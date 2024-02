Insiders Technologies zeigt Automation im Kundendialog auf der CCW

Auf der Kongressmesse Call Center World 2024 (CCW) stellen die Spezialisten für KI-gestützte Prozessautomation moderne Lösungen aus der Praxis zum kanalübergreifenden Response Management, zur Workflowunterstützung und Prozessoptimierung vor.

Kaiserslautern, 14. Februar 2024 – Insiders Technologies, führender Anbieter von Software für Cognitive Process Automation, ist in diesem Jahr erneut als Branchenexperte für die KI-gestützte Prozessautomatisierung bei der Call Center World, der 25. Internationalen Kongressmesse für innovativen Kundendialog, vertreten.

Im Rahmen des CCW TeleTalk-Demoforums gibt Insiders in mehreren Vorträgen spannende Einblicke in Projekte und Lösungen rund um die Themen Workflow- und Prozessautomation mit KI-basierten, intelligenten Systemen. Außerdem wird ausführlich auf das kanalübergreifende Response Management für E-Mail, SMS, Chat sowie Messenger eingegangen, mit dem Insiders-Kunden täglich je mehrere zehntausend Kundeninteraktionen effizient und zum großen Teil automatisiert verarbeiten.

Im Fokus des Messeauftritts steht mit smart FLOW das führende Produkt für OmnichannelResponse Management von Insiders Technologies. Mit smart FLOW kommunizieren die Kunden von Insiders kanalübergreifend über eine einheitliche Oberfläche mit ihren Kunden per E-Mail, Facebook, WhatsApp oder andere Social-Media-Kanäle. Die Korrespondenz wird automatisch an den richtigen Sachbearbeitenden weitergeleitet, während intelligente Vorschläge die Response Performance maximieren.

„Die Call Center World ist für uns die perfekte Gelegenheit, unseren Kunden und Interessenten die neuesten Möglichkeiten durch KI im Kundendialog vorzustellen. KI erlebt gerade einen Hype. Wir zeigen konkret auf, wie neue Techniken auch in der Praxis im Kundenservice helfen können. Wir freuen uns auf viele anregende Gespräche“, erklärt Markus Gieser, Product Owner für smart FLOW und Experte für Omnichannel Response Management bei Insiders Technologies.

Die Call Center World 2024 findet vom 26. bis 29. Februar in Berlin statt. Kunden und Interessenten für die KI-gestützten Lösungen für effizientes Response Management und innovative Prozessautomation von Insiders Technologies haben die Möglichkeit, ab dem 27. Februar kostenlos die umfangreiche Messe zu besuchen. Sie finden Insiders Technologies in Halle 3 an Stand E1. Per Mail an ccw@insiders-technologies.de kann ein Termin vereinbart und ein kostenfreies Ticket bezogen werden.

Für Interessenten, die sich bereits im Vorfeld der Veranstaltung einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit der Insiders-Lösungen verschaffen wollen, bietet die Success Story der HUK24 einen interessanten Einstiegspunkt. Mit smart FLOW von Insiders bearbeitet der Versicherer täglich Tausende von Kunden-E-Mails schnell und kompetent. Die HUK24 konnte mit modernsten Technologien und leistungsstarker KI ihre Prozesse optimieren und ihren Kunden damit einen erstklassigen Service bieten.

Die ausführliche Success Story zum Response Management bei der HUK24 kann hier eingesehen werden:

https://insiders-technologies.com/de/huk24-realisiert-response-management-auf-hoechstem-niveau

Weitere Informationen zur intelligenten Software für effizientes Response Management:

https://insiders-technologies.com/de/mailroom-automation

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur Cognitive Process Automation. Mehr als 5.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit.

