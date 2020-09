Jetzt Platz sichern beim hybriden Buchevent zu “Werte messen – Change erfolgreich gestalten”

Die Herausgeber und Autoren des neuen Buchs “Werte messen – Change erfolgreich gestalten” über und mit den 9 Levels of Value Systems® geben beim Buchevent Einblick in ihre Praxisprojekte

Im neuen Buch “Werte messen – Change erfolgreich gestalten”, erschienen im GABAL-Verlag, stellen 23 der erfahrensten 9-Levels-BeraterInnen ihren ganz persönlichen Zugang zu den 9 Levels und zahlreiche Praxisbeispiele aus den verschiedensten Bereichen vor: vom Start-up bis zum öffentlichen Dienst, vom Bauunternehmen bis zur Bauernkooperative in Afrika.

Die Herausgeber Sonja Wittig, Markus Brand und Rainer Krumm haben zum Erscheinen der neuen Veröffentlichung ein hybrides Buchevent geplant. “Es wird zwei physische Hauptveranstaltungen in Köln und in Ravensburg geben, bei denen einige Autoren, Kunden und Praxispartner live vor Ort sein werden. Zudem haben viele Autoren eigene kleine “Partys” zum Buch organisiert, die wir alle virtuell zu einem großen Event zusammenschalten werden”, erläutert Sonja Wittig.

Am 14. September von 17-19 Uhr findet das Buchevent statt. Dabei wird unter anderem GABAL-Verlagsleiter Andre Jünger ein kurzes Grußwort an die Gäste richten, bevor Rainer Krumm in seinem Beitrag “9 Jahre 9 Levels” einen Blick zurück auf die bisherige Erfolgsgeschichte der 9 Levels wirft. Anschließend werden vier Autoren in vier Impulsvorträgen ihre Praxisprojekte vorstellen, über die sie auch im Buch berichten: Harald Firlinger beschäftigt sich mit nachhaltiger Unternehmensentwicklung am Beispiel eines europäischen Finanzdienstleisters. Guido Jakobs-Neumeier stellt die Frage: Wie viel Führung darf”s denn sein? Und erläutert die neue Führungskultur für ein ambitioniertes Start-up auf dem Weg zum Marktführer. Anschließend zeigt Pierre-Michel Ernest die Entwicklung einer Organisations- und Führungskultur in einer Bauernorganisation in Burkina Faso und abschließend führt Bettina Kahlau ihre Erfahrung zu integralem Change-Management im stetigen Wandel aus.

“Werte und Kultur sind wesentliche, wenn nicht die entscheidenden Faktoren, wenn es um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen geht. Angetrieben von Megatrends wie Globalisierung und Digitalisierung hat sich quer über alle Organisationen und Branchen das Bewusstsein für die zentrale Bedeutung von Werten gerade in Transformationsprozessen geschärft. Wir freuen uns, in unserem Buch in 21 Beiträgen vorzustellen, wie mit den 9 Levels of Value Systems® als Diagnostikinstrument zur Werte- und Kulturanalyse, Wandel erfolgreich initiiert und begleitet wird”, bekräftigt Sonja Wittig abschließend.

Die Teilnahme am Event ist über folgenden Link kostenlos möglich:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsd-Ghpz8iHdY_BtmTiCWIiEadhmV88x1J

Das Buch ist in der gebundenen Ausgabe oder als E-Book bestellbar unter:

https://www.gabal-verlag.de/buch/werte_messen_change_erfolgreich_gestalten/9783967390070

Alles über die 9 Levels of Value Systems® lesen Sie auf www.9levels.de

Die 9 Levels Deutschland GmbH ist Lizenzinhaber für die 9 Levels of Value Systems in Deutschland. Als wissenschaftlich fundiertes Analysetool, basierend auf der Forschung von Clare W. Graves, werden damit die Wertesysteme von Einzelpersonen, Teams und ganzen Organisationen sichtbar gemacht und Entwicklungsimpulse aufgezeigt. In den Zertifizierungen zum 9 Levels-Berater werden interessierte Berater, Trainer, Coaches, Geschäftsführer, Führungskräfte sowie Personal- und Organisationsentwickler darin ausgebildet, die Werteanalysen selbst vorzunehmen und bei Themen wie Kulturwandel, Change, Führung, Team, Vertrieb und mehr professionell wie pragmatisch in die Anwendung zu bringen.

