Reethaus am Meer NEU ! Bis 8 Personen ca 100 m zur Ostsee Kamin Sauna Wlan Waschm eingezäunt

Herzlich willkommen in unserem neuen Reethaus am Meer Santa Bernadette vier Schlafzimmer zwei Bäder Gäste WC Sauna Kamin Waschmaschine eingezäunt

Herzlich willkommen in unserem neuen Reethaus direkt am Meer Santa Bernadette. Ruhige Lage und dennoch zentral gelegen. Ca 100 m zur Ostsee, ca 400 m zum feinsandigen weißen flachen Ostseebadestrand. Das hochwertig eingerichtete Reethaus verfügt über 4 Schlafzimmer mit 8 Betten, zwei Bädern, Bluetooth Lautsprecher in den Bädern zwei Duschen, Badewanne, Sauna, Doppelwaschbecken, Gäste WC, Kamin, Wlan, Waschmaschine. Das große Grundstück ist eingezäunt. PKW Stellplätze auf dem Grundstück, Zwei Terrassen mit Teakholzmöbeln, Aussenkamin. Absolut ruhige Lage. Zum Einkaufen mit Einkaufsmarkt, Getränkemarkt, Geschäfts Boutiquen, Reiterhof, Minigolf, Strandpromenade sind es nur ca 400 m. Ein Highlight auch für runde Geburtstage, Hochzeiten oder für Weihnachten mit der ganzen Familie.

Wir vermieten seit 25 Jahren und sind sehr stolz auf unsere zahlreichen Stammgäste.

Sofortbuchung unter www.ostseeeparadies.de

