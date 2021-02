Kaffeemaschinen Shop – Verkauf & Reparatur in München

Froschkönig Kaffee Shop geht online

Kaffee – Genuss & Vielfalt im Kaffee-Online-Shop

Morgens unter Zeitdruck noch ein schneller Coffee-to-go? Dann immer derselbe, mittelmäßige Kaffee im Büro? Sie wollen mehr? Wir laden Sie gerne ein. Auf eine Reise durch Kontinente und Länder, durch Aromen und Düfte und durch eine erstaunliche Auswahl des guten Kaffee-Geschmacks. Willkommen im Froschkönig Kaffee Online-Shop, Ihrem Zugang zur Welt des hochwertigen Kaffees.

Ein Kaffee ist viel mehr als nur ein Getränk oder ein Wachmacher. Der richtige Kaffee ist Natur und Wissenschaft, Handwerk und Kunst, Genuss, Entspannung, Inspiration und Ruhe. Kaffee ist (unsere) Leidenschaft. Mit Froschkönig finden Sie eine große Auswahl sorgfältig ausgewählter Kaffees der besten Röstereien.

Genießen auch Sie die Vorteile unserer Spitzenprodukte. Ob klassische Kaffeekultur oder neueste Trends – lassen Sie sich von unserem Angebot inspirieren. Dabei ist es nicht zwanghaft, dass Qualität ein teures Vergnügen ist. In jedem Fall erhalten Sie einzigartige Qualität zu fairen Preisen.

Kaffee-Genuss mit Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine und Espressomaschine – Reparatur und Verkauf von Kaffeemaschinen & Kaffeevollautomaten

Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschinen und Espressomaschinen für Privat und Gewerbe. Die Firma Froschkönig München, Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner im Bereich Kaffeevollautomaten und Espressomaschinen! Das geschulte Team des Froschkönig-Reparatur-Kundendienst-Centers München hat sich sowohl auf den Vertrieb als auch auf die Wartung und Reparatur aller gängigen Modelle der Marken Jura, Nivona, Saeco, Gaggia, La Pavoni, De Longhi, Ascaso und Vibiemme spezialisiert.

Für die Kaffeemaschinen-Reparatur in München, sowie Kundenservice und Reparatur ist Froschkönig der richtige Ansprechpartner.

Verkauf von Marken-Kaffeemaschinen, Espressomaschinen und Kaffeevollautomaten

In der Filiale in der Schwanthaler Straße 39 bietet Froschkönig Kaffeemaschinen München Ihnen eine große Auswahl an neuen oder gebrauchten Kaffeevollautomaten, Espressomaschinen und Siebträgermaschinen namhafter Hersteller für den privaten, semi-professionellen und gewerblichen Gebrauch. Besuchen Sie den Kaffee-Service vor Ort und nutzen Sie die Möglichkeit einer professionellen und fachkundigen Beratung durch die erfahrenen Mitarbeiter. Gerne werden Ihnen die einzelnen Geräte in ihrer ganzen Bandbreite vorgeführt und die unterschiedlichen Kaffee-Produkte können persönlich probiert werden.

Der Werkstattbereich der ehemaligen Firma Fröschl in München präsentiert sich nunmehr mit neuem Gesicht unter dem Namen: “RKC – Reparatur-Kundendienst-Center München GmbH”.

Die bisherige Kundendienstleitung, die in die neue Geschäftsführung integriert ist, legte hierbei besonderen Wert auf die vollständige Übernahme des bestehenden Mitarbeiterstabes, der sich durch den Einsatz von Rundfunk-/ Fernseh-/ und Elektromeistern sowie dem notwendigen Technikerstab auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau bewegt.

Mit dieser Mannschaft erhielten wir vor einigen Jahren beim großen Deutschlandtest der Zeitschrift Audio/Video das Gesamturteil “hervorragend” in Bezug auf Reparaturkosten, Reparaturgüte und Reparaturzeit.

Kontakt

Froschkönig

Roland Böhm

Schwanthalerstr. 39

80336 München

089 / 59 70 72

info@kundendienst-jura-muenchen.de

https://froschkoenig-muenchen.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.