JumpStep by HAMMER: Erste JumpStep-Trainer haben die Instructor-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Damit das neuartige Fitnessgerät JumpStep by HAMMER in den Studios fachgerecht eingesetzt werden kann, bietet HAMMER Interessierten die Ausbildung zum JumpStep-Trainer. Die ersten Instructoren konnten die Ausbildung jetzt erfolgreich abschließen.

Das beste Trainingsgerät nützt nichts, wenn es nicht richtig angewendet wird. Gerade im Studioeinsatz ist es unerlässlich, dass die Fitnesstrainer eine entsprechende Schulung für ihre Geräte absolvieren. Das Fitnesstrampolin JumpStep by HAMMER macht da keine Ausnahme und so hat die HAMMER Sport AG zum Fitnessgerät auch das passende Schulungsprogramm entwickelt. Im Rahmen eines zweitätigen Workshops können sich interessierte Fitnesstrainer zu JumpStep-Instructoren ausbilden lassen. Der erste Workshop fand Ende Februar im Hotel Klingenstein in Blaustein (nahe Ulm) statt. Dabei wurden sieben Teilnehmer aus drei Studios, darunter soger zwei Teilnehmer aus Belgrad, unterrichtet und konnten die Ausbildung zum JumpStep-Instructor erfolgreich abschließen.

+++ Zweitägige Ausbildung mit Theorie- und Praxisteil +++

Die Begriffe Jump und Step fielen bestimmt einige hundert Mal bei der Ausbildung, aber natürlich ging es während der zwei Tage nicht nur darum, das Trainingsgerät in Aktion zu sehen, denn wie bei fast allem im Leben ist es erstmal nötig, die theoretischen Grundlagen zu lernen, bevor man sich der Praxis widmen kann. Und so ging es auch bei der Ausbildung zum JumpStep-Instructor nach der obligatorischen Begrüßungs- und Kennenlernphase zunächst um Fragen zur Kontraindikation und Haftung, Auftreten als Trainer, Sicherheits-Check und dergleichen mehr.

Im Praxisteil der Ausbildung wurden dann die folgenden Punkte vermittelt:

Praxis 1 – Jumping-Techniken

Praxis 2 – JumpStep-Techniken

Praxis 3 – Warm-up und Cool-down

Praxis 4 – Koordination

Nach einer Pause ging es dann am Nachmittag mit einer Kombination aus Theorie- und Praxisbausteinen weiter. Dabei wurden im Theorieteil die grundlegende Methodik und Aufbau einer Kursstunde vermittelt, die im Praxisteil durch folgende Module ergänzt wurden:

Praxis 5 – Technik-Variationen/-Kombis

Praxis 6 – Kursstunde

Der erste Tag endete mit der Vergabe der Prüfungsaufgaben (Durchführung einer Trainerstunde von 10 Minuten, auf eigens gewählte Musik und eigener Choreografie) für den nächsten Tag.

+++ Prüfungen wurden von allen Teilnehmenden erfolgreich absolviert +++

Der zweite Tag der Ausbildung stand ganz im Zeichen der anstehenden Prüfungen, aber bevor es soweit war, ging es in einem theoretischen Modul um die Grundlagen der Musiklehre, denn die Auswahl der richtigen Musik zu den entsprechenden Übungen trägt maßgeblich zu deren Erfolg bei. Dann war es endlich soweit und die Teilnehmenden mussten im Rahmen einer Trainerstunde ihr erlerntes Wissen in die Praxis umsetzen, was allen angehenden JumpStep-Instructoren auch hervorragend gelang.

Nach der Mittagspause wurden dann noch Fragen zum Thema Marketing behandelt. Zudem gab es für jeden den JumpStep Guide, eine Goodie Bag, die mit einem Sporthandtuch, einem Marketing-Kit (für die eigenen Werbung im Studio) und einer JumpStep Schreibmappe bestückt war. Am wichtigsten für die Teilnehmenden war aber sicherlich der Erhalt der Urkunden, welche die erfolgte Ausbildung zum JumpStep-Instructor dokumentieren.

Die Evaluation der zweitägigen Ausbildung hat ergeben, dass alle Teilnehmenden mit dem Ablauf und dem in den einzelnen Modulen vermitteltem Wissen sehr zufrieden waren und sich jetzt gut gerüstet für die Anwendung des Erlernten in ihren Studios fühlen.

+++ Anmeldung zur JumpStep-Instructor Ausbildung / nächster Termin +++

Anmeldungen zur JumpStep-Instructor Ausbildung sind jederzeit möglich per E-Mail an: eggle@hammer.de. Der nächste Termin wird am 4. April 2020 in Berlin stattfinden.

Über die HAMMER Sport AG

Die HAMMER SPORT AG befasst sich seit über 100 Jahren mit Herstellung und Vertrieb von Sportartikeln. Begonnen hat alles mit der Produktion von Tennisschlägern und Skiern aus Holz. Um dem Wachstum und der gestiegenen Markbedeutung gerecht zu werden, wurde die Firma 1999 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

HAMMER SPORT gehört heute zu den führenden Anbietern von Fitness- /Gesundheits- /und Freizeitprodukten in Europa. Nahezu 600 verschiedene Artikel umfasst das Produktprogramm von HAMMER Sport. Vertriebspartner und Händler in über 50 Ländern der Erde gehören zum Kundenstamm des Unternehmens. Die Expansion in weitere Länder wird systematisch weiterentwickelt. Neben dem Online-Verrieb betreibt HAMMER Sport derzeit 16 stationäre Stores in Deutschland und der Schweiz.

Die neuste Innovation aus dem Hause HAMMER Sport ist das Fitness-Trampolin JumpStep. Dieses vereint das klassische Step-Aerobic mit Trampolin-Fitness und schafft dadurch ganz neue Trainingsmöglichkeiten.

Weitere Informationen:

www.hammer.de

www.jumpstep.fitness

