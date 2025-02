Der innovative Finanzdienstleister Investui hat sein Investmentmodell noch dynamischer gestaltet. Mit Investui 3.0 können die Kunden nun bei gleichem Einsatz schneller Resultate erzielen, ohne dabei auf die gewohnten Vorteile des Investmentdienstes verzichten zu müssen.

Mit dem innovativen Finanzdienstleister Investui und dem konsequenten Einsatz von Markteffekten haben Anleger in den vergangenen Jahren auch in schwierigen Börsenphasen ausgezeichnete Resultate erzielen können. Nun wird das Modell noch attraktiver, denn das Team hat mit Investui 3.0 einen dynamischen Ansatz geschaffen, der die Potenziale von gehebelten Produkten noch besser nutzt und den Zinseszins-Effekt früher zum Einsatz bringt.

„Während früher aufgrund der Risikostufen gewisse Meilensteine erreicht werden mussten, damit ein Konto sich für die nächstgrößere Positionsgröße qualifiziert, handeln wir jetzt mit einem fixen Hebel von drei (Round down) und kontrollieren quartalsweise, ob sich mit der erzielten Rendite eine Anpassung der Positionsgrößen ergeben würde“, erklärt Stefan Behleit, Produktmanager von Investui. „Das schöne dabei ist, dass dieser Ansatz nicht nur in bullischen, sondern auch in bearischen Phasen ausgezeichnet funktioniert. Das heißt konkret: Sollte es zu einer Abwärtsbewegung kommen, verkleinern wir falls nötig die Positionsgröße und können so Druck aus dem Konto nehmen.“

Deutlich wird der Unterschied mit einer Beispielrechnung. So bewirkt nun bereits eine Wertveränderung von 2.000 Euro einen signifikanten Unterschied in der Positionsverteilung, welcher durch die kontinuierliche Bewertung der Konten bereits nach drei Monaten realisiert werden kann. Die Anpassung erfolgt hierbei immer nach dem gleichen Prinzip, gemessen an der Kapitalisierung und der Preisänderung der Underlyings.

Wer sich selbst ein Bild von der Qualität und den Chancen eines Depots bei Investui machen möchte, hat dazu beim Webinar „Besseres Investieren mit Markteffekten“ die Gelegenheit. Dieses findet regelmäßig statt und erläutert das Gesamtkonzept von Investui. Die nächsten Termine sowie die Möglichkeit, sich anzumelden stehen unter https://attendee.gotowebinar.com/rt/3244044592628705036 bereit.

Konstant auf dem Laufenden bleiben interessierte Anleger auch über den Instagram-Kanal von Investui: https://instagram.com/investui.de?igshid=YmMyMTA2M2Y= Hier finden sich interessante Fakten und interessante Informationen zu aktuellen Entwicklungen an den Aktienmärkten und zu Investui. Weitere Informationen stehen darüber hinaus auf der Webseite von Investui unter https://www.investui.de/ und auf YouTube unter https://www.youtube.com/@Investui zur Verfügung.

Investui ist ein Service für Anleger, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, aber nur wenig Zeit investieren können oder wollen. Ob Gold, Währungen oder Börsenindizes – die Strategien, die bei Investui zum Einsatz kommen, nutzen Markteffekte wie den Turnaround-Tuesday-Effekt, um für die Nutzer das Optimum aus ihrem Investment herauszuholen. Markteffekte sind Preismuster, welche zu ganz bestimmten Zeiten eintreten. So steigt der Preis für Gas beispielsweise, wenn der Winter bevorsteht. Der Goldpreis ist ein anderes Beispiel. Er steigt normalerweise am Freitag, weil Gold von Institutionen als „Versicherung“ gegen unerwartete Ereignisse am Wochenende gekauft wird. Bei Investui sind die vier verwendeten Markteffekte dabei optimal aufeinander abgestimmt, sodass Verluste abgefangen und Gewinne maximiert werden.

Das Konzept von Investui ist für jeden Anleger geeignet. Im Rahmen einer klassischen Vermögensverwaltung wird ein bestimmtes Setup an Markteffekten vollautomatisch gehandelt, um den Kunden maximale Rendite bei minimalem Aufwand zu bieten. Somit profitieren sie kontinuierlich von verheißungsvollen Zeitpunkten durch kurzfristige Transaktionen, die als Diversifikation zu klassischen Buy&Hold-Strategien eingesetzt werden.

Investui (Ihre Investments) ist eine Marke und ein Service des preisgekrönten Brokers WH SelfInvest. WH SelfInvest ist bekannt für seinen ausgezeichneten Service und betreut seit 1998 private Investoren. Das Unternehmen hat Niederlassungen und Büros in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland.

Firmenkontakt

Investui

Stefan Behleit

Niedenau 36

60325 Frankfurt am Main

06934872671



https://www.investui.de/de-de/

Pressekontakt

Quadriga Communication GmbH

Kent Gaertner

Potsdamer Platz 5

10785 Berlin

030-303080890



http://www.quadriga-communication.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.