Italienische Lebensmittel einfach online bestellen

Original italienische Lebensmittel für Gastronomie und Endverbraucher

Link-Text

Italy Gastro Food & Weine München – Ihr Onlineshop für italienische Lebensmittel

Italy Gastro Food und Weine ist seit Jahren auf die Belieferung von original italienischen Lebensmitteln und Weine an die Gastronomie spezialisiert.

Nun bieten die Fachleute für Gastro-Lebensmittel auch für den Endverbraucher die Möglichkeit, sich an den Gaumenfreuden der original italienischen Küche zu erfreuen und gemütlich liefern zu lassen.

Ziel ist es, die Kunden mit einer Vielzahl von Produkten, wie Pasta, Käse, Weine und vieles mehr zu begeistern. In den letzten Jahren konnte sehr viel Erfahrung mit dem Aussuchen des Sortiments gemacht werden.

Außerdem wurde an einem System gearbeitet wie Sie mit hochwertigen und dennoch preiswerten Produkten durch den italienischen Lebensmittel-Shop begeistert werden können. All dies wird Ihnen bei gleichzeitig exzellentem Kundenservice und freundlichem Support angeboten. Die Lieferung findet auch meist am gleichen Tag statt.

Es wird sich stets an den neuesten Trends orientiert und Kundenwünsche werden im Onlineshop italienischer Lebensmittel niemals außer Acht gelassen. Die Interessen der Kunden haben immer höchste Priorität für Italy Gastro Food & Weine.

Im Online-Shop für italienische Lebensmittel erhalten Sie alles, was das Gastro-, Koch- oder Feinschmeckerherz begehrt. Von Wein, Prosecco über Nudeln, Reis und Mehl, bis hin zu Kaffee & Kakao bleiben keinerlei Wünsche der italienischen Küche offen.

Von daher hoffen Sie, dass die Besucher genauso viel Gefallen an den italienischen Produkten finden, wie es deren Leidenschaft ist, sie Ihnen diese verfügbar zu machen.

Jetzt italienische Pasta, Käse, Wein online kaufen.

Italienische Lebensmittel ganz einfach online bestellen. Schneller Versand, große Produktauswahl, jahrelange Erfahrung und Hingabe haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Einer der größten Onlineshops für italienische Lebensmittel in Deutschland.

Kontakt

Italy Gastro Food GmbH

Rosario Vicari

Am Sportpark 2

82008 Unterhaching

089 – 51 99 99 22

italy.gastro.food@gmail.com

https://www.italy-gastro-shop.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.