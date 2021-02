Janine Trinkaus wird Vice President People & Culture bei SER Group

Janine Trinkaus verantwortet seit dem 01. Februar 2021 die Personalstrategie der SERgroup Holding International GmbH

Nach führenden Positionen in der IT-Branche, zuletzt als Chief People Officer, verantwortet Janine Trinkaus seit dem 1. Februar 2021 als Vice President People & Culture die Personalstrategie der SERgroup Holding International GmbH.

Die Managerin und überzeugte Personalerin verfügt über vielfältige Erfahrung im Bereich Human Resources. Sie setzt bei ihrer Arbeit auf Weiterentwicklung, Coaching und Förderung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um deren Identifikation mit dem Unternehmen zu erhöhen. “Mein Ziel ist es, die Interessen und Überzeugungen der Mitarbeiter mit der Unternehmensstrategie in Einklang zu bringen und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dabei auf Augenhöhe zu begegnen, um die Vertrauenskultur weiterzuentwickeln. Mein Team und ich verstehen uns als vertrauensvolle Anlaufstelle für alle Mitarbeiter und als Bindeglied zum Management”, erklärt Janine Trinkaus.

Workplace Transformation

“Persönliche Kontakte und eine transparente Kommunikation im Unternehmen nehmen für mich einen hohen Stellenwert in der Unternehmenskultur ein”, fährt Janine Trinkaus fort. Wie wichtig dies ist, merken Unternehmen gerade besonders durch die rasante Entwicklung von klassischen Arbeitsplatzmodellen hin zur “New Work”, getrieben durch die digitale Transformation, mobiles Arbeiten und neue Kommunikationswege. Zahlreiche solcher Veränderungsprozesse hat Janine Trinkaus schon erfolgreich begleitet.

Viel mehr als nur ein Arbeitsplatz

“Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Es reizt mich sehr, gemeinsam mit der SER Group in einem spannenden und internationalen Markt zu wachsen. Zusammen mit meinem engagierten Team möchte ich einen wesentlichen Beitrag dazu leisten und die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der SER-Kolleginnen und Kollegen auch in Zeiten mobiler Arbeit stärken,” sagt Janine Trinkaus.

Johannes Breuers, Geschäftsführer und CFO der SER Group ergänzt: “Man merkt Janine die Begeisterung für ihre Arbeit von der ersten Sekunde an. Sie bringt viel Know-how und tolle Ideen mit, deren Umsetzung für uns eine hohe Priorität hat. Durch ihre positive Ausstrahlung wird sie diese auch erfolgreich kommunizieren.”

Für alle Neudenker & Macher – hier geht es zur Karriere bei SER.

Über die SER Group

SER ist ein führender europäischer Software-Anbieter für Enterprise Content Management (ECM). Mehr als fünf Millionen Anwender arbeiten täglich mit der Doxis4 ECM-Plattform von SER. Mit ihren einheitlichen ECM, BPM, Collaboration & Cognitive Services gestalten mittelständische Unternehmen, Konzerne, Verwaltungen und Organisationen digitale Lösungen für ihr intelligentes Informations- und Prozessmanagement. SER blickt auf 35 Jahre Erfahrung zurück und ist weltweit an 22 Standorten mit über 550 Mitarbeitern vertreten.

