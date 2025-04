IT-ADVO entfernt unzulässige Bewertungen – rechtssichere Hilfe bei digitalen Reputationsrisiken

In der digital vernetzten Gesellschaft beeinflussen Online-Bewertungen maßgeblich das öffentliche Bild von Unternehmen, Freiberuflern und Institutionen. Die Düsseldorfer Kanzlei IT-ADVO Rechtsanwälte ist auf die rechtliche Bewertung und Entfernung rechtswidriger Bewertungen auf Plattformen wie Google, Jameda, Facebook oder Trustpilot spezialisiert. Mit Fokus auf IT- und Internetrecht unterstützt IT-ADVO Mandanten bei der Wahrung ihrer digitalen Reputation.

IT-ADVO: Wenn Online-Kritik juristische Grenzen überschreitet

Negative Bewertungen können spürbare Konsequenzen haben – vom wirtschaftlichen Schaden bis zur nachhaltigen Beeinträchtigung des Vertrauensverhältnisses zu Kundinnen und Kunden. Problematisch wird es, wenn Äußerungen ehrverletzend, nachweislich falsch oder pauschal herabwürdigend sind. Die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte von IT-ADVO prüfen systematisch, ob Bewertungen gegen Persönlichkeitsrechte oder Datenschutz verstoßen und leiten bei Bedarf rechtliche Schritte ein – sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich, je nach Ausgangslage.

IT-ADVO: Systematische Entfernung problematischer Bewertungen

Die Kanzlei verfolgt bei der Entfernung von Bewertungen einen klar strukturierten Ansatz: Nach der juristischen Erstbewertung wird die rechtliche Argumentation gegenüber der Plattform oder dem Verfasser gezielt aufbereitet – mit dem Ziel der Löschung oder Gegendarstellung. Dank Erfahrung mit den internen Prüfabläufen digitaler Plattformen gelingt es IT-ADVO häufig, Löschanträge zügig durchzusetzen. Auch bei anonymen oder gezielt schädigenden Bewertungen kann IT-ADVO Identitätsrecherche und weitere rechtliche Maßnahmen veranlassen.

IT-ADVO: Branchenspezifischer Rechtsschutz für digitale Sichtbarkeit

In beratungs- und gesundheitsnahen Berufen – etwa in der Medizin, der Rechtsberatung oder im Handwerk – sind Online-Bewertungen oft entscheidend für den Ruf und die Mandatsgewinnung. Eine einzelne kritische Rezension kann bereits erhebliche Auswirkungen haben. IT-ADVO bietet deshalb individuelle Strategien für sensible Berufsgruppen – datenschutzkonform, rechtlich abgesichert und auf Wunsch diskret. Neben der Löschung wird auch präventiv beraten: zum Umgang mit Kundenbewertungen, zur rechtlichen Absicherung eigener Feedback-Systeme oder zum Monitoring rufkritischer Inhalte.

IT-ADVO: Rechtlicher Schutz im digitalen Raum wird immer wichtiger

Digitale Inhalte sind jederzeit abrufbar – und oft nicht leicht zu kontrollieren. Umso wichtiger ist es, mögliche Rechtsverletzungen frühzeitig zu erkennen und professionell zu begegnen. Mit juristischer Fachkompetenz im IT-Recht und einem geschärften Blick für digitale Reputationsrisiken unterstützt IT-ADVO ihre Mandanten dabei, sich rechtssicher im Internet zu positionieren und gegen Rufschädigung wirksam vorzugehen.