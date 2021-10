Klang für Genießer – EMPHASERs Lautsprecher für Mercedes

Das Komponentensystem EM-MBF2 und das Koaxialsystem EM-MBR2 lassen sich einfach einbauen und begeistern mit audiophiler Musikwiedergabe.

Viele Mercedesfahrer sind mit dem Klang der Original-Werkslautsprecher unzufrieden und wünschen sich besseren Sound in ihrem Fahrzeug. Hervorragend klingende und vor allem einbaufreundliche Nachrüstlautsprecher gibt es jetzt von Car Audio Spezialist EMPHASER: das 2-Wege Komponentensystem EM-MBF2 (VK 299 Euro) zum Einbau in die Fronttüren sowie das 2-Wege Koaxialsystem EM-MBR2 (VK 229 Euro) für die Hecktüren.

Die beiden audiophilen Systeme sind akustisch perfekt auf diverse Mercedes-Modelle abgestimmt und lassen sich ohne großen Aufwand nachrüsten. Die Chassis passen perfekt in die Originalplätze und werden einfach Plug & Play an die Originalstecker angeschlossen. EMPHASERs neue Lautsprecher sind ausgelegt für den Mercedes A205, A238, C205, C238, C253, S213, W205, W213, W222 und X253; zur Montage des EM-MBF2 in den Fronttüren des A205 und C205 muss die Hochtonaufnahme des Burmester Systems nachgerüstet werden.

Kernelement beider Lautsprecher Sets sind die 10 cm Mitteltöner mit Aluminium-Membran, deren Geometrie optimal auf die Einbausituation im Mercedes abgestimmt ist. Die hohe Schallleitfähigkeit und Stabilität von Aluminium ist die Basis für eine unverfälschte Musikwiedergabe. Für eine gleichbleibende Qualität und Langlebigkeit sorgen der Aluminium-Schwingspulenträger und die Connex Zentrierspinne.

Dazu kommen Hochtöner mit Gewebekalotte – 25 mm (bei EM-MBF2) oder 16 mm (bei EM-MBR2) -, die mit ihrer hohen Auflösung und Detailverliebtheit überzeugen. Dank Plug & Play Gehäuse und fahrzeugspezifischen Anschlusssteckern lässt sich der Tweeter des EM-MBF2 einfach am originalen Einbauplatz montieren.

Der EM-MBF2 wird mit umfangreichen Frequenzweichen ausgeliefert. Sie beinhalten eine 6 / 12 dB Filterung mit hochwertigen Bauteilen für die Mittel- und Hochtonaufteilung. Im Mitteltonzweig wurde zudem ein LCR-Schwingkreis integriert, um das System optimal an die Fahrzeugakustik anzupassen. Dazu kommt ein zuschaltbarer Hochpassfilter für den Mitteltöner, um sehr tiefe Frequenzen aus dem Signal zu entfernen. Dem Koaxialsystem liegt ebenfalls eine 6 dB Hochpass-Frequenzweiche bei.

Das Ergebnis ist eine audiophile Musikwiedergabe mit echtem Hi-Fi Charakter. Instrumente und Stimmen sind auf Höhe des Armaturenbretts wahrnehmbar: natürlich, dynamisch, detailreich und mit immenser Raumtiefe.

Und wer in seinem Mercedes noch mehr Bass will, auch der wird bei EMPHASER fündig. Zwei Frontbässe – EM-MBSUBR zur Montage im Beifahrerfußraum und EM-MBSUBL zur Installation auf der Fahrerseite, VK jeweils 249 Euro – gehören ebenfalls zum Programm des Car Audio Spezialisten.

EMPHASER ist seit 25 Jahren im Car-Audio Bereich tätig. Bekannt geworden ist die Marke seit Mitte der 1990er Jahre mit ihren enorm leistungsfähigen Subwoofern aus den Serien XTREME, später folgten die Serien SPL, Linear-X, Neo-SPL und der State-of-the-Art Woofer E15NEO-COMP. Das aktuelle Sortiment umfasst Verstärker, Subwoofer sowie fahrzeugspezifische und traditionelle Lautsprecher.

EMPHASER-Produkte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 150 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

