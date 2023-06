Jetzt geht“s los: Zandvoort läutet einen heißen Event-Sommer ein

Im Zentrum, am Strand und auf dem Circuit erwartet Besucher jede Menge Spaß und Action

Am 21. Juni ist offizieller Sommeranfang. Im niederländischen Küstenort Zandvoort startet damit nicht nur die Strand-Hochsaison, sondern auch ein buntes Veranstaltungsprogramm, das für jeden Geschmack das Richtige bereithält.

PS-Power auf dem Circuit PS

Tausende Formel 1-Fans weltweit fiebern bereits auf den Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix hin, der vom 25. bis 27. August in den Dünen von Zandvoort ausgefahren wird. Der Veranstaltungskalender des Circuit Zandvoort hält diesen Sommer aber noch ein paar weitere Highlights bereit. Zum Beispiel das Spettacolo Sportivo, bei dem am 1. und 2. Juli ausschließlich Alfa Romeos zu einem spannenden Rennwochenende zusammenkommen. Oder die Zandvoort Summer Trophy, bei der am 15. und 16. Juli in diversen Rennen sowohl moderne Wagen als auch Oldtimer an den Start gehen. Nicht zuletzt steht der Circuit Zandvoort vom 21. bis 23. September komplett im Zeichen der Elektromobilität. So kann man bei der EV Experience die neusten E-Autos nicht nur ansehen, sondern auch Probe fahren. Mehr Infos unter: https://www.circuitzandvoort.nl/kalender/

Buntes Treiben im Zentrum

Auch im gemütlichen Zentrum von Zandvoort ist in den kommenden drei Monaten immer etwas los. Zum Beispiel beim Jahrmarkt „Braderie“ (1. Juli und 9. September) mit rund 70 Ständen und Aktivitäten wie Bungee-Jumping, Karrussel-Fahren und Entenangeln. Oder beim Foodfestival „Wereldse smaken“, bei dem man sich vom 14. bis 16. Juli einmal quer durch die Küchen der Welt probieren kann. Am 12. August treten rund zwanzig Teilnehmer bei den Meisterschaften im Makreleräuchern an. Zudem werden unter dem Titel Muziekfestival Zandvoort mehrere Musik- Events veranstaltet, die von Dance-Musik über Live-Bands bis hin zum „Oktoberfest“ reichen. Mehr Infos unter: https://www.visitzandvoort.de/kalender

Marktbummel auf dem Boulevard

Auf dem Strandboulevard von Zandvoort kann man diesen Sommer mit dem Blick aufs Meer wunderbar shoppen. Am 15. Juli und 5. August lädt der Ibizia Markt von 12 bis 19 Uhr zu einem hippen Bummel an rund 80 Ständen entlang ein, an denen man verschiedene originelle Hippie- und Boheme-Produkte findet. Insgesamt vier Mal (20.7./27.7./3.8./10.8.) ist hier zudem auch der Cadeaumarkt (Geschenkemarkt) jeweils von 10 bis 17 Uhr zu Gast. Rund 30 Aussteller bringen eine große Bandbreite an Artikeln mit, mit denen man sich oder andere beschenken kann.

Feierlaune am Strand

Am 9 km langen Strand von Zandvoort vergeht kein Tag, ohne das ein oder andere Event. Dazu zählt zum Beispiel das legendäre Strandfestival Zandvoort Alive, bei dem die Strandclubs Cosmico Beach und Mango“s Beach Bar am 6. August und 3. September an zwei Stages zu Latin House und Disco Classics einladen. Oder die klassische Musikreihe „Candlelight Concerts“, in deren Rahmen im

Strandpavillon Paal 69 die „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi aufgeführt werden. Termine: 28./29. Juli, 4./5. August, 10./11. August. Aber auch Extrem-Sportveranstaltungen wie der Beach Showdown (16.- 17. September) sind hier zu Gast, bei dem sich Athletinnen und Athleten besonderen Herausforderungen stellen.

Über Zandvoort:

Zandvoort gehört zu den bekanntesten Badeorten der niederländischen Nordseeküste. Per Bahn ist der „Beach for Amsterdam“ in 25 Minuten von Amsterdam aus zu erreichen, Haarlem liegt sogar nur 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Mit rund 34 Strandcafes bietet der 9 Kilometer lange Sandstrand vielfältige Möglichkeiten, einen Tag am Meer zu genießen. Im charmanten Ortskern lädt eine Vielzahl von Shops und Cafes zum entspannten Einkaufsbummel ein, authentische kleine Häuser machen die Historie des ehemaligen Fischerdorfes sichtbar. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Dorf und Strand befindet sich die internationale Formel-1-Rennstrecke Circuit Zandvoort. Jährlich finden hier dutzende Motorsportveranstaltungen wie der Dutch Grand Prix, der Historische Grandprix und die Formel-3-Masters statt. Nördlich von Zandvoort erstreckt sich der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Das beeindruckende Naturgebiet lädt zu ausgedehnten Radtouren und Spaziergängen ein, bei denen man neben Koniks, schottischen Hochlandrindern auch Wisente entdecken kann. In den ebenfalls an Zandvoort angrenzenden Waterleidingdünen ist zudem der größte Damhirschbestand der Niederlande zu Hause.

Bildquelle: Foto Cosmico Beach