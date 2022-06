Wie Christian Florschütz – “der Manager auf Zeit” – Unternehmen weiterhilft.

Vielen Unternehmen fällt es schwer, neben ihrem Kerngeschäft mit den schnellen technischen Weiterentwicklungen und kontinuierlich steigenden Kundenanforderungen Schritt zu halten. Die erforderliche Identifizierung bedeutender Unternehmenskennzahlen kostet ebenso Zeit wie die Planung langfristig effektiver Prozess- und Strukturänderungen.

Als Interim Manager für Customer Service, Business Development und Handel bietet Christian Florschütz allen Betroffenen die ideale Lösung. Seit mehr als 20 Jahren im strategischen Kundenservice und bei zielorientierten Unternehmensprozessen tätig, kennt der Experte die Stellschrauben für zukunftsorientierte Betriebskonzepte. Als Interim-Manager gibt er seine Führungserfahrungen an Mittelstandsunternehmen und Großkonzerne weiter und führt sie in eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft.

Mit Ihm heißt es: Interim Manager gesucht – Top Customer Service Manager gefunden!

Nur ein reibungsloses Zusammenspiel und effektive Strategien bringen Unternehmen weiter

Christian Florschütz weiß, dass Unternehmen nur durch ein reibungsloses Zusammenspiel von Vertrieb, Einkauf, Marketing, Vorstand und Kundenservice langfristig erfolgreich wirtschaften können. Eine nicht minder wichtige Rolle spielt die Kundenzufriedenheit, die in seinen Augen auf den Säulen Schnelligkeit, Freundlichkeit und Kompetenz beruht.

Mit effektiven Strategien in internen Bereichen ebenso wie bei der Außenwirkung können Mitbewerber überboten und ein künftiges Unternehmenswachstum garantiert werden. Als kompetente Führungskraft übernimmt Christian Florschütz die Leitung der von seinen Kunden erwünschten Geschäftsfelder, bis seine maßgeschneiderten Konzeptionen Früchte tragen. Haben sich die Unternehmen einmal mit den neu eingeführten Optimierungspotentialen identifiziert, ist seine Arbeit als “Manager auf Zeit” getan.

Christian Florschütz bietet einen umfassenden Erfahrungsschatz

Nach einem Jahrzehnt in leitender Funktion beim Elektrogroßhandelskonzern MediaMarkt Deutschland weiß Christian Florschütz um die Bedeutung von Kundenzufriedenheit. In seiner Position im Business Development bei einem österreichischen Konsumgüterhersteller hat er den Aufbau von Zusatzdienstleistung vorangetrieben. Er hat effektive Methoden zur Vereinbarkeit operativer und strategischer Bereiche entwickelt, Prozesse optimiert und wichtige Partnerschaften geknüpft.

Von seinem Schritt in die Selbstständigkeit haben aufgrund dieser breitgefächerten Erfahrung bereits zahlreiche Kunden profitiert. Wer sich ebenfalls zu einer ganzheitlichen Unternehmensausrichtung überzeugen lassen möchte, muss nicht zu “Florschütz Consulting” nach Pörnbach fahren. Der Diplom-Betriebswirt ist auch über soziale Netzwerke erreichbar, per Telefon oder E-Mail. Als Freelancer punktet er mit kurzfristiger Verfügbarkeit. Und er bietet seinen Service sowohl remote als auch vor Ort in Deutschland, Österreich und der Schweiz an.

Das Können des Interim Managers ist zertifiziert

Dass Christian Florschütz weiß, was er tut, wird neben seiner facettenreichen Berufserfahrung auch anhand zahlreicher Zertifizierungen deutlich. Unter anderem wurde er mit Auszeichnungen für agile Mitarbeiterführung bedacht und ebenso als Professional Scrum Product Owner.

Als Interim Manger ist Christian Florschütz Mitglied in der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V. (DDIM)

Seine Mitgliedschaft im KVD – Der Service Verband schließlich steht als weiterer Garant für die hohe Qualität seiner Arbeit.

