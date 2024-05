Investui auch im April in Topform – Nettorendite steigt weiter

Für die Kunden des innovativen Finanzdienstleisters Investui ist der April hervorragend gelaufen. Die Nettorendite des verwalteten Musterdepots stieg von 15,5 Prozent auf 32,4 Prozent. Nach nur vier Monaten befinden sich damit ein sattes Plus von 8.089 Euro auf dem Konto. Damit beweist Investui einmal mehr, dass sich die Nutzung von Markteffekten in Kombination mit Diversifizierung auszahlt.

Erfolgreiche Geldanlage muss weder zeitaufwändig noch kompliziert sein. Das beweist der innovative Investmentdienst Investui seit nunmehr viereinhalb Jahren immer wieder. Durch die konsequente Nutzung von Markteffekten und Diversifizierung gelang es Investui bereits im vergangenen Jahr mit seinem Futures-Musterdepot mit moderatem Risikoansatz eine grandiose Nettorendite von +37,4 Prozent zu erwirtschaften. Und auch in diesem Jahr läuft es hervorragend, denn die Nettorendite des verwalteten Kontos stieg im April von +15,5 Prozent auf +32,4 Prozent. Das entspricht bei einem Anlagebetrag von 25.000 Euro einem Gewinn von 8.089 Euro innerhalb von nur vier Monaten.

„Aktuell befinden sich drei der vier von uns genutzten Strategien im Plus. Besonders der „End of Month“-Markteffekt läuft derzeit hervorragend und konnte im April ein Plus von über 3.000 Euro verbuchen. Das zeigt uns einmal mehr, dass unser Ansatz, auf Markteffekte aus unterschiedlichen Bereichen zu setzen, hervorragend funktioniert“, freut sich Projektmanagerin Iris Heinen. „Durch die Diversifizierung können wir vorübergehende Schwächen in einzelnen Bereichen ausgleichen und so für unsere Kunden im Endeffekt ein tolles Ergebnis erwirtschaften, das in den letzten vier Jahren bereits mehr als einmal den Markt deutlich schlagen konnte.“

Wie beliebt Investui mittlerweile bei Anlegern ist, hat sich in diesem Frühjahr sowohl auf dem Anlegertag München als auch auf der Invest in Stuttgart gezeigt, wo am Stand des Investmentdienstes reger Andrang herrschte. „Das Feedback auf den Finanzmessen im ersten Quartal war durchwegs positiv und auch das Interesse an unkomplizierten Anlagemöglichkeiten wurde einmal mehr deutlich. Investui bietet genau das und wer es noch einfacher möchte kann sich bereits ab einem Anlagebetrag von 10.000 Euro für ein verwaltetes Konto entscheiden, bei dem die Signale automatisch umgesetzt werden“, erklärt Heinen.

Wer sich bis dahin selbst ein Bild von der Qualität und den Chancen eines Depots bei Investui machen möchte, hat dazu beim Webinar „Besseres Investieren mit Markteffekten“ die Gelegenheit. Dieses findet regelmäßig statt und erläutert das Gesamtkonzept von Investui. Die nächsten Termine sowie die Möglichkeit, sich anzumelden stehen unter https://attendee.gotowebinar.com/rt/3244044592628705036 bereit.

Konstant auf dem Laufenden bleiben interessierte Anleger auch über den Instagram-Kanal von Investui: https://instagram.com/investui.de?igshid=YmMyMTA2M2Y= Hier finden sich interessante Fakten und interessante Informationen zu aktuellen Entwicklungen an den Aktienmärkten und zu Investui. Weitere Informationen stehen darüber hinaus auf der Webseite von Investui unter https://www.investui.de/ und auf YouTube unter https://www.youtube.com/@Investui zur Verfügung.

Investui ist ein Service für Anleger, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, aber nur begrenzte Zeit investieren können. Ob Gold, Währungen oder Börsenindizes – die Strategien, die bei Investui zum Einsatz kommen, nutzen Markteffekte wie den Turnaround-Tuesday-Effekt, um für die Nutzer das Optimum aus ihrem Investment herauszuholen. Markteffekte sind Preismuster, welche zu ganz bestimmten Zeiten eintreten. So steigt der Preis für Gas beispielsweise, wenn der Winter bevorsteht. Der Goldpreis ist ein anderes Beispiel. Er steigt normalerweise am Freitag, weil Gold von Institutionen als „Versicherung“ gegen unerwartete Ereignisse am Wochenende gekauft wird.

Die Funktionsweise von Investui ist für die Nutzer insbesondere über das verwaltete Konto denkbar einfach. In diesem Rahmen werden die Strategien fortlaufend automatisiert für die Kunden umgesetzt. Somit profitieren Kunden kontinuierlich von verheißungsvollen Zeitpunkten durch kurzfristige Transaktionen, die als Diversifikation zu klassischen Buy&Hold-Strategien eingesetzt werden. Für die Investoren, die das Ruder nicht ganz aus der Hand gegeben wollen, bleibt die einfache Umsetzung über ein selbstverwaltetes Konto.

Investui (Ihre Investments) ist eine Marke und ein Service des preisgekrönten Brokers WH SelfInvest. WH SelfInvest ist bekannt für seinen ausgezeichneten Service und betreut seit 1998 private Investoren. Das Unternehmen hat Niederlassungen und Büros in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland.

Firmenkontakt

Investui

Dominic Schorle

Niedenau 36

60325 Frankfurt am Main

06934872671



https://www.investui.de/de-de/

Pressekontakt

Quadriga Communication GmbH

Kent Gaertner

Potsdamer Platz 5

10785 Berlin

030-303080890



http://www.quadriga-communication.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.