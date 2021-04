Internationaler Tag des POWERFRÜHSTÜCKS

eine Initiative des Zentrums für Traditionelle Chinesische und Integrative Medizin Berlin

Am 19.11. jeden Jahres ist immer der Tag der Suppe. Den heutigen Tag ernennen wir zum Internationale Tag des POWERFRÜSTÜCK und teilen mit Euch unser Frühstück- und Hühnersuppenrezept, Eine gute Suppe am Morgen kann einen Menschen mit Vitaminen und Energie für den ganzen Tag versorgen! Aber auch ein gesundes Mittagessen oder Abendessen sein. Hier der Link zu unserem Hühnersuppenrezept und unserem Powerfrühstück auf Hirsebasis https://www.tcm24.de/hirsefruehstueck-huehnersuppe/ und zum Video wie das Powerfrühstück zubereitet wird auf unserem Youtubekanal. https://www.youtube.com/watch?v=4uQRq5ROnfM

Das Zentrum für Traditionelle Chinesische und Integrative Medizin Berlin wurde im September 2001 als privatärztliche Einrichtung am St. Hedwig-Krankenhaus, einem Krankenhaus in der Trägerschaft der Gesellschaften der Alexianerbrüder, eröffnet. Das Zentrum hat die Rechtsform einer privatärztlichen Praxis. Seit Gründung ist es dem Team um Dr. med. A. Kürten gelungen, die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) vielen Menschen als ein wirksames und in vielen Teilen der Welt etabliertes Heilverfahren näher zu bringen. Über 25000 Menschen wurden in den letzten 16 Jahren mit den Methoden der TCM und weiterer Methoden der Integrativen Medizin wie Neuraltherapie, Osteopathie etc. von Mitarbeitern des Zentrums betreut. Dies geschah einerseits in den Räumen des Zentrums in der Großen Hamburger Straße 5-11 in Mitte, andererseits in den Räumen der Franziskussprechstunde in den Räumen der Caritas in der Großen Hamburger Str. 18 in 10115 Berlin. Weitere Patienten werden dezentral im Projekt Gesunde Kinder für ein Gesundes Berlin betreut (siehe Sozialprojekte des Zentrums).

Auf der Internetseite des Zentrums finden Sie neben Rezepten und einem Infoflyer zum ausdrucken auch unsere aktuelle Buchliste.

Gleichzeitig ist das Zentrum ein Ort der Annäherung und des Austausches mit anderen medizinischen Disziplinen. Studenten und Ärzten wird hier die Möglichkeit gegeben, die Chinesische Medizin zu erlernen. Dazu führt das Zentrum Vorlesungen in Zusammenarbeit mit der Charite durch. Über die ambulante Behandlung von Patienten hinaus führt das Zentrum Aus- und Weiterbildungen in Chinesischer Medizin und anderen in Zentrum angewandten Methoden für Therapeuten und Studierende.

Nicht zuletzt ist das Zentrum Teil eines wissenschaftlichen Netzwerkes, in dem neben hochqualifizierten Vertretern der klassischen Schulmedizin kompetente Kollegen aus dem Bereich der Alternativmedizin zu finden sind.

Dabei wird besonderer Wert auf die Integration des Wissens, der Methoden der Traditionellen Chinesischen Medizin und den Methoden der westlichen Medizin gelegt. Neben einer Diagnose im Sinne der Chinesischen Medizin wird im Zentrum für Traditionelle Chinesische und Integrative Medizin immer Wert auf das Vorliegen einer exakten schulmedizinischen Diagnose gelegt.

Bei allen Patienten, die im Zentrum behandelt werden, besteht daher jederzeit die Möglichkeit, unter Einsatz der in den Hedwigskliniken vorhandenen umfangreichen diagnostischen Möglichkeiten, eine umfassende schulmedizinische Diagnostik durchzuführen.

Firmenkontakt

Zentrum für Traditionelle Chinesische und Integrative Medizin Berlin

Dr. Kürten

Große Hamburger Str. 5-11

10115 Berlin

03023112527

03023112202

a.kuerten@tcm24.de

https://www.tcm24.de

