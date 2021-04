Webinar: Verkaufstraining für Immobilienprofis

Richtiges Verkaufstraining für Immobilienmakler nutzt Argumentationsstärke! Räumen Sie Einwände und Hürden für Ihre Kunden aus dem Weg.

Wetzlar 06. Aril 2021

Diplom-Psychologe Psychologe Thomas Eckardt fokussiert den Inhalt dieses am 20.04.2021 und 08.10.2021 stattfindenden Webinars auf essenzielle Instrumente, die jeder Immobilienexperte zur wirksamen Kundenansprache benötigt. Er konzipiert für dieses Online-Training ein intensives Kommunikationstraining, mit dem hochwertige Immobilien und Dienstleistungen auf allen Ebenen nachhaltig Interesse erzeugen, ohne dass sich potenzielle Kunden gedrängt fühlen.

Gemeinsam mit Webinarteilnehmern erarbeitet Diplom-Psychologe Thomas Eckardt besondere Gesprächstechniken und trainiert den gezielten Einsatz von Sprache und Präsentation. Grundlagen aus der Sozial- und Persönlichkeitspsychologie helfen Immobilienmaklern in Zukunft dabei, sich 100 % an den Bedürfnissen der Kunden zu orientieren.

Das Webinar unter der wortgewandten Führung von Diplom-Psychologen Thomas Eckardt zeigt auf, wie souverän Preisgespräche und Abschlusssituationen zu behandeln und wie Argumentations- und Verhandlungstechnik optimal einzubinden sind.

Schnellere Abschlüsse trotz hoher Preise. Immobilienmakler kennen die Vor- und Einwände von Kunden, wenn es um eine verbindliche Kaufentscheidung geht. Dennoch – Immobilien zu vermitteln, bedarf einer hohen Verantwortung. Die besteht nicht darin, Top-Immobilien erfolgreich zu verkaufen, die jeder haben möchte.

Echtes verkäuferisches Können misst sich am Vertrieb von Objekten, die schwer zu vermarkten sind. Was ist der Schlüssel zu qualitativ und quantitativ besseren Immobilienverkäufen?

Richtiges Verkaufstraining für Immobilienmakler nutzt Argumentationsstärke! Räumen Sie Einwände und Hürden für Ihre Kunden aus dem Weg – und zwar mit positiven Aspekten. Hier ist Überzeugungskraft gefragt. In meinem neuen Tagesswebinar zur Verkaufsförderung (Termine am 20.04. und 08.10.2021) kombiniere ich exzellente Argumentationsstrategien mit kommunikativer Lösungsorientierung.

Preisverhandlungen, Konkurrenz oder doch nur Vorwände? Gewinnen Sie Kunden und binden sie an Ihr Dienstleistungsangebot. Mit dem passenden Eindruck, der richtigen Körpersprache und einer bewusst betonten, aber zurückhaltenden Stimmlage gehen Sie als Gewinner aus Verkaufsgesprächen.

Referent:

Dipl.-Psych. Thomas Eckardt,

Trainer, Coach und Buchautor

Webinardauer:

09:00 bis 17:30 Uhr

Termin:

20.04.2021 Webinar

