trocknungsgeschwindigkeit entwickelt und patentiert. Eine komplett neue Tintenversorgung sowie klassische Öl-Tinten und UV-aushärtende Tinten erweitern das Spektrum des neuen UP. Mit 108,4 mm Druckhöhe, einer maximalen Druckauflösung von 360 dpi (vertikal), 1.500 dpi (horizontal), einer Verdreifachung des bisher bekannten Geschwindigkeitspotenzials und einem idealen Druckabstand von 3 mm bereichert ein beeindruckend innovatives System das künftige REA Portfolio.

Hochauflösend berührungslos bedrucken. Eine neue Produktgeneration geht an den Start: REA JET HR 2.0 – Bewährtes besser machen

Mit der hochauflösend druckenden Produktfamilie REA JET HR verfügt REA bereits seit Jahren über das weltweit leistungsfähigste HP-basierte Drucksystem am Markt. Die entscheidenden Features: Es arbeitet völlig service- und wartungsfrei und das bei hoher Auflösung. Für glatte und saugende Materialien und für den Druck maschinenlesbarer Codes ist diese Technologie immer öfter dort erste Wahl, wo veränderliche Haltbarkeits-, Chargeninformationen und Codes bei teils rasendem Tempo prozesssicher gedruckt werden müssen.

Nun präsentiert REA die nochmals in vielen Details entscheidend verbesserten REA JET HR 2.0 Schreibköpfe dieses Erfolgsgaranten. Die neue Generation präsentiert sich baulich deutlich kompakter und damit noch integrationsfreundlicher und flexibler. Eine wirklich pfiffige, innovative Konstruktion unterstützt das Bedienpersonal dabei, die Düsenfolien der wertvollen HP-Kartuschen beim Einsetzen und der Entnahme nicht ungewollt zu beschädigen. Die Daten- und Stromversorgung erfolgt mittels Ethernet-Hybridkabel.

Zur Interpack kommt zudem ein neuer, extrem hochwertiger TITAN Touch Controller auf den Markt: Die Bedienung erfolgt vollständig über das gut ablesbare, 10,1 Zoll große Display ohne Tasten oder Knöpfe und ausschließlich über Berührung des Bildschirms. Bediener können sogar ihre Handschuhe anlassen, wenn sie ihre Kennzeichnungssysteme über die moderne, kachelbasierte Bedienoberfläche steuern. Das touch-basierte Steuergerät ermöglicht den Anschluss von bis zu vier Schreibköpfen unterschiedlicher REA Drucktechnologien.

REA LABEL ColorJet 2: 1 zu 1-Vollfarbetikettendrucker – preiswert, flexibel, vielfältig einsetzbar

Der neue REA LABEL ColorJet 2 ist als kompakter Farbetikettendrucker eine preiswerte Alternative für kleinere und mittlere Druckvolumen und kommt in drei Varianten. Grundlage ist das Standardmodell REA LABEL ColorJet 2S: Es bedruckt einzeln oder in Serie kleine und mittlere Mengen Etiketten vollfarbig mit einer Druckbreite von bis zu 210 mm und in höchster Auflösung bis zu 1.200 dpi. Dafür kann der Anwender zwischen Dye-Tinte, pigmentierter oder nanopigmentierter Tinte wählen, für das Etikettenmaterial von mattem Papier bis zu hochglänzender PET-Folie – jeweils in Abstimmung auf die gewählte Tintensorte. Eine Druckereinrichtung ist nur bedingt erforderlich, denn die Etiketten werden automatisch eingezogen, ihre Maße ausgelesen und angezeigt.

Beim Standardmodell REA LABEL ColorJet 2S kann das Etikett manuell mithilfe einer Abrisskante entnommen werden, der REA LABEL ColorJet 2C mit Rundmesser schneidet Etiketten einzeln oder nach einem Druckjob.

Ein Alleinstellungsmerkmal bietet der REA LABEL ColorJet 2P: Er kann Etiketten 1 zu 1 vollfarbig drucken und spenden. Das Trägerpapier wird hierbei von einem externen Aufwickler aufgespult. Dieses System kann beispielsweise für Handarbeitsplätze oder vollautomatisierte Applikationen im Applikatorbetrieb oder Robotersystem eingesetzt werden. Es verfügt über eine flexible SPS-I/O Schnittstelle.

Mit seiner kompakten Bauweise und seinem robusten, pulverbeschichteten Gehäuse ist der REA LABEL ColorJet 2 die richtige Wahl für den industriellen Einsatz in Produktion, Logistik, Automatisierung und überall, wo hochwertige Farbetiketten „on demand“ zur Verfügung stehen müssen. Zudem besteht ein Großteil seiner individuell austauschbaren Komponenten aus recycelbarem Material.

Codes flexibel prüfen mit dem REA VeriMax Mobile

Für den mobilen Einsatz in Produktion, Labor, Wareneingang und Qualitätssicherung ist der neue REA VeriMax Mobile konzipiert. Das Offline-Prüfgerät kommt mit einem eigenen Tablet-PC und prüft zur Sicherstellung hoher Erstleseraten die Qualität von 1D- und 2D-Codes nach internationalen Normen, GS1 und weiteren Spezifikationen. Durch Einhaltung hoher Codequalität und Eliminierung fehlerhafter Codeinhalte kann der REA VeriMax Mobile deutlich zur Kostenreduktion beitragen.

Auch auf künftige Anforderungen sind die Experten von REA Elektronik vorbereitet – wie den 2D Code („GS1 Digital Link“ oder „GS1 Data Matrix“), der aktuell auch als „2D in Retail“ diskutiert wird: Mittelfristig soll er den 1D EAN-Code ablösen und das „Tor“ zu einer Vielzahl von Informationen sein – für Logistik, Bezahlvorgang, Rückverfolgung oder Kundeninformation. REA kann Unternehmen als GS1 Solution Partner mit Know-how und Lösungen bei der Umstellung unterstützen.

Erleben Sie die ganze Welt der Kennzeichnungs- und Codeprüflösungen von REA Elektronik vom 4. bis 10. Mai 2023 auf der Interpack in Düsseldorf: Halle 8B, Stand C17.

Über REA

REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com

In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

Firmenkontakt

REA Elektronik GmbH

Reto Heil

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

+49 (0)6154/638-0

rheil@rea.de

http://www.rea-jet.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 39900

rea@rfw.de

http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.