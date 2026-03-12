Gedanken.FM: Top 10 bei Germany Next Speaker Stars

Jury wählt Keynote „Gedanken.FM“ von Stanley Smolka aus Bernau bei Berlin unter die Top 10 – nächste Woche Live-Finale

Bernau bei Berlin, März 2026 – Die Jury des Wettbewerbs „Germany Next Speaker Stars“ hat die Keynote „Gedanken.FM“ von Stanley Smolka aus Bernau bei Berlin unter die Top 10 für das „Produkt des Jahres“ gewählt. Nächste Woche tritt er im Live-Finale mit seinem Pitch an – und kämpft dort gegen die besten Speaker Deutschlands um den Titel.

Smolkas Weg auf die Bühne ist alles andere als gewöhnlich: Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker, wirtschaftliches Abitur in Dresden, Studium an der Zeppelin Universität, jahrelange internationale Managementberatung für namhafte Konzerne, Executive Education für C-Level-Führungskräfte – und heute Führungskraft und Speaker. Sein eigener Lebensweg, geprägt von Höhen und tiefen persönlichen Verlusten, wurde zum Fundament seiner Arbeit.

Mit Gedanken.FM hat Smolka eine Marke aufgebaut, die sich an Menschen an einem Wendepunkt richtet: ausgebrannte Führungskräfte, Menschen nach dem Verlust eines nahestehenden Menschen, alle, für die konventionelle Antworten nicht mehr ausreichen.

„Alles Große entsteht in der Stille“ – so der Leitgedanke von Gedanken.FM. In einer Welt, die immer lauter wird, stellt Smolka eine einfache Frage: Was passiert, wenn wir den inneren Lärm abstellen?

Er liefert keine fertigen Lösungen, sondern zeigt, wie Menschen in der Stille Zugang zu eigener Klarheit finden. „Die Antwort konnte ich selbst geben“ – das ist der Kern seiner Botschaft.

Die Top-10-Nominierung ist eine bedeutende Anerkennung in der deutschen Speaker-Szene und bestätigt die

Relevanz von Gedanken.FM in einer Zeit, in der Burnout, innere Unruhe und die Suche nach Sinn gesellschaftlich so präsent sind wie nie zuvor. Das Finale findet nächste Woche vor Live-Publikum und Fachjury statt.

Stanley Smolka lebt in Bernau bei Berlin und verbindet, was selten zusammenkommt: handfeste Führungserfahrung und tiefgreifende persönliche Transformation.

Was Smolka von vielen Speakern unterscheidet: Er spricht nicht aus der Theorie, sondern aus gelebter Erfahrung. Tiefe persönliche Verluste und ein jahrelanger innerer Weg haben ihn zu einer Klarheit geführt, die er heute an andere weitergibt. Seine drei Keynote-Themen sind Gedanken.FM, Resilienz 4.0 und Ordnung im Chaos.

Kontakt

Stanley Smolka

Stanley Smolka

Elli-Voigt-Str. 1A

16321 Bernau bei Berlin

015259154054



https://stanley-smolka.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.