Karriere-Wandel: Ehemalige Casino Direktorin setzt bei ‚Germany’s next Speaker Star‘ auf ALL-IN

Kühnes Engagement aus St. Moritz: Rednerin setzt bei Germany’s next Speaker Star alles auf eine Karte und prägt die Szene nachhaltig.

Die Bühne ist bereit, die Lichter sind angezündet und eine außergewöhnliche Frau betritt das Rampenlicht. Nachdem sie jahrelang die Leitung des renommierten Casino St. Moritz innehatte, tritt die ehemalige Direktorin, Carmen Cornelia Haselwanter, bei Germany’s next Speaker Star an, um ihre kraftvolle Botschaft zu verkünden: „Es ist jetzt an der Zeit ALL-IN zu gehen!“

Mit ihrer fesselnden Rede und eindrucksvollen Persönlichkeit begeistert sie das Publikum von Anfang an. Ihre Worte sind wie ein Weckruf, der die Zuschauer einlädt, ihre Komfortzone zu verlassen und nach neuen Höhen zu streben. Sie verkörpert die Stärke und den Mut, den es braucht, um Risiken einzugehen und seinen Träumen zu folgen.

Haselwanter inspiriert Menschen, ihre eigenen Grenzen zu überwinden, ihr Potenzial auszuschöpfen und das Beste aus einem herauszuholen. Ihr Aufruf, ALL-IN zu gehen‘, ist eine Aufforderung, das Leben in vollen Zügen zu leben und keine Angst vor Herausforderungen zu haben.

Ihre Mission ist klar definiert: Go ALL-IN & Explore your Greatness!

Die ehemalige Direktorin hat bewiesen, dass sie bereit ist, Risiken einzugehen und neue Wege zu beschreiten. Vom abenteuerlichen Globetrotterleben führte sie ihr Weg in die glamouröse Casinowelt auf die faszinierende Bühne der Rednerinnen und Redner. Mit ihrer charismatischen Ausstrahlung und ihrer starken Botschaft ist sie bereit, die Welt zu erobern und Menschen zu inspirieren.

Als Teilnehmerin bei Germany’s next Speaker Star fordert sie das Publikum auf, für sie zu stimmen und ihr zu helfen, ihre Vision zu verbreiten. Lasst uns diese außergewöhnliche Frau unterstützen, indem wir für sie voten und ihre Botschaft in die Welt hinaustragen. Es ist an der Zeit, ALL-IN zu gehen und das Beste aus uns herauszuholen. Gemeinsam erreichen wir neue Höhen und verwirklichen unsere Träume.

Wie funktioniert die Abstimmung?

1. Folgt dem Link: https://www.Carmen-Cornelia-Haselwanter.com/gnss2023

2. Klickt auf den Button’Watch Video & Vote‘ anklicken und

3. Setzt das Häkchen, um eure Stimme abzugeben.

Jeder Klick zählt, ist kostenlos und ohne Registrierung.

„Carmen Cornelia Haselwanter ist eine inspirierende Rednerin und Vorbildfigur“, sagte ein Sprecher des internationalen Speaker Slams, bei dem Haselwanter kürzlich den Excellent Award für die kreative und passionierte Umsetzung ihrer Rede ‚Go ALL-IN & lebe deine Grossartigkeit‘ erhalten hat. „Ihre Botschaft von Selbstverwirklichung, Entdeckung der Großartigkeit und Erfolgsumsetzung hat das Potenzial, das Leben vieler Menschen zum Besseren zu verändern. Wir ermutigen alle Haselwanter in diesem Wettbewerb zu unterstützen. Denn die Rednerbranche braucht mehr engagierte Rednerinnen, die für ihre Vision ALL-IN gehen.“

Nehmt diese Einladung an und lasst euch von ihrem Enthusiasmus mitreißen. „Je früher die Menschen mit ihren individuellen Ressourcen in Kontakt kommen, desto eher nutzen sie ihr volles Potenzial“ erläutert Haselwanter und verweist auf die Passage in ihrer 2-minütigen Rede, in der sie darauf hinweist, dass die Lebensuhr bei jedem tickt. „Es gilt keine Zeit zu verlieren und ALL-IN zu gehen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt“, weist Carmen Cornelia Haselwanter hin.

„Zusammen…“ fügt Haselwanter hinzu, „erschaffen wir durch unsere ALL-IN Handlungen die Grundlagen. Die entscheidende Frage für jeden ist: Welche ALL-IN Aktionen bin ich bereit zu ergreifen, um dies zu gestalten und zu bestimmen?“

Also, worauf wartet ihr noch? Gebt eure Stimme ab und lasst euch von ihrer starken Botschaft inspirieren. Es ist an der Zeit, ALL-IN zu gehen und eure Grossartigkeit zu entdecken. Lasst uns gemeinsam neue Horizonte entdecken!

#Abstimmung: www.Carmen-Cornelia-Haselwanter.com/gnss2023

Pressekontakt:

Carmen Cornelia Haselwanter

E-Mail: info@carmen-cornelia-haselwanter.com

Telefon: +41 79 966 00 11

Explore your Greatness & Go ALL-IN

Carmen Cornelia Haselwanter begleitet Menschen und Unternehmen beim Entdecken und Nutzen ihrer GROSSARTIGKEIT.

Diese kraftvolle Ressource zu erkennen und einzusetzen, ist ein Gewinn im Privatleben und beim Umsetzen der beruflichen Ziele.

Durch die Fokussierung auf dieses grossartige Potenzial, eröffnen sich neue Möglichkeiten und Optionen. Dabei setzt die Expertin für Potenzialentwicklung ihre entwickelte ALL-IN Strategie ein.

Menschen bei dem Erkennen ihrer grossartigen Ressourcen zu unterstützen, sodass sie ihre Berufung nachgehen können, ist für die gebürtige Österreicherin essenziell. Dazu meint sie: „Jeder Mensch bringt eine einzigartige Grossartigkeit mit sich, die genutzt enorm viel bewegen kann, wenn diese genutzt wird.“

Gerade in Unternehmen werden viele Potenziale nicht erkannt, sei dies bei ihren Mitarbeitern oder Dienstleistungen & Produkten. Die Business Trainerin leitete für 8 Jahre das Casino St. Moritz und bringt weitere 20 Jahre Management Erfahrungen in den Bereichen Tourismus, Design, Education und Entertainment mit.

Ihre Expertise: Raus aus der Routine, rein in das Abenteuer der Entdeckung. Wie? Gehe ALL-IN und lebe deine GROSSARTIGKEIT!

Carmen Cornelia Haselwanter vermittelt ihr Fachwissen als Schriftstellerin, internationale Speakerin und in ihrem Podcast Whats next?. Zudem bietet sie 1:1 Begleitung, Gruppen Seminaren und Retreats an und unterstützt als Expertin für Potenzialentfaltung internationale Unternehmen.

Mehr Informationen unter:

#Expertin: www.Carmen-Cornelia-Haselwanter.com

#TV-Interview: https://www.carmen-cornelia-haselwanter.com/pressmedia

#Podcast: https://www.Podcast-whatsnext.com

#Kostenlose Masterclass: https://www.carmen-cornelia-haselwanter.com/registrationde

#Greatness Masterclass: https://www.carmen-cornelia-haselwanter.com/greatnessempowerment

