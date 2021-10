IPH erhält Mandat für Buchholz Galerie von Real I.S.

München, 29. Oktober 2021 – Die IPH Centermanagement, der größte unabhängige Center Manager Deutschlands, übernimmt zum 01.01.2022 das Center- und Vermietungsmanagement-Mandat für die Buchholz Galerie im gleichnamigen Ort in Niedersachsen. Eigentümer des Centers ist mit der Real I.S. AG mit Sitz in München einer der größten Immobilien-Bestandshalter Deutschlands. Es handelt sich dabei bereits um den vierten Mandatsgewinn im laufenden Jahr für das IPH Centermanagement.

“Mit der Real I.S. arbeiten wir seit Längerem erfolgreich und vertrauensvoll zusammen, daher freut uns der Ausbau dieser Partnerschaft umso mehr. Auch zukünftig wollen wir unseren qualitativen Wachstumskurs auf diese Art und Weise fortsetzen – langfristig, an der Seite von Investoren und Eigentümern and auf Grundlage interdisziplinärer, kreativer Management- und Vermarktungskonzepte”, erklärt Marcus Eggers, Geschäftsführer von IPH Centermanagement.

Die Buchholz Galerie bildet das Herz des stationären Einzelhandels in der 40.000 Einwohner umfassenden Stadt Buchholz rund 40 Kilometer südwestlich von Hamburg. Das Center in der Nähe von ZOB und Bahnhof wurde 2012 fertiggestellt und befindet sich seit 2013 im Eigentum der Real I.S. AG. Die Mietfläche umfasst rund 12.400 Quadratmeter. Die Mieterschaft besteht aus 38 Geschäften, darunter Einzelhändler, Dienstleister und diverse gastronomische Angebote.

Die IPH Centermanagement ist ein Joint Venture zwischen IPH Handelsimmobilien und IC Immobilien Gruppe. Sie ist auf das ganzheitliche Center Management, die strategiekonforme Vermietung und ein effizientes Property Management spezialisiert. Als Deutschlands größter unabhängiger Shopping-Center-Dienstleister vertritt das Unternehmen ausschließlich die Interessen seiner Auftraggeber. Mehr als 170 Experten der IPH Gruppe verfügen dabei über ein tiefes Wissen rund um die Themen “Immobilie”, “Handel” und “Kunde”. Derzeit betreut die IPH Centermanagement rund 20 Handelsimmobilien in ganz Deutschland – von großen Shopping Centern bis hin zu komplexen Fachmarktzentren. Die Leistungserbringung erfolgt dabei bausteinartig und ist an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst. Die IPH Centermanagement gehört zum Netzwerk der BBE Handelsberatung.

