JUMEIRAH GROUP KÜNDIGT DEN SAISONSTART IHRER LUXUS RETREATS AUF MALLORCA UND CAPRI AN

Das Jumeirah Port Sóller Hotel & Spa und Capri Palace Jumeirah kehren im Sommer 2023 mit exquisiten neuen Räumlichkeiten und einem erweiterten kulinarischen Angebot zurück, um ihren Gästen ein ultimativ mediterranes Erlebnis zu bieten

Dubai/München, 23. März 2023: Die Jumeirah Group, eine globale Marke für Luxus-Hotellerie und Mitglied der Dubai Holding, hat die saisonale Wiedereröffnung ihrer exquisiten Hotels auf Mallorca und Capri angekündigt.

Das preisgekrönte mallorquinische Clifftop Retreat Jumeirah Port Soller Hotel & Spa wird 28. März, die Saison 2023 eröffnen. Am 27. April, folgt das spektakuläre Capri Palace Jumeirah. Mit ihren stilvollen, modernen Räumlichkeiten und atemberaubenden Ausblicken bieten die luxuriösen Anlagen der Jumeirah Group den perfekten Inselurlaub für alle, die in die ursprüngliche Schönheit dieser herrlichen Mittelmeerinseln eintauchen möchten.

Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Hoch oben auf den Klippen von Port de Soller, zwischen Tramuntana-Gebirge und Mittelmeer an der unberührten Nordwestküste Mallorcas, thront das Jumeirah Port Soller Hotel & Spa. Es bringt Jumeirahs tadellosen Service auf die verführerische spanische Insel und setzt einen neuen Standard für Luxus auf den Balearen.

Im Jahr 2022 hat das Hotel seine außergewöhnliche Sunset Lounge umgestaltet und zum exklusivsten Ort auf der Insel gemacht, von wo aus man nun den magischen Sonnenuntergang im Mittelmeer erleben kann. Mit dem neuen, vergrößerten Glasbalkon haben die Gäste das Gefühl, mit der warmen Mittelmeerbrise über dem Meer zu schweben, während sie ihr Essen bei einer perfekten Aussicht genießen. Im Rahmen seines Engagements für die Zusammenarbeit mit mallorquinischen Lieferanten arbeitet das Jumeirah Port Soller auch mit lokalen Landwirten zusammen. Sie liefern unter anderem die Trüffel, welche Chefkoch Javier Lopez in den typisch mediterranen Gerichte des Resorts verarbeitet.

Das im UNESCO-Welterbe Tramuntana-Gebirge gelegene Jumeirah Port Soller Hotel & Spa setzt sich auch weiterhin für einen nachhaltigen Tourismus ein. Für das Jahr 2023 hat sich das Hotel mit der spanischen Schuhmarke Vegtus zusammengetan, um für seine Mitarbeiter 100% nachhaltige Tennisschuhe bereitzustellen. Die veganen Schuhe werden aus Kakteenextrakt hergestellt und sind vollständig organisch sowie wasser- und tierversuchsfrei.

Die Preise im Jumeirah Port Soller Hotel & Spa beginnen bei 450 EUR pro Nacht für ein Superior-Zimmer in der Nebensaison und 940 EUR in der Hochsaison. Gäste einer Suite erhalten einen maßgeschneiderten Transfer, Check-in/Check-out und Frühstück auf dem Zimmer. Das Jumeriah Port Soller wird bis zum 31. Oktober 2023 geöffnet sein.

Besuchen Sie auch jumeirah.com/Mallorca oder kontaktieren Sie jpsreservations@jumeirah.com für weitere Informationen und Buchungen.

Capri Palace Jumeirah

Friedlich eingebettet in Anacapri, dem authentischsten, exklusivsten und unberührtesten Teil der sagenumwobenen Blauen Insel, ist das Capri Palace Jumeirah die perfekte Verkörperung des italienischen Dolce Vita und bietet einen atemberaubenden Rückzugsort auf der glamourösen Insel Capri.

Das Hotel ist eine perfekte Mischung aus traditioneller Palazzo-Architektur und modernen Elementen, mit hellen und luftigen Innenräumen, die von Bögen, Gewölben und Säulen eingerahmt werden. Jeder Raum schafft durch seine besondere Gestaltung eine ganz eigene Atmosphäre. Von den eleganten Capritouch-Zimmern, die in ruhiges Weiß und satte Blautöne getaucht sind und ein typisch mediterranes Gefühl vermitteln, bis hin zu den von der Kunst inspirierten Suiten, die mit Hommagen an die Werke von Miro, Magritte und Warhol ausgestattet sind, stehen Kunst und Design im Mittelpunkt des Hotels.

Diese Leidenschaft für die Kunst setzt sich im The White Museum fort, einer privaten Sammlung zeitgenössischer Kunst, die sich über das gesamte Hotel erstreckt und unter anderem Werke von De Chirico, Keith Haring und Pomodoro umfasst.

Mit dem einzigen, mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant auf der Insel, dem L’Olivo, und dem Prominenten-Hotspot Il Riccio Restaurant & Beach Club, der nur wenige Wellen von der sagenumwobenen Blauen Grotte entfernt liegt, bietet das Capri Palace Jumeirah auch in puncto exquisiter Gastronomie unvergessliche Momente. Bei köstlichen Gerichten und augewählten Weinen können die Gäste die authentischsten Aromen der mediterranen Tradition genießen, die von den Chefköchen Andrea Migliaccio und Salvatore Elefante meisterhaft neu interpretiert werden.

Diejenigen, die das ultimative Wellness-Erlebnis suchen, können im Capri Medical Spa – einem der renommiertesten Gesundheits- und Schönheitszentren Europas – eine Reihe von revolutionären Therapien genießen. Das Capri Palace Jumeirah hat sich dem Wohlbefinden von Körper und Geist verschrieben und bietet in Zusammenarbeit mit Balance Holidays, dem führenden Anbieter von Luxus-Wellness-Reisen, vom 22. bis 29. Mai 2023 ein besonderes Retreat an.

Die Preise beginnen bei 725 EUR pro Nacht für ein klassisches Zimmer. Ein privater Transfer per Schnellboot oder Hubschrauber von Neapel oder Sorrent aus kann arrangiert werden. Das Capri Palace Jumeirah ist vom 27. April bis zum 16. Oktober 2023 geöffnet.

Weitere Informationen und Buchungen unter jumeirah.com/capripalace

Über die Jumeirah Group:

Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 26 Luxushotels im Nahen Osten, Europa und Asien mit über 6.500 Zimmern.

Die Gruppe rühmt sich einiger der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri. Sei es eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Knightsbridge im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing – der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse.

Über ihre Hotels und Resorts hinaus widmet sich Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen auzgezeichneten Ruf für kulinarische Exzellenz, von denen zehn im Gault&Millau UAE 2022 Guide aufgeführt sind. Die Gruppe verfügt außerdem über drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha. Die Gesundheit und Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern hat für die Jumeirah Group oberste Priorität. Daher hat die Gruppe in allen ihren Hotels eine Reihe von Schutzmaßnahmen eingeführt und hält sich strikt an die jeweiligen Regierungsrichtlinien der einzelnen Märkte.

