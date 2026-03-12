Mehr Präzision im Detail: meviy erweitert die geometrische Konfigurierbarkeit für CNC-Bauteile

Frankfurt am Main, 12.03.2026 – meviy, MISUMIs KI-gestützte 3D-Fertigungsplattform, erweitert das plattformeigene Serviceportfolio durch gezielte technische und funktionale Verbesserungen, die es Ingenieuren ermöglichen, den Prozess vom Entwurf bis zur Fertigung zu vereinfachen.

Die Neuerungen erhöhen die Übereinstimmung zwischen dem CAD-Modell und dem gefertigten Bauteil und unterstützen die zuverlässige Umsetzung von Konstruktionsanforderungen direkt auf Basis der 3D-Daten, wodurch der Bedarf an manuellen Abklärungen und späten Korrekturen reduziert wird. Darüber hinaus vereinfacht meviy mit neuen Workflow-Funktionen wie Mirror Parts auch die effiziente Beschaffung häufig benötigter symmetrischer CNC-Bauteile.

Im Mittelpunkt stehen zunächst Erweiterungen für Bohrungen im Fräsprozess sowie für schmale Nuten bei Drehteilen – Bereiche, die in vielen Anwendungen maßgeblich für Passgenauigkeit, Montage und Funktion sind. Die Verbesserungen zielen darauf ab, typische Interpretationsspielräume zwischen Konstruktion und Fertigung zu schließen und konstruktive Vorgaben eindeutig und reproduzierbar in den digitalen CAD-to-Part-Prozess zu überführen.

Definierbare flache Bohrungsböden und Bohrtiefentoleranzen

Für Sacklochbohrungen können Anwender nun explizit festlegen, dass der Bohrungsboden plan ausgeführt wird. Zusätzlich lassen sich für gerade Bohrungen, Langlöcher und Präzisionsbohrungen definierte Bohrtiefen beziehungsweise effektive Tiefentoleranzen angeben.

Damit unterstützt meviy Anwendungen, bei denen exakt definierte Auflageflächen, reproduzierbare Einbaulagen und kontrollierte Tiefen entscheidend sind – etwa für Sensoraufnahmen, Passstifte, Dichtelemente oder funktionsrelevante Einbauten im Maschinenbau, in der Automatisierungstechnik, Hydraulik sowie im Automotive-Umfeld.

Die gewählten Parameter werden direkt im System berücksichtigt und in der 3D-Ansicht sowie in der abgeleiteten Zeichnung eindeutig dargestellt.

Präzise Nutenerkennung für funktionskritische Drehteile

Parallel dazu verbessert meviy die automatische Geometrieerkennung für schmale, parallel verlaufende Nuten an rotationssymmetrischen Bauteilen. Nuten mit Breiten im Bereich von ein bis zwei Millimetern werden nun korrekt identifiziert und nicht mehr fälschlich als Eckradien oder geometrische Einschränkungen interpretiert.

Abhängig von Geometrie und Toleranzanforderung erfolgt eine automatische Zuordnung zum geeigneten Fertigungsverfahren, beispielsweise Fräsen oder Drahterodieren. Dadurch lassen sich auch kompakte Nutgeometrien zuverlässig innerhalb des automatisierten Angebots- und Fertigungsprozesses abbilden.

Symmetrische Teile ohne doppelte Arbeit

Neben der verbesserten Definition funktionskritischer Geometriedetails unterstützt die Plattform mit Mirror Parts auch einen besonders häufigen Anwendungsfall in der CNC-Beschaffung: links-rechts-symmetrische Bauteile. Diese lassen sich automatisch aus einer einzigen Originalgeometrie ableiten, inklusive verknüpfter Teilenummer, identischer Material-, Toleranz- und PMI-Parameter sowie gleicher Preise und Lieferzeiten.

Durch diese Neuerung entfallen doppelte CAD-Uploads, wiederholte Spezifikationen und typische Spiegelungsfehler, während gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit zwischen Original- und Spiegelteil erhalten bleibt. Besonders in Branchen wie Automotive, Maschinen- und Anlagenbau sowie Automatisierungstechnik unterstützt meviy so eine durchgängige, reproduzierbare CAD-to-Part-Abwicklung auch bei paarweise eingesetzten Komponenten.

Präzise Fertigung direkt aus dem 3D-Modell

Die aktuellen Erweiterungen sind Teil einer übergeordneten Strategie, mit der meviy die präzise, fehlerfreie und effiziente Umsetzung konstruktiver Anforderungen direkt aus dem 3D-Modell weiter ausbaut. Als neue Möglichkeiten des technischen und organisatorischen Portfolios der Plattform sind diese dementsprechend auch vollständig in die bestehenden Workflows integriert. Konstrukteurinnen und Konstrukteure definieren so ihre Anforderungen direkt im 3D-Modell und erhalten eine unmittelbare Rückmeldung zur Fertigbarkeit, zu Lieferzeiten und zur Umsetzung in der Fertigung.

Zusätzliche Abstimmungsschleifen, manuelle Erläuterungen oder nachträgliche Klarstellungen entfallen. Das gefertigte Bauteil entspricht damit eindeutig der konstruktiven Vorgabe im CAD-Modell – nachvollziehbar, reproduzierbar und mit stabilen Fertigungsparametern.

Über meviy

meviy ist eine KI-gestützte On-Demand-Fertigungsplattform von MISUMI, die Ingenieurinnen und Ingenieuren ermöglicht, ihre Produktentwicklung deutlich zu beschleunigen. Durch den Upload von 3D-CAD-Daten erhalten Anwender innerhalb weniger Sekunden automatisierte Angebote, Herstellbarkeitsanalysen und Lieferzeitprognosen. Damit entfallen Wartezeiten und Kommunikationshürden, die herkömmliche Beschaffungsprozesse oft verzögern. Die Plattform ermöglicht die Fertigung maßgeschneiderter CNC- und Blechbauteile nach exakten Spezifikationen – ohne Mindestbestellmenge. Ihre KI unterstützt bei der Bauteilerkennung, Designprüfung und Materialauswahl und schafft so einen nahtlosen CAD-to-Part-Workflow, der Zeit spart und Qualität sichert. Gestützt auf die bewährten Qualitätsstandards von MISUMI verbindet meviy digitale Intelligenz mit industrieller Präzision – und bietet Ingenieurinnen und Ingenieuren in ganz Europa ein zuverlässiges, innovatives Werkzeug für die Fertigung von morgen.

Über MISUMI

MISUMI ist ein globaler Hersteller und führender Anbieter von mehr als 30 Millionen mechanischen Komponenten und indirekten Materialien für den Sondermaschinenbau und die Montageautomation. Eine große Anzahl der MISUMI Produkte ist individuell konfigurierbar. Das 1963 in Tokyo gegründete Unternehmen verfügt über Vertriebsbüros weltweit und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Die Europazentrale befindet sich seit mehr als 20 Jahren in Deutschland in Frankfurt am Main. Das MISUMI Geschäftsmodell basiert auf höchster Qualität, geringen Kosten sowie schnellen Lieferzeiten und überzeugt rund um den Globus mehr als 320.000 Kunden

