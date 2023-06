JUMEIRAH LANCIERT ULTIMATIVES WELLNESS PROGRAMM ZUM GLOBAL WELLNESS DAY

Gäste freuen sich auf tägliche Wellness-Erlebnisse und neue Spa-Behandlungen

München/Dubai, 7. Juni 2023: „Ein Tag kann Ihr ganzes Leben verändern“ – unter diesem Motto wurde 2012 der Global Wellness Day ins Leben gerufen, welcher sich seither am zweiten Samstag im Juni als internationaler Aktionstag etabliert hat. Der Global Wellness Days widmet sich dem Wunsch der Menschen, gesünder zu sein, besser auszusehen sowie körperlich und geistig ein gutes Leben zu führen.

Auch die preisgekrönten Spas der Jumeirah Group – weltweit ein Inbegriff von Revitalisierung und Garant für kosmetische und entspannende Behandlungen, die neue Maßstäbe setzen – haben zum Global Wellness Day am 10. Juni ganz besondere Angebote für ihre Gäste. Überall auf der Welt teilen die Jumeirah Hotels & Resorts ihre ganzheitliche Philosophie der Regeneration von Körper, Geist und Seele. Und doch ist jedes von ihnen so einzigartig und individuell wie der Ort, an dem es sich befindet.

Jumeirah Bali: Das Fünf-Sterne-Heiligtum der Ruhe und Entspannung feiert den Global Wellness Day den ganzen Juni über mit einem täglichen Wellness-Programm, das individuelle Spa-Behandlungen und Wellness-Aktivitäten wie Hatha Flow und Mandala-Klangheilmeditationen unter der Leitung hochqualifizierter Therapeuten anbietet. Außerdem wird das Resort monatliche Wellness-Feiern veranstalten und die neueste Behandlung aus dem Talise Spa – Awakening Jagaraga – vorstellen.

Jumeirah Al Qasr Dubai: Mit einem einzigartigen Wellness-Erlebnis wird hier am 10. Juni die Kunst des Wohlbefindens durch Achtsamkeit gefeiert. Nach Yoga und Meditation stehen ein elementarer Kochkurs, Nachmittagstee, eine Hautchakra-Beratung und Gesichtsbehandlungen auf der Agenda. Ein erfrischendes Programm, nach dem sich die Gäste wie neu geboren fühlen dürften.

Burj Al Arab Jumeirah Dubai: Am Global Wellness Day lädt das Team seine Mitglieder, eine ausgewählte Anzahl von Talise Spa-Stammgästen sowie Gäste des Hauses ein, an einer Reihe von Sitzungen teilzunehmen. Dazu gehören Yoga, HIIT Cardio & Abs Session, eine Selbstmitgefühl- und Konfliktlösungsmeditation sowie Sunset Yoga & Sound Healing am Abend. Ergänzt wird dies durch ein Wellness-Buffet und eine Reihe von anderen Aktivitäten, die den ganzen Tag über angeboten werden (Mindspa, Trubody, Presotherapie, Gesichts-LED-Celluma und mehr).

Über die Jumeirah Group:

Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 26 Luxushotels im Nahen Osten, Europa und Asien mit über 6.500 Zimmern.

Die Gruppe rühmt sich einiger der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri. Sei es eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Knightsbridge im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing – der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse.

Über ihre Hotels und Resorts hinaus widmet sich Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen ausgezeichneten Ruf für kulinarische Exzellenz, von denen zehn im Gault&Millau UAE 2022 Guide aufgeführt sind. Die Gruppe verfügt außerdem über drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha. Die Gesundheit und Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern hat für die Jumeirah Group oberste Priorität. Daher hat die Gruppe in allen ihren Hotels eine Reihe von Schutzmaßnahmen eingeführt und hält sich strikt an die jeweiligen Regierungsrichtlinien der einzelnen Märkte.

