Ist der schlechte Ruf von Fast Food gerechtfertigt?

Dr. Antonie Post im Interview

Ob Schokoriegel, Pommes Frites mit Mayo, Pizza oder anderes fettiges Fast Food: Ob Schlank oder Mehrgewicht – jeder von uns kennt diese vermeintlich verbotenen Lebensmittel, von denen man besser die Finger lassen sollte. PlusPerfekt im Interview mit Ernährungsexpertin Dr. Antonie Post.

Ist der schlechte Ruf dieser „bösen“ Lebensmittel gerechtfertigt und wie gehen wir damit um, wenn wir intuitiv darauf Hunger haben?

Dr. Antonie Post: Auch wenn das im ersten Moment vielleicht kontraproduktiv klingt: Akzeptieren, dass es so ist. Wenn man intuitiv auf solche Lebensmittel Lust hat, darf das sein. Intuitives Essen sagt: Kein Lebensmittel ist per se böse. Auch Schokolade, Pommes oder Fast Food haben Platz in einer gesunden und ausgewogenen Ernährung – sie können Genuss, Geselligkeit oder schnelle Energie bringen.

Entscheidend ist nicht das einzelne Lebensmittel, sondern das große Ganze: Wie ist meine gesamte Ernährung – statt den Fokus auf einzelne Lebensmittel zu lenken? Wie fühlt es sich körperlich an? Was tut mir langfristig gut? Was wünsche ich mir gerade – und warum?

Der schlechte Ruf solcher Lebensmittel kommt oft aus der Diätkultur, die Essen moralisch bewertet: als gut oder schlecht, erlaubt oder verboten. Das Problem daran ist nicht nur, dass es Angst und Schuldgefühle erzeugt – sondern auch, dass es den natürlichen Zugang zum eigenen Essverhalten stört…

Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte, findet das komplette Interview mit Dr. Antonie Post im großen PlusPerfekt Themenspecial Schluss mit Diätwann – Intuitives Essen – mit vielen spannende Einblicken, Tipps und konkreten Impulsen.

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