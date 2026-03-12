Integration von ERP und Lieferkette: Microsoft-Partner xalution und Setlog starten strategische Partnerschaft

Microsoft Dynamics 365 und SCM-Lösung OSCA verbunden

Nürnberg, 10.03.2026 – Die xalution group ( www.xalution.com), ein international führender Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im ERP- und CRM-Umfeld sowie MS Solutions Partner „Business Applications“, kooperiert mit Setlog ( www.setlog.com). Setlog ist ein weltweit operierender Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen für Supply Chain Management. Beide Unternehmen wollen ab sofort ihre jeweiligen Kernkompetenzen gezielt zusammen einsetzen, um ERP- und Supply-Chain-Prozesse noch nahtloser zu verbinden – und damit erstmals auch per Standard-Connector die Systeme „Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management“ und die Setlog-Lösung OSCA (Online Supply Chain Accelerator).

Ziel der Zusammenarbeit ist es, Planungs- und Lieferrealität systemisch zusammenzuführen und damit die Steuerungsfähigkeit moderner Handelsunternehmen nachhaltig zu stärken. Besonders international tätige Unternehmen mit komplexen und dynamischen Lieferketten sollen von der neuen integrierten Lösung profitieren.

„Handelsunternehmen haben es heute mit vielschichtigen und global vernetzten Lieferketten zu tun“, begründet xalution Geschäftsführer Tobias Endl die Entscheidung für die Kooperation, und weiter: „Ein leistungsfähiges ERP-System ist dabei unverzichtbar, reicht jedoch häufig allein nicht aus, um die operative Abstimmung mit zahlreichen Partnern in der Lieferkette effizient abzubilden. In Zusammenarbeit mit Setlog führen wir das, was im ERP-System geplant und gesteuert wird, und das, was in der Lieferkette auch auf Lieferantenseite tatsächlich passiert, in einer gemeinsamen Lösung zusammen und schaffen so ein integriertes Ökosystem, das Planungs- und Lieferrealität systemisch zusammenführt. Setlog bietet mit der SCM Software OSCA ein sehr effizientes Werkzeug zum einfachen Onboarding neuer Lieferanten – und damit die Chance auf eine hohe Transparenz in der Lieferkette.“

Ziel sei es, auf diese Weise mehr Transparenz, Datenkonsistenz und Prozessdurchgängigkeit zwischen ERP- und der SCM-Welt außerhalb der eigenen Unternehmensgrenzen zu ermöglichen. Die entsprechenden Integrationskonzepte befinden sich bereits in der gemeinsamen Umsetzung.

>> Strukturierte Abstimmung zwischen ERP und Lieferkette

Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management bildet in vielen Unternehmen das betriebswirtschaftliche Rückgrat, welches zentrale Geschäftsprozesse unternehmensintern zuverlässig steuert. OSCA wiederum bietet seinen Anwendern eine extern fokussierte cloudbasierte Supply Chain Management Lösung und ist im Handel als Best-of-Breed-Lösung für die operative Zusammenarbeit etabliert, insbesondere in komplexen Lieferantenstrukturen mit zahlreichen und häufig wechselnden Partnern.

Die Partnerschaft verfolgt daher ein klares strategisches Ziel: Beide Systeme sollen standardisiert und „out of the box“ zusammengeführt werden. Statt individueller, projektgetriebener Schnittstellenentwicklung entsteht eine sofort einsetzbare, erprobte Integrationslösung. Auf diese Weise werden Implementierungsaufwand, Projektrisiken und Time to Value deutlich reduziert.

>> Dazu Guido Brackelsberg, Co-Founder bei Setlog: „Händler bewegen sich heute weg von isolierten Transaktionen hin zu vernetzten Wertschöpfungsnetzwerken. Durch die enge Verzahnung von OSCA mit Microsoft Dynamics 365 entsteht ein durchgängiges, aktuelles Bild der globalen Lieferkette – vom Produktionsstart in der Fabrik bis zur Warenverfügbarkeit im jeweiligen Absatzkanal. So gewinnen Unternehmen Transparenz und Steuerbarkeit über ihre Lieferprozesse und können potenzielle Störungen frühzeitig erkennen und proaktiv gegensteuern. Die Verbindung von Microsoft Dynamics 365 als systemzentrierter ERP-Plattform mit OSCA als netzwerkzentrierter Speziallösung für die operative Zusammenarbeit mit der externen Lieferkette schafft hier einen klaren Mehrwert.“

>> Dies bekräftigt auch Ulrich Spaan, Geschäftsführer des EHI Retail Institute: „Die Integration von ERP-Systemen mit kollaborativen Supply-Chain-Plattformen wird für viele Handelsunternehmen zunehmend relevant. Als Branchenplattform begrüßen wir es sehr, wenn sich Partner aus unserem Netzwerk zusammentun, um Transparenz, Geschwindigkeit und Steuerbarkeit in komplexen Lieferketten gemeinsam voranzubringen.“

Herausforderungen wie global verteilte Produktionsstandorte mit verschiedenen internationalen Zeitzonen, steigende Volatilität im Transportumfeld, unterschiedliche Reifegrade bei Partnern oder zunehmende Compliance- und Nachhaltigkeitsanforderungen lassen sich durch die geplante Integration beider Systeme gezielt bewältigen.

Über Setlog

Die Setlog GmbH ist ein Anbieter von Supply Chain Management (SCM)-Lösungen. Zentrales Produkt ist die cloudbasierte Software OSCA SCM mit den Lösungen Purchase Order Management und Global Logistics. OSCA, das für „Online Supply Chain Accelerator“ steht, ist bei mehr als 150 Marken in den Bereichen Bekleidung, Elektronik, Konsumgüter und Hardware im Einsatz. Mithilfe von OSCA vernetzen sich Unternehmen mit ihren Lieferanten und Dienstleistern, um ihre Lieferkette optimal aufeinander abzustimmen, Prozesse zu beschleunigen und Supply Chains effizient zu managen.

Die Setlog GmbH mit den Standorten Bochum (Sitz), Köln und New York wurde 2001 gegründet. Sie zählt heute mit über 40.000 Nutzern in 92 Ländern zu den führenden Anbietern von SCM-Software. www.setlog.com

Die xalution group begleitet Unternehmen aus den Branchen Sport & Fashion, Medical & Health Care sowie Food & Fresh Produce mit branchenspezifischen Business-Software-Lösungen. Als internationaler, zertifizierter Microsoft Partner mit Fokus auf Dynamics 365, Data & AI sowie der Power Platform realisiert die Gruppe komplexe multi-nationale Projekte mit hohen Anforderungen an Waren- und Wertefluss, Intercompany-Prozesse und globale Roll-outs. Rund 120 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Tschechien, der Schweiz, Polen und der Slowakei unterstützen KundInnen bei der Optimierung von Organisations- und Unternehmensprozessen, der Einführung moderner Business-Software und der digitalen Transformation.

www.xalution.com

